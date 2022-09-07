لبنان.. رسائل صوتية تدعو لطرد السوريين من الكرك والجيش ينتشر

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وطن – نشر الجيش اللبناني قواته بعد حالة من التوتر سادت حي “الكرك” بمدينة “زحلة“، إثر مقتل مواطن طعناً وإصابة نجله بشكل خطير على يد لاجئ سوري.

وعقب حادث الطعن تم نقل المواطن ونجله إلى مستشفى “الهراوي” الحكومي، حيث فارق الوالد الحياة فيما استقرت حالة نجله. فيما أفادت مصادر محلية أن أهالي الضحيتين قطعوا الطرق بعد وفاة أحدهما.

طعنه بسبب خلاف أولاد

وفي التفاصيل التي نشرها موقع “زحلة دارسالم” فقد توفي المواطن حسن طراف من بلدة الكرك – زحلة، بعد أن تم طعنه من مواطن سوري مستأجر لديه نتيجة خلاف الأولاد فيما بينهم وإصابة نجله بطعنات سكين.

🔴توتر أمني يسود بلدة الكرك في قضاء #زحلة بلبنان على خلفية مقتل أحد أبناء البلدة على يد عدد من النازحين السوريين

في ظل انتشار كثيف للجيش اللبناني على وقع التهديدات المتبادلة والأجواء المشحونة التي تُبث في المنطقة على أثر الحادثة.#لبنان #سوريا pic.twitter.com/Lsijr5SLFX — الأحداث العالمية (@AlmytAlahdath) September 6, 2022

حيث تم نقله إلى المستشفى وسرعان ما فارق الوالد الحياة، ووصفت حالة نجله بالمستقرة. فيما ألقت القوى الأمنية القبض على القاتل.

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وبحسب ما ذكر موقع “النشرة” الإخباري، فقد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسائل صوتية، تدعو إلى النزول للشارع وطرد السوريين من محيط الكرك. في حين نفذ الجيش اللبناني انتشارا واسعا في محيط الكرك منعا لتفاقم الأمور.

انتشار أمني كثيف

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” انتشاراً كثيفاً من الجيش العسكري، وفي مشهد تالٍ بدا عدد من عناصر الجيش وهم ينزلون من سياراتهم وسط منطقة سكن عشوائية يقوم سكانها بجمع النفايات كما يبدو ثم ينتشرون داخلها ويقومون باعتقال العديد من الأشخاص.

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ويعيش في لبنان نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري، معظمهم يعانون من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، إضافة إلى ضغوط مستمرة من جانب السلطات اللبنانية، التي تهدد بترحيلهم إن لم تحصل على دعم دولي.

دعوة لطرد اللاجئين

وفي حزيران الماضي صرح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بأن حكومته مستعدة لطرد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في بلاده ما لم يساعد المجتمع الدولي في إعادتهم إلى بلادهم.

وقال: “بعد 11 عاماً على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية”.

وتزايدت في الآونة الأخيرة دعوات اللبنانيين لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان الذي أوقع ثلاثة أرباع المواطنين تحت خط الفقر المدقع. في ظل انتشار حالات الاعتداء على اللاجئين وحرق خيام من يعيش في المخيمات منهم.