الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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الهدهد

لبنان.. رسائل صوتية تدعو لطرد السوريين من الكرك والجيش ينتشر

كتب خالد الأحمد
لاجئ سوري يقتل لبناني watanserb.com
توتر يسود منطقة الكرك بمدينة زحلة اللبنانية بعد مقتل لبناني وإصابة نجله على يد لاجئ سوري
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وطن – نشر الجيش اللبناني قواته بعد حالة من التوتر سادت حي “الكرك” بمدينة “زحلة“، إثر مقتل مواطن طعناً وإصابة نجله بشكل خطير على يد لاجئ سوري.

وعقب حادث الطعن تم نقل المواطن ونجله إلى مستشفى “الهراوي” الحكومي، حيث فارق الوالد الحياة فيما استقرت حالة نجله. فيما أفادت مصادر محلية أن أهالي الضحيتين قطعوا الطرق بعد وفاة أحدهما.

طعنه بسبب خلاف أولاد

وفي التفاصيل التي نشرها موقع “زحلة دارسالم” فقد توفي المواطن حسن طراف من بلدة الكرك – زحلة، بعد أن تم طعنه من مواطن سوري مستأجر لديه نتيجة خلاف الأولاد فيما بينهم وإصابة نجله بطعنات سكين.

حيث تم نقله إلى المستشفى وسرعان ما فارق الوالد الحياة، ووصفت حالة نجله بالمستقرة. فيما ألقت القوى الأمنية القبض على القاتل.

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وبحسب ما ذكر موقع “النشرة” الإخباري، فقد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي رسائل صوتية، تدعو إلى النزول للشارع وطرد السوريين من محيط الكرك. في حين نفذ الجيش اللبناني انتشارا واسعا في محيط الكرك منعا لتفاقم الأمور.

انتشار أمني كثيف

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” انتشاراً كثيفاً من الجيش العسكري، وفي مشهد تالٍ بدا عدد من عناصر الجيش وهم ينزلون من سياراتهم وسط منطقة سكن عشوائية يقوم سكانها بجمع النفايات كما يبدو ثم ينتشرون داخلها ويقومون باعتقال العديد من الأشخاص.

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ويعيش في لبنان نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري، معظمهم يعانون من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، إضافة إلى ضغوط مستمرة من جانب السلطات اللبنانية، التي تهدد بترحيلهم إن لم تحصل على دعم دولي.

دعوة لطرد اللاجئين

وفي حزيران الماضي صرح رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بأن حكومته مستعدة لطرد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في بلاده ما لم يساعد المجتمع الدولي في إعادتهم إلى بلادهم.

وقال: “بعد 11 عاماً على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لا سيما في ظل الظروف الحالية”.

وتزايدت في الآونة الأخيرة دعوات اللبنانيين لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بسبب الانهيار الاقتصادي في لبنان الذي أوقع ثلاثة أرباع المواطنين تحت خط الفقر المدقع. في ظل انتشار حالات الاعتداء على اللاجئين وحرق خيام من يعيش في المخيمات منهم.

المصدرزحلة دارسالم + النشرة + تويتر + فيسبوك
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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