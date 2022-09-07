الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
الرئيسيةالهدهد"طالب غني أم فقير؟".. استمارة مدرسية تفجر غضب الجزائريين (شاهد)
الهدهد

“طالب غني أم فقير؟”.. استمارة مدرسية تفجر غضب الجزائريين (شاهد)

كتب فهمي الورغمي
استمارة ثانوية بومرداس watanserb.com
صورة استمارة ثانوية بومرداس تثير جدلا كبيرا في الجزائر
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن – أثارت صورة متداولة تظهر طلب إحدى المعاهد الثانوية بمدينة “بومرداس” الجزائرية من التلاميذ ملء استمارة، كتب فيها ثلاث خانات تُحدد ما إذا كانت الحالة الاجتماعية لعائلة التلميذ ” غنية” أو “متوسطة” أو “فقيرة” جدلا كبيرا في الجزائر.

فضيحة ملء استمارات الطلبة بالحالة العائلية

وقد أدى الانتشار الواسع لهذه الوثيقة المسربة، إلى تدخل السلطات المعنية التي يتبع لها المعهد المعني.

حيث أوقفت مديرية التربية لولاية “بومرداس”، الأربعاء، مديرة “ثانوية شكير عيسى” ببلدية أولاد موسى توقيفا تحفظيا، على خلفية، تداول استمارات تحمل عبارات غير مقبولة، حسب ما جاء في بيان للمديرية.

وأوضحت المديرية في بيانها الذي رصدته (وطن)، أنه عقب نشر وثيقة تابعة لثانوية شكير عيسي ببلدية “أولاد موسى”، والتي تحمل عبارات غير مقبولة ولا تمت بصلة للنصوص والتنظيمات المعمول بها.

- Advertisement -

ونظرا لحساسيتها “تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتوقيف مديرة الثانوية توقيفا تحفظيا إلى غاية مثولها أمام مجلس التأديب الولائي وذلك طبقا للقوانين سارية المفعول”.


ردود فعل مُختلفة

وقد أثارت الوثيقة، التي تطالب بتحديد الوضعية الاجتماعية لعائلات التلاميذ إن كانت”فقيرة” أو”متوسطة الدخل” أو “غنية “، موجة سخط وغضب وسط نشطاء التواصل الاجتماعي وكذا أطراف الأسرة التربوية وأولياء الأمور في الجزائر.

- Advertisement -

حيث قال بعض أولياء الأمور إن المشكلة لا تكمن فيمن صمم هذه الاستمارة، أو في من أشار عليه بذلك، “لكن المشكلة الحقيقية تمكن في البعد العميق جدا لتلك الكلمات الثلاث (غنية، متوسطة، فقيرة) التي لا ينبغي التساهل والتسامح معها بتاتا لأنها تؤثر على نفسية التلميذ الآن ومستقبلا” حسب وصفهم.

فيما قال آخرون إنه من الممكن أن يكون سؤال المديرة سؤالا عفويا، حتى تساعد من خلاله التلاميذ غير القادرين على إعالة أنفسهم وبذلك لاتحرجهم أمام باقي أترابهم.

ويشار إلى أن بداية العام الدراسي في الجزائر كانت مقررة يوم 7 من شهر سبتمبر لعام 2022، ولكن وزارة التربية الجزائرية أصدرت قرار بتأجيل العام الدراسي إلى يوم 21 سبتمبر من نفس العام، وأن يتم بداية دوام الأساتذة في 7 من نفس الشهر.

المصدروطن - رصد فيسبوك
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

دولة جديدة تنحاز للمغرب في صراعه مع الجزائر وتعلن هذا القرار

الهدهد

“كلنا مع حفيظ دراجي” مقابل “صوت مغمس بالدم”.. معلق “بي إن سبورت” يقسم المغردين

حياتنا

الجزائري رشيد بوديوة يكشف سر زواجه من امرأتين بليلة واحدة في أول ظهور

تقارير

مجلة فرنسية: قيس سعيد تعمّد “إهانة” محمد السادس وبصمة الجزائر واضحة في الأزمة!

حياتنا

في الجزائر.. تزوج فتاتين في ليلة واحدة وأشعل ولاية سكيكدة (شاهد)

تقارير

ما دلالة انتقال الجزائر إلى الإنجليزية في مناهجها بدلاً من الفرنسية؟

الهدهد

اشتباك حاد بين فيصل القاسم وحفيظ دراجي.. اتهامات متبادلة بين الخيانة والعمالة!

الهدهد

الجزائر تعتقل الشيخ علي بن حاج بسبب هذا الفيديو الصادم! (شاهد)

الهدهد

توجه مصري – خليجي لعدم عقد القمة العربية.. مصادر تكشف أسباب الغضب من الجزائر

الهدهد

محي الدين يحياوي بطل جزائري مُهدد بالشلل.. هل يُنقذ قبل فوات الأوان؟

الهدهد

جزائري بعنابة قتل أولاده الثلاثة وذبح زوجته ثم قفز من الطابق الرابع

الهدهد

“ماكرون ركع أمام الجزائر وأهان باريس”.. تصريحات نائب فرنسي تُثير جدلاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السودان.. توقعات بارتفاع كبير وجنوني للدولار في السوق السوداء

موقع كأس العالم يحتفي بهدف لخضر بلومي و“التيكي تاكا” الجزائرية (فيديو)

فيديو مؤثر لطفلة سورية يُبكي مواقع التواصل (شاهد)

وزارة الدفاع القطرية تكشف عن اتفاقية جديدة لتأمين كأس العالم

الكويت تفكك شبكة دعارة كبرى.. جنسيات مختلفة لجذب راغبي المتعة الحرام

ما الخطر الذي يشكّله غسان بن خليفة على حكم قيس سعيد؟

لبنان.. رسائل صوتية تدعو لطرد السوريين من الكرك والجيش ينتشر

نجلاء المنقوش والسبب الحقيقي لغضب نظام السيسي منها

“مهووس بالنساء”.. مغربية تخرج عن صمتها وتفضح سفير إسرائيل بالمغرب

دولة جديدة تنحاز للمغرب في صراعه مع الجزائر وتعلن هذا القرار

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC