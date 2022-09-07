سعودي غاضب من هدم منزله.. “لن استرحم لا الملك ولا ولي عهده وموعدنا يوم الموقف العظيم” (شاهد)

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وطن-تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشاب سعودي غاضب من هدم منزله، في إطار مشروع “ابن سلمان” هدم آلاف المنازل بالمدينة تحت مزاعم التطوير، والذي لقي معارضة واسعة من قبل السعوديين.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد عبر الشاب السعودي عن غضبه من هدم منزله قائلا:” كنت أحد المستبشرين برؤية 2030 (رؤية ابن سلمان) وألحين أحد المتضررين منها”.

وقال: “أنا رجل تزوجت السنة هذي واقترضت من بنك التسليف قرض زواج بمبلغ 60 ألف ريال، وكان أحد لشروط علي إني أبني بيت”.

وتابع قائلا: “وبنيته بأرض مملوكة بصك”، كانت ملك والده الراحل، وهي عبارة عن بستان صغير وفق قوله.

لن استرحم الملك ولا ولي العهد

وأردف: “بنيتلي غرفتين، واليوم هجمت علي اللجنة حسبي الله ونعم الوكيل فيها”، مقسما أن نشره لهذا الفيديو ليس “للاسترحام” و”لا هو شكوى للملك ولا لولي عهده، أنا شكواي لفاطر السماوات والأرض”.

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وزاد أن الله هو “اللي يعطي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء وعز من يشاء ويذل من يشاء”.

موعدنا يوم الموقف العظيم

وأضاف: “اسأل الله تعالى إنه ينصفني بالدنيا قبل الآخر وإني أرى حقي بعيوني قبل لا أدفن بقبري”، مشيرا إلى أنه “وإن دفنت بقبري حقي يوم الموقف العظيم آخذه من عين اللي ظلمني كائنا من كان”.

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ولفت إلى انه “بالنسبة للأمر اللي جانا حنا هنا والله كإنه منزل تنزيل إلهي منزله جبريل، ما هو أمر بشر يخطي ويصيب”، مضيفا: “لكن حنا ما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل حسيب يكفينا شر الظالم وياخذ لنا حقنا منه وينصفنا”.

مقطع تاريخي وأقوى رد من مواطن هدمت الحكومة بيته

"والله المقطع مهو للاسترحام، ولا شكوى لا للملك وولي عهده، أنا شكواي لفاطر السموات والأرض، واسأله أن ينصفني بالدنيا قبل الآخرة، وإن دُفنتُ بقبري؛ فحقي آخذه من عين اللي ظلمني يوم الموقف العظيم".#هدد_جده pic.twitter.com/kxnKqQyYhd — بلادنا على وين؟ (@wain2030) September 6, 2022

وكان سكان أحياء هدمت حديثاً في مدينة جدة السعودية، لبناء مشروع استثماري، قد اشتكوا مرارا من عدم تلقيهم تحذيرات مسبقة أو تعويضات قبل هدم منازلهم.

ادعاءات الحكومة ورأي السكان

وصنفت السلطات السعودية المناطق المستهدفة الممتدة على مساحات شاسعة من جدة القديمة، بأنها عشوائية، وتشكل معقلاً “للجريمة والرذيلة”.

لكن سكان هذه الأحياء، ينفون ذلك، ويؤكدون أنهم يعيشون هناك منذ فترات طويلة مع أسرهم، إذ توفر تلك الأحياء سكناً مريحاً للمواطنين والمغتربين الأقل دخلاً.

سخط على مواقع التواصل

وأثار الأمر سخطاً نادراً بين المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً تويتر وتيك توك، وانتقد المشاركون انعدام العدالة والمساواة، في خطط الحكومة لتطوير المناطق المستهدفة.

وهدمت الجرافات مناطق واسعة في المدينة، وحولتها إلى أكوام من الحطام، في مشهد يذكر بمخلفات الحروب، في حين اشتكى غالبية من هدمت منازلهم من عدم حصولهم على التعويض.