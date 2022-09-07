الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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حياتنا

“تسجيل صوتي لجورج الراسي يكشف تفاصيل جديدة..  “بركي قلبت فيها للسيارة”! (شاهد)

كتب رفيف عبدالله
جورج الراسي
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وطن– انتشرت تسجيلات صوتية للفنان اللبناني الراحل، جورج الراسي، تبين أنه أرسلها قبل يومين من الحادث المروع الذي أودى بحياته.

تأمين السيارة

وتبين من التسجيلات التي نشرتها حسابات محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن جورج الراسي كان يتحدث مع مندوب التأمين عبر تطبيق “واتساب”.

ويقول جورج في التسجيل: “أنا بدي أطلع بعد بكرة الظهر ، بس أنا بدي إمشي فيها مسافات ع سوريا، وهي مأمنة، ما بدي التأمين يكون خالص”.

وتابع جورج بالتسجيل: “بيهمني كون مأمن، بركي قلبت فيها للسيارة”.

ويختم: “بركي لا سمح الله قلبت فيها نهار الخميس بلبنان، بغطي أنا؟”.

شعر بقرب وفاته

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وأثار التسجيل حزناً بين جمهور جورج، مؤكدين أنه كان يشعر بدنو أجله.

وجاء في التعليقات: “ياربي قلبو كان حاسو”.

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وكتب آخر: “الانسان ثلث مانطق انتبهو لألفاظكم. قل خير تلقا لاتذكرو اى شى شر لانو يتحقق”.

نادين الراسي وجورج الراسي

ووافقته الرأي متابعة قالت: “جدتي الله يرحمها دايما تقول كلمة على رأس ملك وكلمة على رأس شيطان. يلاطيف واحد يلزمه ديما يتفول فال سمح”.

وعقب ناشط: “بقولوا الي بده يموت بحس قبل بوقت الله والعليم الله يرحمه”.

آخر سهرة

وقبل أيام، نشرت صديقة مقربة من الراسي، فيديو جديداً للفنان الراحل، زاد نار أحزانهم التي لم تبرد بعد.

وظهر جورج الراسي في سهرة مع عائلته، تخلّلها الكثير من الرقص والغناء مع والدته، التي حملها وقام بتقبيلها.

وعقّبت صديقة العائلة التي كانت متواجدةً معهم في السهرة على الفيديو: “الله يرحمك ويصبر قلب أهلك.  آخر سهرة ما عرفنا كنت عمتودعنا”.

وتابعت: “كان كل وقت يرقص إمه ويحملها جورج مش فن بخلينا نحبه نحنا حبينا الفن كرمله ما فينا نقول غير هيدي مشيئة ربنا”.

وفاة جورج الراسي

ويعود سبب الحادث إلى عدم وجود إنارة في الشارع رغمَ وجودِ أعمدة عليها، بسبب أزمة الكهرباء في لبنان.

وفقد جورج ، السيطرة على سيارته من نوع “كيا”، فاصطدمت بالحائط الفاصل للطريق. ومن شدّة الضربة، طارت أجزاءٌ من المركبة إلى المقلبِ الآخر.

جورج الراسي وزينة المرعبي

ووقع عند الساعة الخامسة والرّبع فجراً، ولشدته اضطرت فرق الدفاع المدني لاستخدام أدوات حادة وآليات عديدة، لانتشال جثة الراسي وجثة زينة المرعبي كانت معه في المركبة.

طليقة جورج الراسي ترتعش بعد وفاته وتطلب المساعدة! (شاهد)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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