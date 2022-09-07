الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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رياضة

بث مباشر برشلونة ضد فيكتوريا في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 watanserb.com
مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023
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وطن – يترقب عشاق الكرة المستديرة الليلة موعد بث مباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن، الأربعاء، في منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 دور المجموعات داخل قلعة ملعب (الكامب نو).

وستبدأ المباراة بصافرة حكم المباراة بين برشلونة المستضيف للمواجهة أمام الفريق الزائر فيكتوريا بلزن التشيكي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

بينما ستكون المباراة بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً. ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات ستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

بث برشلونة ضد فيكتوريا بلزن

وستبث وقائع أحداث المباراة بين كلا الفريقين في أولى المواجهات بينهما في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كالعادة عبر شبكة قنوات (beIN Sports) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لكافة مباريات البطولة الأوروبية لهذا الموسم.

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كما ونرفق لكم متابعي (وطن) في أرجاء المعمورة، روابط بث مباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن، على النحو الآتي:

رابط البث المباشر (1)

رابط البث المباشر (2)

معلق برشلونة وفيكتوريا بلزن

ووفق جدول المعلقين الرياضيين، سيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين برشلونة وفيكتوريا بلزن، على القناة (beIN Sport HD3)، المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

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كما أن كل التوقعات تؤكد احتمالية فوز صاحب الأرض برشلونة على نظيره فيكتوريا بلزن بنسبة 90%، على عكس الأخير بنسبة 3%، إلا أن مباريات كرة القدم دائماً ما تحمل المفاجآت للجماهير والعشاق.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

وآتى فريق برشلونة (البلوغرانا) في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا) لمنافسات هذا الموسم. برصيد 10 نقاط، كما وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر ب12 نقطة.

كما وجاء الفريق الضيف فيكتوريا بلزن في المركز الثاني (الوصافة)، من منافسات الدوري التشيكي الممتاز لكرة القدم برصيد 16 نقطة، متساوياً بعدد النقاط مع المتصدر سلافيا براغ.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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