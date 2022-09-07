بث مباشر برشلونة ضد فيكتوريا في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

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وطن – يترقب عشاق الكرة المستديرة الليلة موعد بث مباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن، الأربعاء، في منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 دور المجموعات داخل قلعة ملعب (الكامب نو).

وستبدأ المباراة بصافرة حكم المباراة بين برشلونة المستضيف للمواجهة أمام الفريق الزائر فيكتوريا بلزن التشيكي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

🏳️ من أي بلد ستُتابعون مباراة اليوم، وما توقعاتكم للنتيجة؟ ⚽ برشلونة 🆚 فيكتوريا بيلسن ⏲️ الليلة في الأوقات التالية: ⏰7:00 🇲🇷

⏰8:00 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰9:00 🇪🇸 🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩

⏰10:00 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴 🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰11:00 🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/jBydYNRzXJ — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 7, 2022

بينما ستكون المباراة بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً. ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات ستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

بث برشلونة ضد فيكتوريا بلزن

وستبث وقائع أحداث المباراة بين كلا الفريقين في أولى المواجهات بينهما في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كالعادة عبر شبكة قنوات (beIN Sports) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لكافة مباريات البطولة الأوروبية لهذا الموسم.

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كما ونرفق لكم متابعي (وطن) في أرجاء المعمورة، روابط بث مباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن، على النحو الآتي:

معلق برشلونة وفيكتوريا بلزن

ووفق جدول المعلقين الرياضيين، سيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين برشلونة وفيكتوريا بلزن، على القناة (beIN Sport HD3)، المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

👀 الأعين شاخصة على دوري الأبطال 🏆 pic.twitter.com/AOpC5jcLrm — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 4, 2022

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كما أن كل التوقعات تؤكد احتمالية فوز صاحب الأرض برشلونة على نظيره فيكتوريا بلزن بنسبة 90%، على عكس الأخير بنسبة 3%، إلا أن مباريات كرة القدم دائماً ما تحمل المفاجآت للجماهير والعشاق.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

وآتى فريق برشلونة (البلوغرانا) في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا) لمنافسات هذا الموسم. برصيد 10 نقاط، كما وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر ب12 نقطة.

Pᴏᴊᴅ̌ sᴇᴍ, ᴋᴀᴍ ᴊᴅᴇš 💨 pic.twitter.com/ZB64YyrzNO — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) September 6, 2022

كما وجاء الفريق الضيف فيكتوريا بلزن في المركز الثاني (الوصافة)، من منافسات الدوري التشيكي الممتاز لكرة القدم برصيد 16 نقطة، متساوياً بعدد النقاط مع المتصدر سلافيا براغ.