الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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الهدهد

الكويت تفكك شبكة دعارة كبرى.. جنسيات مختلفة لجذب راغبي المتعة الحرام

كتب خالد الأحمد
شبكة دعارة watanserb.com
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وطن – تمكنت السلطات الكويتية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، من ضبط وتفكيك شبكة دعارة في البلاد، تتكون من جنسيات مختلفة.

وفي هذا السياق قال “الإعلام الأمني” التابع لوزارة الداخلية الكويتية، إن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، تمكن من ضبط 25 شخص من مختلف الجنسيات.

وذلك لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية، حيث تم إحالتهم لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ونشر المصدر عدداً من الصور للمقبوض عليهم من نساء ورجال وقد تم تمويه وجوههم.

شبكات دعارة سابقة

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وكان قطاع الأمن الجنائي تمكن أواخر أيار الماضي، من ضبط 11 شخص، 3 رجال و8 نساء من جنسية آسيوية وافريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

كما تمكنت السلطات الكويتية في نيسان الماضي، من تفكيك شبكة دعارة وسمسرة من جنسيات آسيوية وإفريقية، في منطقة جليب الشيوخ، التابعة لمحافظة الفروانية، بشرق البلاد.

جليب الشيوخ

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وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها آنذاك على حسابها في موقع “تويتر”: “ضمن الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين عن القانون تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في إدارة حماية الآداب العامة، من ضبط 11 شخصا، 3 رجال و8 نساء من جنسية آسيوية وافريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم”.

أماكن وجنسيات البغايا

ويلاحظ من خلال الأخبار التي تنشرها وزارة الداخلية الكويتية/ أن أغلب من يمارسن الدعارة هن من جنسيات أسيوية.

ووفق نشطاء فإن فمعظم البغايا في محافظة “الأحمدي” هم من الفلبين، أما البغايا والعاهرات الإثيوبيات فيرتكزن في محافظة حولي.

عقوبة الدعارة في الكويت

وحارب القانون الكويتي التحريض على الفجور والدعارة، وجاء في المادة 200 من قانون العقوبات: “كل من حرض ذكرا او انثى على ارتكاب افعال الفجور والدعارة ، او ساعده على ذلك بأية طريقة كانت ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين. اذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز الفي روبية او احدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 201 على أن “كل من حمل ذكرا او انثى على ارتكاب الفجور والدعارة ، عن طريق الاكراه او التهديد او الحيلة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين. اذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز سبعة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المصدرتويتر + موقع ويكي الجندر الكويتي
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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