إنجي خوري تلاحق أدهم نابلسي ليتزوج منها.. لن تتخيل ما فعلته! (شاهد)

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وطن– فاجأت مشهورة التواصل الاجتماعي السورية، إنجي خوري، متابعيها، بما فعلته تعبيراً عن حبها للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.

وشم

وقامت إنجي خوري بوشم اسم “أدهم” على إصبعها باللغة الإنجليزية.

ونشرت إنجي الصورة عبر حسابها على “انستجرام”، وأشارت إلى حساب أدهم نابلسي مع رمز قلب.

كما نشرت إنجي عبر خاصية “الستوري”، مقطع صوراً لأدهم نابلسي مع إيموجي قلب، ووضعت صورتها بجانبه.

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اتركيه بحاله

وأثار تصرف إنجي غضب المتابعين الذين طالبوها بالابتعاد عنه والتوقف عن ملاحقته واستجداء حبه.

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فجاء في التعليقات: ” نشكرك على جهودك الي الله لا يوفقك عليها”.

وعقب آخر: ” اتركيه بحالو تايب الزلمة”.

وكتب ناشط: ” والله لو وشمتي اسمه ع جبينك مش رح يعبرك”.

لا تمزح

وسبق أن ردت إنجي خوري على الساخرين من طلبها الزواج بالفنان الأردني المعتزل، أدهم نابلسي.

وأكدت إنجي خوري أنها لا تمزح، مضيفة بفيديو ظهرت به عبر حسابها على “انستجرام”: “لا أبدا ما كنت عم بتمسخر. وبعدني على حكيي”.

وتابعت إنجي: ” بتكتبوا وبتحكوا إني اتمسخرت على الدين وحكيت على الدين. لكن في حياتي لا عمري فت على الدين ولا السياسة، وبالنسبة لأدهم نابلسي ما كنت بتمسخر ولسة عند كلامي وبدي أتزوجه”.

كما نشرت إنجي فيديو للآية القرآنية التي جاء فيها: “وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون”.

كما ظهرت إنجي بأحد المقاطع عبر خاصية “الستوري”، وهي تستمتع بأغنية أدهم نابلسي على الرغم من حذفه جميع أغانيه.

أريده سنداً

وفتحت إنجي باب الأسئلة لمتابعيها، والتي قالت خلالها إنها اختارت أدهم نابلسي لأنها تحب شخصيته وأنه “رجال”.

وحول طلباتها للزواج، أجابت إنجي: “يكون رجال وسند إلي بالحياة وينسيني كل شي بشع عشتو”.

وتابعت: “أنا بعرف إنه إذا أدهم تزوجني، راح يكون سند إلي ورح ينسيني كل وجع عشته بحياتي لهيك اخترته”.

وكشفت إنجي في معرض إجاباتها على أٍسئلة المتابعين أنها تزوجت مرة واحدة فقط.