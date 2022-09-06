هل سيمر انقطاع الكهرباء في سلطنة عمان بدون محاسبة؟

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وطن – أثارت واقعة انقطاع الكهرباء في مناطق عديدة من سلطنة عمان، غضبا عارما وسط مطالبة بمحاسبة المقصرين والمتسببين عن الأمر.

البداية كانت مع تعرض السلطنة، الإثنين، لانقطاع مفاجئ بالتيار الكهربائي، طال مناطق عديدة بينها العاصمة مسقط.

وأفادت هيئة تنظيم الخدمات العامة، بأن أكثر المحافظات تأثرا بالانقطاع المفاجئ في الكهرباء هي مسقط، وأجزاء من جنوب الباطنة، وشمال وجنوب الشرقية، والداخلية.

الأزمة التي استمرت عدة ساعات، أثارت غضبا واسعا، ومطالب عديدة بالمحاسبة في محاولة لتفادي تكرارها مستقبلا.

وتساءل الصحفي العماني تركي البلوشي عن ذلك، قائلا في تغريدة عبر “تويتر”: “هل ستمر حادثة انقطاع الكهرباء في عُمان بدون محاسبة؟”.

– هل ستمر حادثة انقطاع الكهرباء في #عُمان بدون محاسبة؟ — تركي البلوشي | Turki Al-Balushi (@Turki_albalushi) September 6, 2022

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وأثيرت حالة من التفاعل على هذا التساؤل، حيث قال أحمد السعدي: “كثير احداث صارت وتم تجاهلها”.

كثير احداث صارت و تم تجاهلها .. — احمد السعدي .Ahmed Alsadi (@spontaneous9119) September 6, 2022

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وغرد أحد النشطاء: “مثل ما مرت رؤية 2020بدون محاسبة راح يمر كل شي بدون محاسبة نترقب!”.

مثل ما مرت رؤية 2020بدون محاسبة راح يمر كل شي بدون محاسبة نترقب! — The challenge (@M05DGHXvp1o0Vu0) September 6, 2022

وكتبت “بدر”: “أعتقد.. نعم ستمر مرور الكرام..”.

أعتقد.. نعم ستمر مرور الكرام.. — بدر الخروصي (@BDRALKHARUSI) September 6, 2022

وغرد “خالد”: “من دون أدنى شك. من دون عواقب ومن دون تعويض واقعي”.

من دون أدنى شك.

من دون عواقب ومن دون تعويض واقعي. — خالد آل عبدالسلام🕊 (@k_omn) September 6, 2022

واستنكر “عمر”: “ممكن بس حد يفيدنا بحادثة وحدة حصلت وعملت فيها محاسبة”.

ممكن بس حد يفيدنا بحادثة وحدة حصلت وعملت فيها محاسبة . — Omar.A (@omarabdulla668) September 6, 2022

وكتب “أحمد”: “يخطأ المسؤول= تتكبد الدولة ديون = يتم فرض رسوم وضرائب على المواطنين لسداد الدين = يفتقر المواطن = يمن على المواطنين بخفض الرسوم = يفرح المواطن = انتهى الموضوع ونحطه في الارشيف وين المسؤول ما ندري حد حاسبه ما ندري”.

يخطأ المسؤول= تتكبد الدولة ديون = يتم فرض رسوم وضرائب على المواطنين لسداد الدين = يفتقر المواطن = يمن على المواطنين بخفض الرسوم = يفرح المواطن = انتهى الموضوع ونحطه في الارشيف وين المسؤول ما ندري حد حاسبه ما ندري . — Ahmed (@alhamoumi2) September 6, 2022

إجراء تحقيق في الحادثة

وأعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عمان، إجراء تحقيقات موسعة مع شركات الكهرباء للوقوف على أسباب الانقطاع في التيار في أنحاء البلاد أمس.

وقالت الهيئة، في بيان وُصف بأنه “النهائي” بشأن تلك الحادثة التي أثارت ضجة واسعة: “لله الحمد تم إعادة التيار الكهربائي لكافة المناطق المتأثرة بالانقطاعات والموصولة بالشبكة الرئيسة المرتبطة”.

وأضاف البيان: “شرعت الهيئة بإجراء تحقيق مفصل مع الشركات المرخصة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الانقطاعات وتفادي حدوثها مستقبلاً”.

وأوضحت الهيئة، أن بعض شبكات الجهد المنخفض قد تتأثر بشكل محدود.

ودعت السكان إلى التواصل مع الشركة المزودة للخدمة في مناطقهم في حال عدم عودة التيار الكهربائي.