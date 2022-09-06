هذا البلد يتصدر قائمة الدول الأكثر صحة في العالم

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وطن– نشرت مجلة إكسبرس الأمريكية دراسة أجراها موقع Money.co.uk لمعرفة الدول الأكثر صحة في العالم من ناحية متوسط ​​العمر المتوقع الطويل والسمنة.

وفيما يأتي الدول العشر الأولى في العالم من حيث الصحة:

اليابان

سويسرا

كوبا

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سلوفينيا

أرمينيا

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كرواتيا

فنلندا

بولندا

بلجيكا

إيطاليا

الدولة الأكثر صحة في العالم: اليابان

تصدرت اليابان قائمة الدول الأكثر صحة في العالم مما يجعلها واحدة من أفضل الأماكن للعيش فيها.

علاوة على ذلك، تتمتع الدولة بنظام نقل عام لا يصدق مما يعني أن عددًا قليلاً جدًا من الناس يمتلكون سياراتهم الخاصة.

وهذا يعني أن مستوى تلوث الهواء منخفض جدًا في اليابان. وأن السكان يحافظون على صحتهم ولياقتهم من خلال المشي.

معدل السمنة في اليابان منخفض للغاية فحوالي 3.6 في المائة فقط من السكان يعانون منها، مما يعكس نمط الحياة الصحي لمواطنيها.

النظام الغذائي الياباني غني بالبروتين. ويأكل الناس عمومًا كميات أصغر بكثير من تلك الموجودة في الدول الغربية.

بالإضاف إلى ذلك، تتمتع اليابان بأحد أعلى متوسطات العمر المتوقع في العالم. وقد عاشت أكبر معمرة في العالم في اليابان حتى عمر 119 عامًا.

المرتبة الثانية :سويسرا

يبلغ متوسط العمر المتوقع في سويسرا 84 عامًا. وهو أطول بثلاث سنوات من متوسط العمر المتوقع في المملكة المتحدة.

يتكون الطعام السويسري التقليدي من مكونات طازجة مما يعني أن السكان لا يأكلون الكثير من الأطعمة المصنعة.

كما تتمتع العديد من المدن السويسرية بشبكة مواصلات عامة ممتازة. لذا يستطيع الكثير من الناس السفر بدون سيارة.

يساعد هواء جبال الألب النقي في سويسرا في الحفاظ على معدلات تلوث الهواء منخفضة. كما أن جودة الهواء فيها هي من بين الأنظف في العالم.

الدول الأخرى

احتلت كوبا المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر صحة في العالم. وهي مشهورة بخدماتها الصحية الممتازة.

الرعاية الصحية مجانية لجميع السكان الكوبيين. كما يحتوي النظام الغذائي الكوبي على العديد من الخضروات.

احتلت سلوفينيا المركز الرابع. وعاصمتها الجميلة ليوبليانا هي واحدة من أنظف مدن أوروبا.