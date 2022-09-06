الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
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هذا البلد يتصدر قائمة الدول الأكثر صحة في العالم

كتب ايمان الباجي
هذا البلد يتصدر قائمة الدول الأكثر صحة في العالم watanserb.com
تصدرت اليابان قائمة الدول الأكثر صحة في العالم
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وطن– نشرت مجلة إكسبرس الأمريكية دراسة أجراها موقع Money.co.uk لمعرفة الدول الأكثر صحة في العالم من ناحية متوسط ​​العمر المتوقع الطويل والسمنة.

وفيما يأتي الدول العشر الأولى في العالم من حيث الصحة:

اليابان

سويسرا

كوبا

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سلوفينيا

أرمينيا

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كرواتيا

فنلندا

بولندا

بلجيكا

إيطاليا

الدولة الأكثر صحة في العالم: اليابان

تصدرت اليابان قائمة الدول الأكثر صحة في العالم مما يجعلها واحدة من أفضل الأماكن  للعيش فيها.

علاوة على ذلك، تتمتع الدولة بنظام نقل عام لا يصدق مما يعني أن عددًا قليلاً جدًا من الناس يمتلكون سياراتهم الخاصة.

Why Do Japanese People Have Long Lifespans? | tsunagu Japan

وهذا يعني أن مستوى تلوث الهواء منخفض جدًا في اليابان. وأن السكان يحافظون على صحتهم ولياقتهم من خلال المشي.

معدل السمنة في اليابان منخفض للغاية فحوالي 3.6 في المائة فقط من السكان يعانون منها، مما يعكس نمط الحياة الصحي لمواطنيها.

النظام الغذائي الياباني غني بالبروتين. ويأكل الناس عمومًا كميات أصغر بكثير من تلك الموجودة في الدول الغربية.

بالإضاف إلى ذلك، تتمتع اليابان بأحد أعلى متوسطات العمر المتوقع في العالم. وقد عاشت أكبر معمرة في العالم في اليابان حتى عمر 119 عامًا.

المرتبة الثانية :سويسرا

يبلغ متوسط العمر المتوقع في سويسرا 84 عامًا. وهو أطول بثلاث سنوات من متوسط العمر المتوقع في المملكة المتحدة.

يتكون الطعام السويسري التقليدي من مكونات طازجة مما يعني أن السكان لا يأكلون الكثير من الأطعمة المصنعة.

كما تتمتع العديد من المدن السويسرية بشبكة مواصلات عامة ممتازة. لذا يستطيع الكثير من الناس السفر بدون سيارة.

يساعد هواء جبال الألب النقي في سويسرا في الحفاظ على معدلات تلوث الهواء منخفضة. كما أن جودة الهواء فيها هي من بين الأنظف في العالم.

الدول الأخرى

احتلت كوبا المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر صحة في العالم. وهي مشهورة بخدماتها الصحية الممتازة.

الرعاية الصحية مجانية لجميع السكان الكوبيين. كما يحتوي النظام الغذائي الكوبي على العديد من الخضروات.

احتلت سلوفينيا المركز الرابع. وعاصمتها الجميلة ليوبليانا هي واحدة من أنظف مدن أوروبا.

المصدرإكسبرس البريطانيةـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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