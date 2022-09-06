نساء داعش يعذبن سيدات في مخيم الهول بسوريا ومشاهد صادمة (فيديو)

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وطن- بث نشطاء مقطع فيديو يظهر عملية تحرير 4 سيدات من مخيم “الهول” بشمال سوريا، كن مكبلات بسلاسل حديدية فيما ظهرت عليهن آثار تعذيب وحشي تعرضن له داخل المخيم.

ومخيم “الهول” للاجئين هو أحد مخيمات اللاجئين السوريين، ويقع على المشارف الجنوبية لمدينة الهول في محافظة الحسكة شمال سوريا، بالقرب من الحدود السورية العراقية.

ويضمّ المخيم أشخاصًا مشردين من الأراضي التي احتلّها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وعدد من زوجات عناصره وقاداته وتسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

مجندتان مدججتان بسلاح أمريكي

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، تدخل مجندتان مدججتان بسلاح أمريكي من وحدات حماية المرأة التابعة لقوات سوريا الديموقراطية” قسد” إلى إحدى الخيام القماشية حيث ترى إحدى اللاجئات مقيدة بسلاسل حديدية.

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وتقترب إحدى المجندتين منها وتحاول الكشف عن ذراعها لمعرفة حالتها الصحية بينما تبدو في جانب آخر من الخيمة طفلة مذعورة، يقوم أحد الجنود الذي يدخل لاحقاً بفك قيودها كما تقوم المجندتان بفك قيود المرأة التي تبدو في حالة من الخوف والذهول.

ويتم إخراج النسوة اللائي بدأن بالبكاء إلى سيارة عسكرية فيما بدت نسوة أخريات بالنقاب، وهن يقدن من مجندات من وحدات حماية المرأة.

حملة “الإنسانية والأمن”

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وحسب مصدر في قوّات وحدات حماية المرأة، أنَّها، وبالتّنسيق مع قوى الأمن الدّاخليّ (الأسايش) بدأت بالتَّحقيق، لمعرفة حيثيّات وملابسات عمليّات التَّعذيب الذي تعرَّضنَ له، وكيفيّة ربطِهُنَّ بالسَّلاسل، والأشخاص المتورِّطين بالعمليّة.

وبزعم المصدر أن عملية التحرير تأتي ضمن إطار المرحلة الثّانية من حملة “الإنسانيّة والأمن” التي أطلقتها قوى الأمن الدّاخليّ، وبمساندة من قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة وقوّات التَّحالف الدّولي لمحاربة “داعش”، لتطهير مخيّم الهول من عناصر خلايا تنظيم “داعش” الإرهابيّ ولفرض الأمن والاستقرار فيه.

توقيف عشرات الأشخاص

يذكر أن القوات الكردية في شمال شرقي سوريا كانت أوقفت عشرات الأشخاص على صلة بتنظيم داعش في مخيّم الهول للاجئين.

وأعلنت الوحدات الخاصة التابعة لقسد أنها اعتقلت أحد المطلوبين في شارع “القامشلي” في الحسكة، وأغلقت مكتب تحويل الأموال التابع له في حي المفتي في شارع القامشلي بمدينة الحسكة.

وكان المعتقل بحسب المصدر مسؤولاً عن تسهيل تمويل خلايا داعش وقادتها في مناطق شمال شرق سوريا وتمت مصادرة الألسنة الذكية والمعدات الكهربائية.

يزيدية محررة

وسبق لوحدات حماية المرأة (YPJ) أن حررت امرأة يزيدية تدعى وفاء علي عباس، من مواليد قرية “كوجو” / منطقة شنكال في 3 أغسطس / آب.

وبحسب معلومات لنشطاء فإن تنظيم الدولة اختطف وفاء هي وشقيقتها من بين آلاف الفتيات والنساء الأيزيديات الذين اختطفهم لدى هجومه على منطقة “شنكال”، في 3 أغسطس / آب 2014. وكانت وفاء تبلغ من العمر 9 سنوات فقط في ذلك الوقت.

تسليم 700 شخص من معتقلي الهول إلى العراق

وكانت الإدارة الذاتية الكردية سلّمت الحكومة العراقية نحو 700 شخص، غالبيتهم من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش، ممن كانوا محتجزين داخل مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول كردي في 12 آب أغسطس الماضي.

وذكر المرصد أن أكثر من “620 شخصاً من أفراد عائلات التنظيم غادروا مخيم الهول”، بموجب تنسيق مشترك بين إدارة المخيم والحكومة العراقية.

وهذه الدفعة الرابعة التي تغادر المخيم الواقع في أقصى محافظة الحسكة منذ مطلع العام.

حوادث أمنية

ويشهد مخيم الهول الذي يؤوي نحو 56 ألف شخص، نصفهم تقريباً عراقيون، حوادث أمنية بين الحين والآخر، تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال القاطنين فيه.

وأحصى المرصد منذ مطلع العام مقتل 30 شخصاً على أيدي خلايا التنظيم داخل المخيم، ثمانية منهم عراقيون. وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات دولية من وضع “كارثي” في المخيم.