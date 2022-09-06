الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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رياضة

مفاجآت في نتائج أولى مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
نتائج مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 watanserb.com
نتائج مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023
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وطن – حملت الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، العديد من المفاجآت بعد تعثر الثلاثي يوفنتوس وميلان وتشيلسي في مستهل مشواره، إلى جانب فوز البطل ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

مباراة ريال مدريد وسيلتك الأسكتلندي

ونجح بطل النسخة الماضية والأكثر تتويجاً لها ريال مدريد، من تحقيق الفوز النظيف على صاحب الأرض سيلتك الأسكلتندي بثلاثة أهداف دون مقابل.

كما وأحرز أهداف الفريق الملكي، فينيسوس جونيور في الدقيقة ال56، ولوكا مودريتش عند الدقيقة ال60، وإيدين هازاد صانع الهدف الثاني ومسجل الهدف الثالث في الدقيقة ال77.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة بهذا الفوز النظيف على نظيره سيلتك الأسكتلندي. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع شختار دونيسك الأوكراني بنفس الرصيد من النقاط في وصافة ترتيب المجموعة.

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نتيجة مانشستر سيتي ضد إشبيلية

وحقق وصيف نسخة 2020 مانشستر سيتي، من تحقيق الفوز العريض على منافسه إشبيلية الذي يمر في أسوء أحواله مع بداية الموسم الجديد برباعية نظيفية دون رد.

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وأحرز إيرلينغ هالاند هدفين في الدقيقة ال20 وال67، كما وسجل الهدف الثالث فيل فودين في الدقيقة ال58. وجاء الهدف الرابع روبن دياش في الدقيقة الثانية من الوقت البديل على نهاية أحداث اللقاء.

كما وتصدر مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، صدارة ترتيب المجموعة بهذا الفوز النظيف برصيد 3 نقاط، متساوياً مع منافسه بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الثاني من ترتيب المجموعة بنفس رصيد النقاط.

مباراة باريس سان جيرمان ويوفنتوس

وتمكن باريس سان جيرمان (البي أس جي) من تحقيق الفوز المثير على نظيره يوفنتوس (السيدة العجوز)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وسجل هدفي الفريق الباريسي النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة ال5 وال22، كما وأحرز فريق يوفنتوس الهدف الوحيد للفريق داخل شباك صاحب الأرض باريس سان جيرمان، عند الدقيقة ال53 من توقيع اللاعب وستون ميكني.

وبهذا الفوز تصدر فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع وصيف ترتيب المجموعة بنفيكا بنفس الرصيد من النقاط.

تشيلسي ضد دينامو زغرب

وتعثر تشيلسي الإنجليزي (البلوز)، بالخسارة خارج ميدانه أمام المستضيف دينامو زغرب الكرواتي، بهدف نظيف دون رد، في أولى مواجهات دور مجموعات منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

كما وأحرز فريق دينامو زغرب هدف الفوز الثمين في المباراة داخل شباك تشيلسي، في الدقيقة ال13. عن طريق ميسلاف أورشيتش.

ويتصدر فريق دينامو زغرب صدارة ترتيب المجموعة بهذا الفوز. برصيد 3 نقاط، كما تواجد منافسه تشيلسي في أدنى ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط.

نتيجة مباراة ميلان وسالزبورغ

وخيم التعادل الإيجابي بين ميلان وسالزبورغ النمساوي بهدف لكليهما، في منافسات الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 المجموعات.

كما وسجل فريق سالزبورغ هدف التقدم من المباراة في الدقيقة ال28. عن طريق نوا أوكافور، بينما أحرز فريق ميلان هدف التعادل في الدقيقة ال40 من توقيع اللاعب أليكسيس ساليمايكيرس.

ويتواجد فريق ميلان بعد هذا التعادل الذي خيم على اللقاء أمام منافسه سالزبورغ، في المركز الثاني خلف المتصدر دينامو زغرب بنقطة واحدة، كما وجاء سالزبورغ في المركز الثالث بذات النقطة.

وكانت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023. قد انطلقت، الثلاثاء، وتستمر حتى ال2 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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