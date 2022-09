مباراة ريال مدريد ضد سيلتك بث مباشر يلا شوت اليوم

- Advertisement -

وطن – ينتظر عشاق الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة، موعد بث مباراة ريال مدريد وسيلتك الأسكتلندي، الثلاثاء، في افتتاح منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستنطلق المباراة المرتقبة بين ريال مدريد أمام الفريق المستضيف للمواجهة سيلتك الأسكتلندي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت ( مكة المكرمة). على ميدان ملعب (سيلتك بارك).

فيما ستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً. بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً لمشاهدة أحداث اللقاء المنتظر.

وستنقل أحداث المباراة بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، التي تنقل كافة مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2022-2023، في دول الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما ونرفق لكم متابعي (وطن) الأعزاء، روابط بث مباراة ريال مدريد ضد سيلتك الأسكتلندي، على النحو الآتي:

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة حامل اللقب ريال مدريد (الميرنغي)، أمام منافسه صاحب الأرض سيلتك الأسكتلندي، في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS)، المعلق التونسي رؤوف خليف.

كما ويعد الفريق الملكي الأبيض (ريال مدريد)، الأكثر تتويجاً بالبطولة القارية. برصيد 14 لقباً، إلى جانب أنه أكثر الفريق على مستوى أوروبا تحقيقاً للانتصارات وصنع الريمونتادات النارية. وسط دهشة العشاق ومحبي كرة القدم لمستواهم الكروي.

Hear that anthem – then help drown it out! 🎶✊ #CelticRealMadrid | #COYBIG 🍀 pic.twitter.com/fpb0aMhsM8

🆚 @realmadriden 🏆 #UCL 🕗 8pm 🏟️ Celtic Park 📻 Live audio on @CelticTV Worldwide 📺 Live on @btsportfootball

ويحافظ ريال مدريد إلى الآن على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا)، برصيد 12 نقطة، بعد تحقيق فوزه المثير في المباراة الماضية أمام ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف وحيد.

🌟 After starring for the Celts in the Glasgow Derby, Liel Abada preps for #UCL action! 💪#CelticRealMadrid | #COYBIG🍀 pic.twitter.com/HS2MbQz699

