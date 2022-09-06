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رياضة

مباراة ريال مدريد ضد سيلتك بث مباشر يلا شوت اليوم

كتب فارس أبو شيحة
بث ريال مدريد ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 watanserb.com
بث ريال مدريد ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023
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وطن – ينتظر عشاق الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة، موعد بث مباراة ريال مدريد وسيلتك الأسكتلندي، الثلاثاء، في افتتاح منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستنطلق المباراة المرتقبة بين ريال مدريد أمام الفريق المستضيف للمواجهة سيلتك الأسكتلندي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت ( مكة المكرمة). على ميدان ملعب (سيلتك بارك).

فيما ستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً. بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً لمشاهدة أحداث اللقاء المنتظر.

بث مباراة ريال مدريد ضد سيلتك

وستنقل أحداث المباراة بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، التي تنقل كافة مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2022-2023، في دول الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما ونرفق لكم متابعي (وطن) الأعزاء، روابط بث مباراة ريال مدريد ضد سيلتك الأسكتلندي، على النحو الآتي:

رابط البث للمباراة (اضغط هنا)

رابط البث للمباراة (اضغط هنا)

معلق مباراة ريال مدريد وسيلتك الأسكتلندي

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة حامل اللقب ريال مدريد (الميرنغي)، أمام منافسه صاحب الأرض سيلتك الأسكتلندي، في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS)، المعلق التونسي رؤوف خليف.

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كما ويعد الفريق الملكي الأبيض (ريال مدريد)، الأكثر تتويجاً بالبطولة القارية. برصيد 14 لقباً، إلى جانب أنه أكثر الفريق على مستوى أوروبا تحقيقاً للانتصارات وصنع الريمونتادات النارية. وسط دهشة العشاق ومحبي كرة القدم لمستواهم الكروي.

ويحافظ ريال مدريد إلى الآن على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني (الليغا)، برصيد 12 نقطة، بعد تحقيق فوزه المثير في المباراة الماضية أمام ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف وحيد.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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