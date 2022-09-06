الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
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حياتنا

فيديو مسرب لتوم كروز من فيلمه الجديد ومشاهد جريئة جدا

كتب فهمي الورغمي
توم كروز watanserb.com
توم كروز
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وطن- أثار مقطع فيديو مسرب للممثل الأمريكي توم كروز، البالغ من العمر 60 عامًا، وهو يقف فوق طائرة تحلق فوق وادٍ بجنوب إفريقيا، موجة من التفاعل بين متابعي نجم الأكشن البارز.

توم كروز يقوم بمشاهد جريئة

إلى ذلك فقد احتفل الممثل الأمريكيي، بعيد ميلاده الستين خلال هذا الصيف، ولا يزال حتى الآن يبرهن للناس أنه يقوم بحركاته الجريئة بنفسه.

وكان “كروز” قد تلقى دروسا في الطيران في المطار استعدادا لمشاهد مبهجة، للجزء التالي من Mission Impossible، المقرر إطلاقه في 7 يوليو 2023.

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وقام النجم العالمي بتصوير هذا المشهد أثناء قيامه بتصوير فيلم “توب غان: مافريك”، حيث كان يتحدث عن فيلم “المهمة المستحيلة 8” المفترض أن يصدر في وقت لاحق هذا العام.

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وقد ظهر توم كروز وهو يقف دون وجود شيء ما يربطه على ما يبدو، مع إمساكه بالطائرة فقط بجانب طائرة أخرى، قبل انعطاف الطائرتين بشكل مفاجئ إلى اليسار مع الهبوط إلى الأسفل.

دهشة إعلامية من جرأة توم كروز

إلى ذلك فقد أشارت صحيفة “دايلي ميل” إلى أنه ” كان من الممكن سماع توم كروز وهو يقول: “مرحبا بالجميع، يسعدني أن أكون معكم وأنا آسف لكل الضوضاء إضافية.”

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مضيفا أنه ” كما تشاهدون أنا أصور أحدث جزء من فيلم المهمة المستحيلة ”

ومما قال أيضاً بحسب الصحيفة البريطانية أنه “في الوقت الحالي، سوف ننتهي من التصوير في وادي نهر بلايد الرائع في جنوب إفريقيا المذهلة.”

وأكمل: “نحن ننتج هذا الفيلم على الشاشة الكبيرة ليراه الجمهور في المسارح المحلية”.

ويأتي ذلك، بحسب صحيفة ” دايلي ميل “، بعد أن اعتذر توم كروز، الذي يلعب دور “إيثان هانت” في سلسلة المهمة المستحيلة عن تخريب نزهة زوجين أثناء تصوير المشهد الجريء من فوق جناح الطائرة”.

والزوجان بحسب الصحيفة هما ” جيسون وسارة هايغارث، وقد كانا حينذاك يتجولان في مكان قريب عندما رصدا مروحية طاقم الإنتاج.”

وفي تصريح للصحيفة البريطانية قال جيسون إنه ” قرب نهاية المسير، بدأنا في رؤية طائرات الهليكوبتر تقترب من واد وتنزل وهناك شخص يقف عليها من الأعلى لم نصدق ما شاهدناه”.

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المصدرتويتر، صحيفة دايلي ميل، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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