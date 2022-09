فيديو مسرب لتوم كروز من فيلمه الجديد ومشاهد جريئة جدا

- Advertisement -

وطن- أثار مقطع فيديو مسرب للممثل الأمريكي توم كروز، البالغ من العمر 60 عامًا، وهو يقف فوق طائرة تحلق فوق وادٍ بجنوب إفريقيا، موجة من التفاعل بين متابعي نجم الأكشن البارز.

إلى ذلك فقد احتفل الممثل الأمريكيي، بعيد ميلاده الستين خلال هذا الصيف، ولا يزال حتى الآن يبرهن للناس أنه يقوم بحركاته الجريئة بنفسه.

Tom Cruise is just THAT dude. The ending to this video is pure insanity. pic.twitter.com/aFnznAOMWi

— Matt Ramos (@therealsupes) September 5, 2022