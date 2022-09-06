الثلاثاء, سبتمبر 6, 2022
الرئيسيةحياتنافيديو مؤثر جدا.. لحظة وفاة مصري أثناء صلاة الفجر في مسجد بالغردقة
حياتنا

فيديو مؤثر جدا.. لحظة وفاة مصري أثناء صلاة الفجر في مسجد بالغردقة

كتب شيراز ماضي
وفاة مصري watanserb.com
لحظة وفاة المواطن المصري حسام الفقي بعد صلاة الفجر
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، يوثق لحظة وفاة مواطن مصري أثناء تأديته صلاة الفجر في أحد مساجد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ووفقا لما ذكر على مواقع التواصل، فإن المواطن المصري المتوفي يدعى حسام الفقي ويعمل بشركة مصر للطيران.

وأظهر الفيديو أن “الفقي” فرغ من صلاة الجماعة ثم قام لأداء صلاة النافلة، ليسقط على ظهره فجأة ويتبين بعد ذلك أنه توفي، ليصبح حديث مواقع التواصل.

يشار إلى إنه عادة ما يتم تداول مثل هذه الفيديوهات بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحتفي الناشطون بحسن الخاتمة لمن يتوفاه الله وهو يصلي في المسجد.

وفاة الحاج رضون كشك صائما على باب المسجد

- Advertisement -

وقبل أيام ثقت كاميرا مراقبة، لحظة وفاة الفلسطيني الحاج رضوان شكشك على باب مسجد عباد الرحمن برفح جنوبي قطاع غزة أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر.

وكتب محمود زوج ابنته عبر حسابه في فيسبوك “إنا لله وإنا إليه راجعون، عمي والد زوجتي الحاج رضوان شكشك أبو بلال طيب القلب والذِكر، في ذمة الله صائمًا وفي بيت الله بصلاة الفجر. رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة”.

- Advertisement -

وأشاد مغردون بالحاج رضوان وقالوا إنه نال حسن الخاتمة، وأشار بعض من يعرفونه إلى أنه اعتاد قراءة القرآن وارتياد المسجد لأداء الصلاة فيه.

المصدروطن - رصد فيسبوك + تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

مصر.. قطعت عضو زوجها الذكري أثناء العلاقة الحميمية لأنه رفض لها هذا الطلب!

الهدهد

مصر تدرس وقف القطار الكهربائي بعد شهرين فقط من تشغيله.. والسبب “صادم”

اقتصاد

مصدر مصري يكشف عن قرارات صادمة قريباً ستشعل سعر الدولار مقابل الجنيه!

الهدهد

فيديو مقتل فتاة المنوفية أماني الجزار وقاتلها ينتحر بنفس السلاح (شاهد)

الهدهد

داخلية غزة تعدم “متخابرين وقتلة” في القطاع

الهدهد

خلال بث مباشر.. لحظة وفاة قيادي مصري خلال فعالية شعبية

حياتنا

أماني الجزار.. مصرية جديدة تُقتَل رمياً بالرصاص أمام منزل عائلتها

الهدهد

فيديو لاعتداء وحشي على كويتي في مصر.. سحل وطعن وكسر أصابع

حياتنا

مصرية تستنجد من زوجها: “عايزني أكون في حضن صاحبه وهو ياخد مراته”

الهدهد

توجه مصري – خليجي لعدم عقد القمة العربية.. مصادر تكشف أسباب الغضب من الجزائر

أرشيف - الهدهد

اعتبر ترويجا للدعارة.. فيديو صادم للترويج للسياحة المصرية في كندا (شاهد)

حياتنا

أول دعوى نشوز من سيدة ضد زوجها في مصر.. هل طلبته في بيت الطاعة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لعنة “شاكيرا” تلاحق عشيقها السابق.. “بيكيه” يخطط للهرب رسمياً!

إسرائيل تستدعي سفيرها بالمغرب بعد فضيحة التحرش والفساد.. وتبلغه بأمر مهم

مباراة ريال مدريد ضد سيلتك بث مباشر يلا شوت اليوم

هل تسكب زيت الطهي في الحوض؟ لا تفعل ذلك مرة أخرى لهذا السبب

فيديوهات وصور جديدة تكشف اعتداء علي مندني على طبيب نادي “السيب” العماني!

هذا البلد يتصدر قائمة الدول الأكثر صحة في العالم

مذيعة أخبار تتعرض لجلطة دماغية على الهواء وطريقة تصرفها لا تصدق! (فيديو)

صورة مفتي عمان يصلّي أثناء انقطاع الكهرباء تثير تفاعلا واسعا (شاهد)

محمد السادس مخمورا.. خبيرة ملكية تعلق وتتساءل: “أين للا سلمى التي اختفت من الأرض”؟

معلم سعودي يلعب “البلوت” مع تلاميذه في المدرسة.. فيديو أثار ضجة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC