فيديو مؤثر جدا.. لحظة وفاة مصري أثناء صلاة الفجر في مسجد بالغردقة

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، يوثق لحظة وفاة مواطن مصري أثناء تأديته صلاة الفجر في أحد مساجد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ووفقا لما ذكر على مواقع التواصل، فإن المواطن المصري المتوفي يدعى حسام الفقي ويعمل بشركة مصر للطيران.

وأظهر الفيديو أن “الفقي” فرغ من صلاة الجماعة ثم قام لأداء صلاة النافلة، ليسقط على ظهره فجأة ويتبين بعد ذلك أنه توفي، ليصبح حديث مواقع التواصل.

الله اكبر كاميرا المراقبة توثق نهاية مواطن مصري أثناء أدائه صلاة الفجر في مدينة الغردقة

اللهم ارزقنا حسن الخاتمة pic.twitter.com/aqoafSQE9r — حــكـــيـــــــم (@hakimjustice_) September 5, 2022

يشار إلى إنه عادة ما يتم تداول مثل هذه الفيديوهات بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحتفي الناشطون بحسن الخاتمة لمن يتوفاه الله وهو يصلي في المسجد.

وفاة الحاج رضون كشك صائما على باب المسجد

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وقبل أيام ثقت كاميرا مراقبة، لحظة وفاة الفلسطيني الحاج رضوان شكشك على باب مسجد عباد الرحمن برفح جنوبي قطاع غزة أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر.

وكتب محمود زوج ابنته عبر حسابه في فيسبوك “إنا لله وإنا إليه راجعون، عمي والد زوجتي الحاج رضوان شكشك أبو بلال طيب القلب والذِكر، في ذمة الله صائمًا وفي بيت الله بصلاة الفجر. رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة”.

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وأشاد مغردون بالحاج رضوان وقالوا إنه نال حسن الخاتمة، وأشار بعض من يعرفونه إلى أنه اعتاد قراءة القرآن وارتياد المسجد لأداء الصلاة فيه.