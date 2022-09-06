ريال مدريد محطم الأرقام في دوري أبطال أوروبا .. تعرف عليها

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وطن – يستعد فريق ريال مدريد الأكثر تتويجاً بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، للدفاع عن لقبه في النسخة الجديدة لهذا الموسم، وسط المنافسة القوية أمام كبار الأندية في القارة الأوروبية العجوز التي تطمح للتتويج بتلك البطولة.

ويتربع ريال مدريد الإسباني (الملكي)، على عرش الأرقام القياسية في تاريخ منافسات دوري أبطال أوروبا، أمام منافسه من الأندية الكبرى على مستوى القارة الأوروبية.

أرقام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وتعد أبرز تلك الأرقام القياسية، للنادي الملكي الأبيض (ريال مدريد)، هو التربع على عرش أكثر الفرق تتويجاً بلقب دوري الأبطال برصيد 14 مرة طوال مشواره، كان آخرها التتويج بالبطولة على حساب ليفربول بهدف نظيف الموسم المنصرم.

كما وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، في تقرير نشره بوقت سابق، بأن نادي ريال مدريد (الميرينغي)، هو الأكثر مشاركة في البطولة بواقع 47 نسخة ماضية. بالإضافة إلى أنه الأكثر خوضاً للمباريات ب464 مباراة.

الأكثر تحقيقاً للانتصارات

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وأضاف الموقع، ” ريال مدريد هو الأكثر تحقيقاً للانتصارات في تاريخ البطولة ب277 فوزاً، كما أنه الأكثر تعادلاً ب79 مباراة. بينما تلقى الخسارة في 108 مباراة”.

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كما وأردف، ” يعد الفريق الملكي أكثر الفرق في أوروبا تسجيلاً في البطولة القارية ب1021 هدفاً، والأكثر استقبالاً للأهداف ب508 هدفاً”.

مباراة ريال مدريد ضد سيلتك الأسكتلندي

وسيلتقي فريق ريال مدريد في افتتاح دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023. أمام نظيره سيلتك الأسكتلندي، الثلاثاء، على ميدان ملعب (سليتك بارك).

كما وسيدير حكم المباراة، السويسري ساندرو شرير لإدارة مباراة ريال مدريد وسيلتك، وهي المرة الأولى التي يدير فيها مباراة للفريق الملكي حامل لقب البطولة القارية.

معلق مباراة ريال مدريد ضد سيلتك

ومن المقرر أن يُعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي رؤوف خليف.

يذكر بأن ريال مدريد (الميرينغي)، يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 12 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن غريمه الأزلي برشلونة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط للموسم الحالي.