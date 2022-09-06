تشكيلة ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

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وطن – يلتقي فريق ليفربول أمام منافسه المستضيف نابولي، الأربعاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 على ميدان ملعب ( سان باولو).

وستقام مباراة ليفربول الإنجليزي (الريدز) أمام صاحب الأرض نابولي الإيطالي، في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وبتوقيت دولة مصر (القاهرة)، ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات عند الساعة الحادية عشرة مساءً. ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الثامنة مساءً لنقل وقائع أحداث المباراة.

تشكيلة ليفربول ضد نابولي

وسيلعب المدرب الألماني يورغن كلوب بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره المستضيف نابولي الإيطالي، في منافسات دوري أبطال أوروبا المجموعات، كما يلي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر.

دفاع الريدز: ترنت ألسكندر أرنولد، فان ديك، إبراهيما كوناتي (أندرو روبرتسون)، جويل ماتيب (جو جوميز).

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خط الوسط: تياغو ألكانتارا، هارفى اليوت، جيمس ميلنر (نابي كيتا).

21 لاعبًا في قائمة الريدز المتجهة إلى إيطاليا لمواجهة #نابولي_ليفربول 📋 أليسون، غوميز، فابينيو، فان دايك، تياجو، ميلنر، فيرمينو، صلاح، أدريان، إيليوت، جوتا، تسيميكاس، دياز، روبرتسون، نونيز، آرثر، ماتيب، بايشيتش، فيليبس، ترينت، ديفيز. #دوري_أبطال_أوروبا 💫 pic.twitter.com/eJFt3dRQJb — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 6, 2022

مركز الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز (روبرتو فيرمينو).

معلق مباراة ليفربول ونابولي

كما وستنقل مباراة ليفربول أمام منافسه نابولي وكافة مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عبر شبكة قنوات (beIN Sport) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات للبطولة القارية في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

كما وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين، على قناة (beIN Sport HD1)، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين في منافسات الدوري الممتاز

ويتواجد فريق ليفربول (الريدز) في المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي ( البريميرليج) الممتاز لكرة القدم برصيد 9 نقاط، كما وجاء منافسه المستضيف نابولي في وصافة ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو) برصيد 11 نقطة.