الأربعاء, سبتمبر 7, 2022
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رياضة

تشكيلة برشلونة القوية أمام فيكتوريا في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة أمام فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 watanserb.com
تشكيلة برشلونة أمام فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا 2022-2023
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وطن- تشهد تشكيلة برشلونة الإسباني، حضور كافة اللاعبين المهمين، استعداداً لملاقاة الضيف فيكتوريا بلزن التشيكي، الأربعاء، في أولى منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 على ملعب ( الكامب نو).

وستنطلق مباراة صاحب الأرض برشلونة أمام الفريق الزائر فيكتوريا بلزن التشيكي، في منافسات دوري الأبطال لهذا الموسم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

وبتوقيت دولة مصر (القاهرة) ستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر والمغرب في تمام الساعة الثامنة مساءً. أما بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

تشكيلة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن

وسيدخل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام منافسه فيكتوريا بلزن، في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كما يلي:

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حراسة المرمى: مارك تير شتيغن.

دفاع البرسا: جوردي ألبا (جول كوندي)،أندرياس كريستنسن، اريك جارسيا، سيرجى روبيرتو.

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خط الوسط: بيدي (فرينكى دى يونج)، جافي، سيرجيو بوسكيتس.

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز، عثمان ديمبيلي (أنسو فاتي).

معلق مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن

ومن المقرر أن يعلّق على مجريات المباراة بين كلا الفريقين، في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

وتشير التوقعات إلى احتمالية فوز صاحب الأرض برشلونة (البلوغرانا)، على الفريق الضيف فيكتوريا بلزن في منافسات دوري أبطال أوروبا بنسبة 93%، على عكس الفريق الأخير الذي من المتوقع أن يفوز بنسبة 2%.

وجاء فريق برشلونة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني (الليغا) لهذا الموسم، برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق الفوز النظيف في المباراة الماضية على إشبيلية بثلاثة أهداف نظيفة دون رد في عقر داره.

المصدروطن + صفحة برشلونة + فيكتوريا بلزن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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