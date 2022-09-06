تشكيلة برشلونة القوية أمام فيكتوريا في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

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وطن- تشهد تشكيلة برشلونة الإسباني، حضور كافة اللاعبين المهمين، استعداداً لملاقاة الضيف فيكتوريا بلزن التشيكي، الأربعاء، في أولى منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 على ملعب ( الكامب نو).

وستنطلق مباراة صاحب الأرض برشلونة أمام الفريق الزائر فيكتوريا بلزن التشيكي، في منافسات دوري الأبطال لهذا الموسم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

وبتوقيت دولة مصر (القاهرة) ستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر والمغرب في تمام الساعة الثامنة مساءً. أما بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

👀 الأعين شاخصة على دوري الأبطال 🏆 pic.twitter.com/AOpC5jcLrm — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 4, 2022

تشكيلة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن

وسيدخل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام منافسه فيكتوريا بلزن، في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، كما يلي:

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حراسة المرمى: مارك تير شتيغن.

دفاع البرسا: جوردي ألبا (جول كوندي)،أندرياس كريستنسن، اريك جارسيا، سيرجى روبيرتو.

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خط الوسط: بيدي (فرينكى دى يونج)، جافي، سيرجيو بوسكيتس.

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز، عثمان ديمبيلي (أنسو فاتي).

معلق مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن

ومن المقرر أن يعلّق على مجريات المباراة بين كلا الفريقين، في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي.

وتشير التوقعات إلى احتمالية فوز صاحب الأرض برشلونة (البلوغرانا)، على الفريق الضيف فيكتوريا بلزن في منافسات دوري أبطال أوروبا بنسبة 93%، على عكس الفريق الأخير الذي من المتوقع أن يفوز بنسبة 2%.

Úspěšně jsme přistáli v Barceloně 🛬🇪🇸 pic.twitter.com/HIG279fELr — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) September 6, 2022

وجاء فريق برشلونة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني (الليغا) لهذا الموسم، برصيد 10 نقاط، بعد تحقيق الفوز النظيف في المباراة الماضية على إشبيلية بثلاثة أهداف نظيفة دون رد في عقر داره.