الإثنين, سبتمبر 5, 2022
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حياتنا

ماذا تفعل إذا تأخرت حقيبتك أو فقدتها في المطار؟

كتب ايمان الباجي
ماذا تفعل إذا تأخرت حقيبتك أو فقدتها في المطار؟ watanserb.com
ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند ضياع حقيبتك أو تأخرها في المطار؟
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وطنفي أواخر يونيو، تداولت صور على مواقع التواصل الإجتماعي لمئات الحقائب العالقة في مطار هيثرو. والمشكلة أن المطارات في جميع أنحاء العالم تشهد مشكلات مماثلة بسبب نقص الموظفين وتأخر الرحلات الجوية.

وفي هذا الصدد، تحدث موقع  “scottscheapflights” عن الخطوات التي يجب اتباعها عند ضياع حقيبتك أو تأخرها في المطار.

تتبع حقيبتك

تتعقب شركة الطيران كل حقيبة مسجلة ويتم مسحها ضوئيًا عند صعودها في كل رحلة.

تسمح لك العديد من شركات الطيران بالاطلاع على وضعية حقائبك من خلال تطبيقاتها، مما يساعدك على الشعور بإطمئنان بأن حقيبتك على متن الرحلة معك أو على الأقل تعطيك نظرة ثاقبة على موقع حقيبتك في حالة تأخرها.

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خيار شائع آخر هو AirTags، الذي يتصل بجهاز iPad أو iPhone أو Mac أو Apple Watch والذي يستخدم لتتبع حقائب السفر.

احتفظ بإيصالات السلع التي تشتريها أثناء فقدان حقيبتك

في حالة فقدان حقيبتك، فإن أول شيء عليك القيام به هو تقديم تقرير إلى شركة الطيران.
إذا اشتريت أي شيء لتمضي الأيام بدون أمتعتك – من ملابس السباحة الجديدة إلى معجون الأسنان – فاحتفظ بالإيصالات. قد تحتاجها للحصول على تعويض.

تعرف على المبلغ النقدي الذي يحق لك الحصول عليه مقابل  الأمتعة المتأخرة

وفقًا لوزارة النقل الأمريكية:”يتعين على شركات الطيران تعويض الركاب عن النفقات العرضية المعقولة والقابلة للتحقق والفعلية التي قد يتكبدونها أثناء تأخر حقائبهم، مع مراعاة حدود المسؤولية القصوى”.

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ستعتبر شركات الطيران أن حقيبتك قد فقدت رسميًا بعد عدد معين من الأيام، والتي قد لا تصل إلى ثلاثة أو خمسة أيام، أو حتى أربعة عشر يومًا.

بمجرد الإعلان عن فقدان الحقيبة، يحق لك الحصول على المزيد من المال.

بالنسبة للرحلات الداخلية، يبلغ الحد الأقصى للمسؤولية المسموح به بموجب اللائحة 3800 دولار، ولكن يمكن لشركات الطيران تعيين حدها الخاص أقل من ذلك إذا أرادت ذلك.

على سبيل المثال، سوف تقوم شركة United بسداد مبلغ يصل إلى 1500 دولار أمريكي دون الحاجة إلى أي وثائق، ولكن إذا كنت تريد المزيد – حتى 3500 دولار – فستحتاج إلى تقديم إيصالات.

بالنسبة للرحلات الدولية، فإن الحد هو 1780 دولارًا، على الرغم من أن شركات الطيران يمكنها دفع المزيد إذا اختارت ذلك. 
المصدرموقع scottscheapflights، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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