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لغز اختفاء 60 مليون دولار في الليلة الدامية بالمنطقة الخضراء

كتب خالد الأحمد
أحداث المنطقة الخضراء watanserb.com
أحداث المنطقة الخضراء
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وطن– كشف نشطاء عراقيون عن اختفاء نحو 60 مليون دولار أمريكي خلال أحداث المنطقة الخضراء التي شهدتها العاصمة بغداد، الأسبوع الماضي، على خلفية الاشتباكات الدامية بين أنصار مقتدى الصدر وفصائل أخرى موالية للحشد الشعبي.

أين اختفت الأموال ليلة الهجوم؟

وكتب المدون والناشط “ياسر الجبوري“، أن “هناك معلومات تؤكد اختفاء مبلغ 53 مليار دينار عراقي و21 مليون دولار، من مصرف “الرافدين” فرع “الأمانة العامة لمجلس الوزراء” ليلة الهجوم”.

ولم يصدر أي توضيح من السلطات العراقية حتى الآن بشأن هذه المعلومات، التي بدأت مواقع التواصل الاجتماعي بتناولها على نطاق واسع.

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تقاعد كبار المسؤولين

وكان رئيس ديوان الرقابة المالية العراقية صلاح نوري، قد كشف في حديث له في سبتمببر ايلول 2020، عن وجود ما وصفها بـ”خروقات كبيرة” -في تقاعد كبار المسؤولين كأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم. ومجلس النواب للدورات السابقة والوزراء السابقين جميعا- خلفت هدرًا ماليًا بلغ 53 مليار دينار عراقي (نحو 78 مليون دولار).

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والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام برصد “هدر واختلاس” فيه.

اتهامات تشمل الصغار فقط

وتعلن السلطات الرقابية العراقية باستمرار صدور أوامر قبض ومصادرة أموال منقولة وغير منقولة لمسؤولين بارزين بينهم وزراء ومحافظون ومديرون عامون بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.

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ولكن هذه القرارات تشمل الصغار كما في كثير من الدول العربية.

وسبق أن فضح النائب هادي السلامي فساد وزارة التجارة مؤكداً أن سعر كيلو الأرز التايلندي الرديء الموجود بالبطاقة التموينية دولار ونصف، وتم تسجيله في العقد 2،4 دولار بفارق 36مليون دولار شهريا.

الفساد يسرق قوت الناس وأرزاقهم

وكان الرئيس العراقي ” برهم صالح” قد قال في كلمة متلفزة في مايو أيار 2021، إن الفساد عدو التنمية الاقتصادية والاجتماعية يسرق قوت الناس وأرزاقهم .

وتابع أن “الفساد يعطل إرادة الشعب في التقدم والبناء، وبسببه خرجت جموع الشباب المتظاهرين مطالبين بوطن يخلو من الفساد، ثرواته محمية ومسخّرة لخدمة الشعب ورفعة الوطن.

ودعا صالح إلى “تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد”، مبيّنا أن “الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف”، مشدّدًا أن على “جميع المؤسسات اتخاذ وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة آفة الفساد”، ومؤكدًا أن “الفساد لا يقلّ خطورة عن الإرهاب”.

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العراقيون غاضبون: أين اختفت الأموال

وأثار خبر اختفاء نحو 60 مليون دولار أمريكي خلال أحداث المنطقة الخضراء حفيظة الكثير ممن المغردين العراقيين واستيائهم من هذا المرض العضال الذي تعيشه بلادهم منذ سنوات طويلة دون أفق للحل. وخصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يكشف فيها اختفاء هذه الأموال الهائلة من خزينة العراقيين وجيوبهم.

وعلق “مصطفى البصري”:”53 مليار و 21 مليون دينار عراقي فقط لا غير تم سرقتها من قبل ثيران الأصلاح من مصرف الرافدين فرع الأمانة العامة لمجلس الوزراء يجوز حولوها للبنيان المرصوص.”

وعقب “حاكم الزهيري” بنبرة سخرية:” راحت لحم غزلان ولحم نعام ولحم بعران ولحم عجل وبط وخمس مال السيد.”، في إشارة إلى القيادي مقتدى الصدر.

وفي السياق ذاته علق ” نصر الكربلائي العصائبي”:”في أحداث ثورة مقتدى الانقلابية في الخضراء تم سرقة ٥٣ مليار دينار عراقي و ٢١ مليون دولار من مصرف الرافدين فرع أمانة مجلس الوزراء والحكومة ساكته.”

وكشف “كريم الكرعاوي”جوانب من الفساد في العراق مشيراً إلى أن :”5.530 مبيعات البنك المركزي من العملة بالدولار توزعت على 4.696 حوالات واعتمادات مستنديه 9.784 مبيعات النفط للشهر الماضي. اي نسبة 57% استنزاف للعوائد النفطيه فساد وسرقات أزمة سريلانكا تطلبت 2 مليار دولار لحلها.”

وتابع : “مصر دفعت اقتصادها بوديعة من السعودية والإمارات بخمسة مليار العراق ينزف مال”.

وكان أنصار التيار الصدري قد انسحبوا منذ أيام من محيط المنطقة الخضراء، بعدما وجه زعيم التيار مقتدى الصدر خطابا لمؤيديه وإمهاله إياهم 60 دقيقة للانسحاب من أمام البرلمان وإلغاء الاعتصام.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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