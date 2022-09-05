لغز اختفاء 60 مليون دولار في الليلة الدامية بالمنطقة الخضراء

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وطن– كشف نشطاء عراقيون عن اختفاء نحو 60 مليون دولار أمريكي خلال أحداث المنطقة الخضراء التي شهدتها العاصمة بغداد، الأسبوع الماضي، على خلفية الاشتباكات الدامية بين أنصار مقتدى الصدر وفصائل أخرى موالية للحشد الشعبي.

أين اختفت الأموال ليلة الهجوم؟

وكتب المدون والناشط “ياسر الجبوري“، أن “هناك معلومات تؤكد اختفاء مبلغ 53 مليار دينار عراقي و21 مليون دولار، من مصرف “الرافدين” فرع “الأمانة العامة لمجلس الوزراء” ليلة الهجوم”.

مصدر يؤكد اختفاء مبلغ ٥٣ مليار دينار و ٢١ مليون دولار من مصرف الرافدين فرع الامانة العامة لمجلس الوزراء ليلة الهجوم .. — Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) September 5, 2022

ولم يصدر أي توضيح من السلطات العراقية حتى الآن بشأن هذه المعلومات، التي بدأت مواقع التواصل الاجتماعي بتناولها على نطاق واسع.

تقاعد كبار المسؤولين

وكان رئيس ديوان الرقابة المالية العراقية صلاح نوري، قد كشف في حديث له في سبتمببر ايلول 2020، عن وجود ما وصفها بـ”خروقات كبيرة” -في تقاعد كبار المسؤولين كأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم. ومجلس النواب للدورات السابقة والوزراء السابقين جميعا- خلفت هدرًا ماليًا بلغ 53 مليار دينار عراقي (نحو 78 مليون دولار).

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والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام برصد “هدر واختلاس” فيه.

اتهامات تشمل الصغار فقط

وتعلن السلطات الرقابية العراقية باستمرار صدور أوامر قبض ومصادرة أموال منقولة وغير منقولة لمسؤولين بارزين بينهم وزراء ومحافظون ومديرون عامون بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.

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ولكن هذه القرارات تشمل الصغار كما في كثير من الدول العربية.

وسبق أن فضح النائب هادي السلامي فساد وزارة التجارة مؤكداً أن سعر كيلو الأرز التايلندي الرديء الموجود بالبطاقة التموينية دولار ونصف، وتم تسجيله في العقد 2،4 دولار بفارق 36مليون دولار شهريا.

الفساد يسرق قوت الناس وأرزاقهم

وكان الرئيس العراقي ” برهم صالح” قد قال في كلمة متلفزة في مايو أيار 2021، إن الفساد عدو التنمية الاقتصادية والاجتماعية يسرق قوت الناس وأرزاقهم .

وتابع أن “الفساد يعطل إرادة الشعب في التقدم والبناء، وبسببه خرجت جموع الشباب المتظاهرين مطالبين بوطن يخلو من الفساد، ثرواته محمية ومسخّرة لخدمة الشعب ورفعة الوطن.

ودعا صالح إلى “تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد”، مبيّنا أن “الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف”، مشدّدًا أن على “جميع المؤسسات اتخاذ وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة آفة الفساد”، ومؤكدًا أن “الفساد لا يقلّ خطورة عن الإرهاب”.

الرئيس @BarhamSalih: الفساد يعطل إرادة الشعب في التقدم والبناء، وبسببه خرجت جموع الشباب المتظاهرين مطالبين بوطن، وطن يخلو من الفساد، ثرواته محمية ومسخّرة لخدمة الشعب ورفعة الوطن. pic.twitter.com/XGKVnY2Y5t — رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) May 23, 2021

العراقيون غاضبون: أين اختفت الأموال

وأثار خبر اختفاء نحو 60 مليون دولار أمريكي خلال أحداث المنطقة الخضراء حفيظة الكثير ممن المغردين العراقيين واستيائهم من هذا المرض العضال الذي تعيشه بلادهم منذ سنوات طويلة دون أفق للحل. وخصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يكشف فيها اختفاء هذه الأموال الهائلة من خزينة العراقيين وجيوبهم.

وعلق “مصطفى البصري”:”53 مليار و 21 مليون دينار عراقي فقط لا غير تم سرقتها من قبل ثيران الأصلاح من مصرف الرافدين فرع الأمانة العامة لمجلس الوزراء يجوز حولوها للبنيان المرصوص.”

وعقب “حاكم الزهيري” بنبرة سخرية:” راحت لحم غزلان ولحم نعام ولحم بعران ولحم عجل وبط وخمس مال السيد.”، في إشارة إلى القيادي مقتدى الصدر.

وفي السياق ذاته علق ” نصر الكربلائي العصائبي”:”في أحداث ثورة مقتدى الانقلابية في الخضراء تم سرقة ٥٣ مليار دينار عراقي و ٢١ مليون دولار من مصرف الرافدين فرع أمانة مجلس الوزراء والحكومة ساكته.”

وكشف “كريم الكرعاوي”جوانب من الفساد في العراق مشيراً إلى أن :”5.530 مبيعات البنك المركزي من العملة بالدولار توزعت على 4.696 حوالات واعتمادات مستنديه 9.784 مبيعات النفط للشهر الماضي. اي نسبة 57% استنزاف للعوائد النفطيه فساد وسرقات أزمة سريلانكا تطلبت 2 مليار دولار لحلها.”

وتابع : “مصر دفعت اقتصادها بوديعة من السعودية والإمارات بخمسة مليار العراق ينزف مال”.

5.530 مبيعات البنك المركزي من العمله بالدولارتوزعت على 4.696 حوالات واعتمادات مستنديه 9.784 مبيعات النفط للشهر الماضي اي نسبة 57% استنزاف للعوائد النفطيه فساد وسرقات ازمة سريلانكا تطلبت 2 مليار دولار لحلها مصر دفعت اقتصادها بوديعه من السعوديه والامارات بخمسة مليار العراق ينزف مال — كريم الكرعاوي (@Grawee22) September 2, 2022

وكان أنصار التيار الصدري قد انسحبوا منذ أيام من محيط المنطقة الخضراء، بعدما وجه زعيم التيار مقتدى الصدر خطابا لمؤيديه وإمهاله إياهم 60 دقيقة للانسحاب من أمام البرلمان وإلغاء الاعتصام.