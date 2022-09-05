الإثنين, سبتمبر 5, 2022
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الهدهد

لحظة قتل موقوف عراقي داخل محكمة بنيران أحد منتسبي الحشد الشعبي

كتب خالد السعدي
مقتل عراقي في محكمة watanserb.com
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وطن- تداول نشطاء على موقع تويتر، مقطع فيديو، يوثق قيام أحد عناصر الحشد الشعبي الشيعي بالعراق، على قتل موقوف على خلفية قضايا متعلقة بالإرهاب.

حدثت تلك الواقعة خلال وجود المجني عليه داخل قاعة محكمة في محافظة نينوى.

وفي التفاصيل، أقدم المنتسب لهيئة الحشد الشعبي بسام شرابي، على قتل الموقوف على خلفية قضايا إرهابية، مشعل أحمد عماش.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة دخول القاتل إلى قاعة المحكمة، وإطلاق عدة رصاصات أنهت حياة شرابي، الذي كان يرتدي زي السجن البرتقالي.

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وبحسب مصدر أمني، فإن المتهم نُقل إلى محكمة جنايات نينوي الأولى لنظر قضيته، وأثناء ذلك دخل الجاني إلى مبنى المحكمة وأطلق النار عليه وأرداه قتيلا.

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وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة العراقية، أنها قبضت على القاتل، الذي أرجع جريمته إلى وجود ثأر عشائري مع الضحية.

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وأجرت السلطات عملية مراجعة دقيقة لكاميرات المراقبة لمعرفة كيفية دخول الجاني إلى المحكمة بسلاحه الشخصي (مسدس)، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أثارت تلك الجريمة تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر، فقال أحد الناشطين، إن الحشد الشعبي يضم عناصر مافيا.

بينما تحدث ناشط آخر عن تواطئ وتنسيق جرى مع الشرطة في تنفيذ تلك الجريمة.

وطالب أحد الناشطين بحل الحشد الشعبي بشكل كامل.

وانتقد ناشط غياب منظومة الأمن داخل المحكمة.

وكانت وحدات الحشد الشعبي قد اتهمت بإثارة الفوضى وإشعال المواجهات داخل “المنطقة الخضراء” في بغداد خلال الأيام الماضية، وهي من بادرت بإطلاق النار، كما قال معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وقال التقرير، إنه “في 29 و30 أغسطس، أطلق المقاتلون بقيادة الصدر وابلاً من الرصاص وقذائف الهاون والصواريخ على المنطقة الخضراء (المنطقة الدولية) التي تضم الوكالات الحكومية الرئيسية والمجمعات الدبلوماسية في البلاد”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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