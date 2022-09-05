صور نادرة لإيلون ماسك في شبابه مع صديقته الأولى في الجامعة

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وطن– تعرض جينيفر جوين، أول صديقة لأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، صورا لهما في دار المزادات الأمريكية عندما كانا في الجامعة. وقد كشفت ما كان عليه الملياردير خلال ذلك الوقت.

التقى الثنائي في عام 1994 وتواعدا لمدة عام تقريبًا، لكنهما انفصلا عندما أنهى ماسك، البالغ من العمر الآن 51 عامًا، دراسته، حسب موقع “news.com.au.”

ويظهر فى الصور الثنائى يحتفلان بـ”الشمبانيا” أثناء وجودهما في الحرم الجامعي في ولاية بنسلفانيا. وفى صور أخرى يظهر الثنائي وهما جالسان على مقعد حرم الجامعة.

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وتعرض جنيفر، البالغة من العمر الآن 48 عاما، من ساوث كارولينا، صور علاقتهما بالمزاد مع انتهاء البيع في 14 سبتمبر.

وفي حديثها عنه، صرحت جنيفر: “كان إيلون مهتم بالدراسة كثيرا. وفى نفس الوقت كان دائما يتحدث عن السيارات الكهربائية، وكانت عيونه تنظر إلى المستقبل في مشروع كبير يكون له تأثير في العالم.”