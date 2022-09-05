الإثنين, سبتمبر 5, 2022
الرئيسيةحياتناصور نادرة لإيلون ماسك في شبابه مع صديقته الأولى في الجامعة
حياتنا

صور نادرة لإيلون ماسك في شبابه مع صديقته الأولى في الجامعة

كتب ايمان الباجي
صور نادرة لإيلون ماسك في شبابه مع صديقته الأولى في الجامعة watanserb.com
التقى ماسك بصديقته الأولى في عام 1994 وتواعدا لمدة عام تقريبًا
- Advertisement -
- Advertisement -

وطنتعرض جينيفر جوين، أول صديقة لأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، صورا لهما في دار المزادات الأمريكية عندما كانا في الجامعة. وقد كشفت ما كان عليه الملياردير خلال ذلك الوقت.

التقى الثنائي في عام 1994 وتواعدا لمدة عام تقريبًا، لكنهما انفصلا عندما أنهى ماسك، البالغ من العمر الآن 51 عامًا، دراسته، حسب موقع “news.com.au.”

جينيفر جوين وإيلون ماسك

ويظهر فى الصور الثنائى يحتفلان بـ”الشمبانيا” أثناء وجودهما في الحرم الجامعي في ولاية بنسلفانيا. وفى صور أخرى يظهر الثنائي وهما جالسان على مقعد حرم الجامعة.

- Advertisement -

وتعرض جنيفر، البالغة من العمر الآن 48 عاما، من ساوث كارولينا، صور علاقتهما بالمزاد مع انتهاء البيع في 14 سبتمبر.

وفي حديثها عنه، صرحت جنيفر: “كان إيلون مهتم بالدراسة كثيرا. وفى نفس الوقت كان دائما يتحدث عن السيارات الكهربائية، وكانت عيونه تنظر إلى المستقبل في مشروع كبير يكون له تأثير في العالم.”

المصدرموقع "news.com.au"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
حياتنا

لماذا لا نستخدم بطاريات تدوم 10 مرات أطول؟ إيلون ماسك يجيب

حياتنا

إيلون ماسك يكشف خطته الغذائية السرية في إنقاص الوزن

حياتنا

والدة إيلون ماسك تصدم الجميع حول المكان الذي تُجبَر على المبيت فيه بمنزل ابنها!

حياتنا

“إيلون ماسك” ينشر بالخطأ عنوانَه على تويتر

رياضة

إيلون ماسك يتلاعب بمشاعر جماهير مانشستر يونايتد بعد تغريدته المثيرة للجدل

الهدهد

ما هو صافي ثروة إيلون ماسك بعد أن كشف عن نيته لشراء مانشستر يونايتد؟

الهدهد

شبيه إيلون ماسك الصيني يعود للواجهة وجدل جديد.. نسخة طبق الأصل منه

الهدهد

إيلون ماسك يبيع أسهما في تسلا بقيمة 7 مليارات دولار..ما القصة؟

حياتنا

وهم بصري أذهل إيلون ماسك .. هل يمكنك حلّه؟!

الهدهد

ما هو شرط إيلون ماسك للاستمرار في شراء تويتر؟

حياتنا

والد إيلون ماسك في تصريح صادم عن ابنه الملياردير! (صور)

حياتنا

ردّ الخيانة بالخيانة؟! .. سيرجي برين مع امرأة شقراء بعد خيانة زوجته له مع إيلون ماسك

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تشكيلة ريال مدريد ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

مجلة فرنسية: قيس سعيد تعمد “إهانة” محمد السادس وبصمة الجزائر واضحة في الأزمة!

ظهور مقاتلي القسام في جنين .. مشاهد مقلقة للاحتلال (فيديو)

تسريب صورة التونسية فاطمة بن سعيدان “عارية” تثير جنونها وتكشف هوية مسربها: “خان الأمانة” (شاهد)

اتهام محمد بن سلمان بفرض إتاوات على السعوديين في سوق جدة (فيديو)

كيف كانت علاقة السلطان “قابوس” بوالدته وما سر السيارة التي كانت تصل إلى قبرها تحت جنح الظلام؟

أول تعليق من ياسمين صبري على صورتها مع ابنتها!

أول تعليق من ميكيل أرتيتا على هزيمة أرسنال أمام مانشستر يونايتد (فيديو)

سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022.. انخفاض كبير في سعر اليورو والإسترليني

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC