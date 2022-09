تشكيلة ريال مدريد ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

- Advertisement -

وطن – يلتقي بطل النسخة الماضية ريال مدريد أمام منافسه المستضيف سيلتك الأسكتلندي في رحلة الدفاع عن لقبه، الثلاثاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 على أرض ملعب (سلتيك بارك).

وستنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد ضد سيلتك الأسكتلندي، في منافسات دوري أبطال أوروبا دور المجموعات، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

وبتوقيت دولة مصر (القاهرة) عند الساعة التاسعة مساءً، كما وستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، بينما بتوقيت دولة عمان والإمارات عند الساعة الحادية عشر مساءً.

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام سيلتك الأسكتلندي، في إطار منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا، أندري لونين.

دفاع الملكي: إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، أنطونيو روديجر (داني كارفخال)، فيرلاند ميندي ( ناتشو).

وسط الفريق: لوكا مودريتش، توني كروس (كامافينغا)، أوريلين تشواميني (لوكاس فاسكيز).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسوس جونيور، رودريغو (فالفيردي).

كما واستبعد المدرب الإيطالي أنشيلوتي، من قائمة تشكيلة ريال مدريد (الميرينغي)، في مواجهة منافسه المستضيف لتلك المواجهة سيلتك، كلاً من: ألفارو أودريوزولا، خيسوس فاييخو.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز المثير في المباراة الماضية. أمام نظيره ريال بيتيس، بهدفين ثمينين مقابل هدف يتيم في قمة منافسات الجولة ال4 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم على ميدان ملعب (سانتياغو برنابيو).

كما وتُشير الإحصائيات بإحتمالية فوز البطل ريال مدريد على منافسه سيلتك بنسبة 60%، على عكس الأخير بنسبة 18%، وسيخيم التعادل بين كلا الفريقين بنسبة 22%، إلا أن مباريات كرة القدم تحمل في طياتها المفاجآت دائماً.

🤩 We kick off in #UCL Group F tomorrow! @ChampionsLeague | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/M2Yn733Wt9

— Celtic Football Club (@CelticFC) September 5, 2022