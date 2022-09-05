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رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد سيلتك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد أمام سيلتك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد أمام سيلتك في دوري أبطال أوروبا 2022-2023
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وطن – يلتقي بطل النسخة الماضية ريال مدريد أمام منافسه المستضيف سيلتك الأسكتلندي في رحلة الدفاع عن لقبه، الثلاثاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 على أرض ملعب (سلتيك بارك).

وستنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد ضد سيلتك الأسكتلندي، في منافسات دوري أبطال أوروبا دور المجموعات، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

وبتوقيت دولة مصر (القاهرة) عند الساعة التاسعة مساءً، كما وستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، بينما بتوقيت دولة عمان والإمارات عند الساعة الحادية عشر مساءً.

تشكيلة ريال مدريد ضد سيلتك الأسكتلندي

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام سيلتك الأسكتلندي، في إطار منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، كما يلي:

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حراسة المرمى: تيبوا كورتوا، أندري لونين.

دفاع الملكي: إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، أنطونيو روديجر (داني كارفخال)، فيرلاند ميندي ( ناتشو).

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وسط الفريق: لوكا مودريتش، توني كروس (كامافينغا)، أوريلين تشواميني (لوكاس فاسكيز).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسوس جونيور، رودريغو (فالفيردي).

استبعادات تشكيلة ريال مدريد

كما واستبعد المدرب الإيطالي أنشيلوتي، من قائمة تشكيلة ريال مدريد (الميرينغي)، في مواجهة منافسه المستضيف لتلك المواجهة سيلتك، كلاً من: ألفارو أودريوزولا، خيسوس فاييخو.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز المثير في المباراة الماضية. أمام نظيره ريال بيتيس، بهدفين ثمينين مقابل هدف يتيم في قمة منافسات الجولة ال4 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم على ميدان ملعب (سانتياغو برنابيو).

كما وتُشير الإحصائيات بإحتمالية فوز البطل ريال مدريد على منافسه سيلتك بنسبة 60%، على عكس الأخير بنسبة 18%، وسيخيم التعادل بين كلا الفريقين بنسبة 22%، إلا أن مباريات كرة القدم تحمل في طياتها المفاجآت دائماً.

ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

ويتصدر فريق ريال مدريد (الملكي) جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم. برصيد 12 نقطة، كما وسيحصل منافسه سيلتك على صدارة الدوري الأسكتلندي برصيد 18 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة ريال مدريد + صفحة سيلتك
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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