الإثنين, سبتمبر 5, 2022
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الهدهد

تحرك رسمي ضد أبطال “تقدير الاحتياج”.. ما فعلوه بإدارة الانتخابات قلب الكويت

كتب باسل النجار
أبطال تقدير الاحتياج watanserb.com
أبطال تقدير الاحتياج
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وطن- أعلنت نقابة العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مسلسل “تقدير الاحتياج” الكويتي لما يمثله من إهانة في حق موظفي الهيئة، حسب وصفها.

أبطال “تقدير الاحتياج” يخدعون الإعلاميين

وكان النجمين جاسم القامس وأحمد الشمري، من أبطال عمل مسلسل “تقدير الاحتياج“، قد قاما بالتصوير أمام إدارة شؤون الانتخابات على أنهم مرشحين.

وأجرا الممثلين بعض اللقاءات مع الإعلاميين بطريقة ساخرة وهو ما اعترض عليه الإعلاميون عندما علموا بهويتهما الحقيقية وطالبوا باتخاذ إجراء بحقهما.

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وسخر “القامس” من الإعلاميين بعد أن قدم نفسه كمرشح، وخاصة من مراسل صحيفة “الجريدة” الكويتية أحمد الحمدان.

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وكان ناشطون اتهموا المذيع أحمد الحمدان، بالسخرية من أحد المرشحين كبار السن، وأيدوا سخرية طاقم مسلسل “تقدير الاحتياج” منه، وأنه جزاء مستحق له من نفس العمل، حسب وصفهم.

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ويشار إلى أن مسلسل “تقدير الاحتياج” هو مسلسل ذو طابع كوميدي من إنتاج “الجابرية الحرة”، وتأليف ورشة كتابة بقيادة المخرج جاسم القامس، ومشاركة محمد عواد الشمري ونجاة الصايغ، وبدر العجمي وأسماء الديحاني وشيخة الخالدي ومحمد المطيري، وإخراج يوسف العبدالله.

غضب المراسلين وإجراءات رسمية

مراسلو وسائل الإعلام تفاعلوا وعبروا عن غضبهم، إثر قيام ممثلي “تقدير الاحتياج” بالإعلان عن مسلسلهم بطريقة اعتبروها “مستفزة ومسيئة للعرس الديمقراطي”.

من جانبها أفادت صحيفة “الجريدة” بأن وزارة الداخلية الكويتية تحفظت على شخص، تعمد الاستهزاء بالصحفيين في إدارة الانتخابات، ضمن إطار مسلسل يقوم على إنتاجه، وذلك في إشارة إلى مسلسل “تقدير الاحتياج”.

كما علق وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر “لافي السبيعي”، على هذا الأمر بقوله:”اتخذنا الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحق شركة إنتاج قامت بالتصوير امام إدارة شؤون الانتخابات وأساءت للإعلاميين.”

وأضاف:”لن نسمح بأي سلوك من شأنه تشويه ممارسات العمل الديمقراطي.”

ما فعله طاقم المسلسل تسبب بجدل مواسع وتعليقات متابينة على مواقع التواصل.

وفي هذاالسياق أيد الناشط مشعل حمد ما فعله فريق مسلسل “تقدير الاحتياج” وكتب:”الدنيا سلف ودين، فريق تقدير الاحتياج برافو.”

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وتابع موضحا:”درس مجاني من جاسم القامس واحمد الشمري مع بعض الاعلاميين الي طلعوا مايتحملون اللي يسوونه بنفسهم مع باقي الناس.”

فيما دون عبدالله سالم الشمالي:”أسرع ريمونتادا في التاريخ.. فكرة تقدير الاحتياج اقوى من موسم الرياض.”

وكتب صالح النصار شامتا بمراسل صحيفة “جريدتكم” الكويتية أحمد الحمدان:”ضحك على كبير السن فجاء من يضحك عليه.. كما تدين تدان.”

المحامي والكاتب بجريدة “الوطن” دويع العجمي أيد أيضا هذا السلوك من فريق “تقدير الاحتياج” وقال:”مارسوا كل السبل بإخراج أتفه ما في البشر لتقديمهم مادة للسخرية والاستهزاء لجذب المشاهدات.. وحتى العاقل يسطحونه بأسئلة سخيفة وساذجة.”

وتابع مستنكرا رد فعل الإعلاميين:”وحين جاءهم من أذاقهم من ذات الكأس .. صاحوا غاضبين.”، واختتم تغريدته بالقول:”تلك بضاعتكم وردت إليكم.”

وكان المخرج جاسم القامس، كشف في تصريحات سابقة أن المسلسل يحكي قصص موظفي إدارة حكومية باسم «تقدير الاحتياج» في وزارة العمل.

ويتناول المسلسل بحسبه الشخصيات التي تعمل في هذا القسم، ويسرد طريقة تفاعلها مع مختلف المواقف التي تحدث به، سواء من جهة العمل أو الجهة الشخصية.

وذكر “القامس” أنه في عام 2019 قاموا بتسجيل وإطلاق ثلاث حلقات تجريبية من المسلسل، وتم عرضها على «يوتيوب»، وأيضا على إحدى المنصات، وقد لاقى العمل إقبال واستحسان المشاهدين، لأنه يناقش القضايا التي تحدث في أجواء العمل، والتي لم تتطرق لها المسلسلات بكثرة.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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