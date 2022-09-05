تحرك رسمي ضد أبطال “تقدير الاحتياج”.. ما فعلوه بإدارة الانتخابات قلب الكويت

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وطن- أعلنت نقابة العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مسلسل “تقدير الاحتياج” الكويتي لما يمثله من إهانة في حق موظفي الهيئة، حسب وصفها.

أبطال “تقدير الاحتياج” يخدعون الإعلاميين

وكان النجمين جاسم القامس وأحمد الشمري، من أبطال عمل مسلسل “تقدير الاحتياج“، قد قاما بالتصوير أمام إدارة شؤون الانتخابات على أنهم مرشحين.

pic.twitter.com/EdcXlHKiLn — نقابة العاملين بالهيئة العامة للقوى العاملة (@Wspam_kwt) September 5, 2022

وأجرا الممثلين بعض اللقاءات مع الإعلاميين بطريقة ساخرة وهو ما اعترض عليه الإعلاميون عندما علموا بهويتهما الحقيقية وطالبوا باتخاذ إجراء بحقهما.

وسخر “القامس” من الإعلاميين بعد أن قدم نفسه كمرشح، وخاصة من مراسل صحيفة “الجريدة” الكويتية أحمد الحمدان.

مشادة في لجنة شؤون الانتخابات.. والسبب إعلان مسلسل.. مراسلو وسائل الإعلام تفاعلوا إثر قيام ممثلين بالإعلان عن مسلسلهم بطريقة اعتبرها الإعلاميين مستفزة ومسيئة للعرس الديمقراطي | #أوّل_نيوز #أمة2022 #أمة_2022 #تقدير_الاحتياج pic.twitter.com/JHpwS9H11Z — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) September 5, 2022

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وكان ناشطون اتهموا المذيع أحمد الحمدان، بالسخرية من أحد المرشحين كبار السن، وأيدوا سخرية طاقم مسلسل “تقدير الاحتياج” منه، وأنه جزاء مستحق له من نفس العمل، حسب وصفهم.

كنتو خفيفين دم تبارك الرحمن ،، 😏 حلال عليكم وحرام على غيركم !! 😏 اخاف زعلتو لما خطفو منكم الاضواء ؟ 😏#تقدير_الاحتياج #أنتخابات_مجلس_الأمة_2022 pic.twitter.com/JfP5Zo5T7M — بوعلي (@BO3LOSH81) September 5, 2022

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ويشار إلى أن مسلسل “تقدير الاحتياج” هو مسلسل ذو طابع كوميدي من إنتاج “الجابرية الحرة”، وتأليف ورشة كتابة بقيادة المخرج جاسم القامس، ومشاركة محمد عواد الشمري ونجاة الصايغ، وبدر العجمي وأسماء الديحاني وشيخة الخالدي ومحمد المطيري، وإخراج يوسف العبدالله.

غضب المراسلين وإجراءات رسمية

مراسلو وسائل الإعلام تفاعلوا وعبروا عن غضبهم، إثر قيام ممثلي “تقدير الاحتياج” بالإعلان عن مسلسلهم بطريقة اعتبروها “مستفزة ومسيئة للعرس الديمقراطي”.

من جانبها أفادت صحيفة “الجريدة” بأن وزارة الداخلية الكويتية تحفظت على شخص، تعمد الاستهزاء بالصحفيين في إدارة الانتخابات، ضمن إطار مسلسل يقوم على إنتاجه، وذلك في إشارة إلى مسلسل “تقدير الاحتياج”.

الداخلية تتحفظ على شخص تعمد الاستهزاء بالصحفيين في ادارة الانتخابات.. ضمن اطار مسلسل يقوم على انتاجه #مجلس_الامة #تقدير_الاحتياج pic.twitter.com/ySEQe22nop — جريدتكم (@ImeGrop) September 5, 2022

كما علق وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر “لافي السبيعي”، على هذا الأمر بقوله:”اتخذنا الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحق شركة إنتاج قامت بالتصوير امام إدارة شؤون الانتخابات وأساءت للإعلاميين.”

وأضاف:”لن نسمح بأي سلوك من شأنه تشويه ممارسات العمل الديمقراطي.”

وكيل #وزارة_الاعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر لافي السبيعي:

اتخذنا الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحق شركة انتاج قامت بالتصوير امام إدارة شؤون الانتخابات.. ولن نسمح بأي سلوك من شأنه تشويه ممارسات العمل الديمقراطي#انتخابات_مجلس_الأمة_2020 #تقدير_الاحتياج pic.twitter.com/pK8D0t2RtI — صحيفة سيرج الالكترونية (@search2news) September 5, 2022

ما فعله طاقم المسلسل تسبب بجدل مواسع وتعليقات متابينة على مواقع التواصل.

وفي هذاالسياق أيد الناشط مشعل حمد ما فعله فريق مسلسل “تقدير الاحتياج” وكتب:”الدنيا سلف ودين، فريق تقدير الاحتياج برافو.”

وتابع موضحا:”درس مجاني من جاسم القامس واحمد الشمري مع بعض الاعلاميين الي طلعوا مايتحملون اللي يسوونه بنفسهم مع باقي الناس.”

الدنيا سلف ودين ..

فريق #تقدير_الاحتياج برافو ..

درس مجاني من جاسم القامس واحمد الشمري مع بعض الاعلاميين الي طلعوا مايتحملون اللي يسوونه بنفسهم مع باقي الناس 😅 pic.twitter.com/Nce88Kvqpn — مشعل حمد (@YaMsh3L) September 5, 2022

فيما دون عبدالله سالم الشمالي:”أسرع ريمونتادا في التاريخ.. فكرة تقدير الاحتياج اقوى من موسم الرياض.”

وكتب صالح النصار شامتا بمراسل صحيفة “جريدتكم” الكويتية أحمد الحمدان:”ضحك على كبير السن فجاء من يضحك عليه.. كما تدين تدان.”

ضحك على كبير السن فجاء من يضحك عليه [ كما تدين تدان ] #تقدير_الاحتياج pic.twitter.com/sPHkjAQVZd — صالح النصار (@alnasaar888) September 5, 2022

المحامي والكاتب بجريدة “الوطن” دويع العجمي أيد أيضا هذا السلوك من فريق “تقدير الاحتياج” وقال:”مارسوا كل السبل بإخراج أتفه ما في البشر لتقديمهم مادة للسخرية والاستهزاء لجذب المشاهدات.. وحتى العاقل يسطحونه بأسئلة سخيفة وساذجة.”

وتابع مستنكرا رد فعل الإعلاميين:”وحين جاءهم من أذاقهم من ذات الكأس .. صاحوا غاضبين.”، واختتم تغريدته بالقول:”تلك بضاعتكم وردت إليكم.”

وكان المخرج جاسم القامس، كشف في تصريحات سابقة أن المسلسل يحكي قصص موظفي إدارة حكومية باسم «تقدير الاحتياج» في وزارة العمل.

ويتناول المسلسل بحسبه الشخصيات التي تعمل في هذا القسم، ويسرد طريقة تفاعلها مع مختلف المواقف التي تحدث به، سواء من جهة العمل أو الجهة الشخصية.

وذكر “القامس” أنه في عام 2019 قاموا بتسجيل وإطلاق ثلاث حلقات تجريبية من المسلسل، وتم عرضها على «يوتيوب»، وأيضا على إحدى المنصات، وقد لاقى العمل إقبال واستحسان المشاهدين، لأنه يناقش القضايا التي تحدث في أجواء العمل، والتي لم تتطرق لها المسلسلات بكثرة.