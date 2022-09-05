الإثنين, سبتمبر 5, 2022
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رياضة

تجاهل نصيحة صلاح .. زيزو يُجدد عقده مع الزمالك براتب ومكافآت مغرية

كتب فارس أبو شيحة
تجديد عقد زيزو مع نادي الزمالك المصري watanserb.com
تجديد عقد زيزو مع نادي الزمالك المصري
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وطن – جددَ أحمد سيد زيزو 26 عاماً، هداف الدوري المصري ونادي الزمالك للموسم الماضي، عقده مع الفارس الأبيض براتب هو الأعلى في الفريق ومكافآت مالية مغرية ل3 سنوات قادمة، متجاهلاً نصيحة زميله في المنتخب محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وكان محمد صلاح، قد نصح زميله في المنتخب المصري (الفراعنة)، أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، بالاحتراف في أوروبا. نظراً لإمكانياته ومستواه الذي يؤهله للعب هناك، خلال الحديث معه في المعسكر التدريبي خلال الفترة الماضية.

أحمد سيد زيزو والبقاء مع الزمالك

وعلى الرغم من نصيحة قائد المنتخب المصري صلاح له، إلا أن هداف الزمالك زيزو، اختار البقاء مع نادي الزمالك، مع عدم ممانعة الأخير له بالذهاب إلى أوروبا في حال تلقيه عرض يليق به وبالنادي خلال الفترة المقبلة.

كما وجدد المصري أحمد سيد زيزو عقده مع نادي الزمالك ل3 مواسم قادمة، براتب هو الأعلى بين صفوف لاعبي الفريق حتى الآن.

راتب أحمد سيد زيزو مع الزمالك

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وكشفت صحيفة الوطن المصرية، بأن نجم الزمالك زيزو سيتقاضى راتب 41 مليون جنيه مصري. خلال ال3 مواسم القادمة مع نادي الزمالك في عقده الجديد.

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وأضافت الصحيفة، ” نادي الزمالك قام بإزالة الشرط الجزائي في عقد اللاعب. البالغ 42 مليون جنيه مصري، مع دفع اللاعب 25 مليون جنيه مع نهاية الموسم الحالي والموسم الذي يليه، كما لا يحق للنادي الاعتراض أو الطعن على الشرط الجزائي المتفق عليه بين كلا الطرفين”.

الاحتراف إلى أوروبا

وأوضحت، بأن أحمد سيد زيزو حصل على وعد من إدارة نادي الزمالك بالسماح له بالاحتراف في أوروبا، في حال وصول عرض قوي يليق به وبالنادي خلال الفترة القادمة.

كما وختمت، ” سيحصل زيزو مع الزمالك على مكافآت مالية ضخمة وفق نصوص عقده الجديد، في حال التتويج بدوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الموسم الجديد المقبل وبطولات آخرى، بالإضافة إلى صرف 10 آلاف جنيه شهرياً كبدل سكن له”.

يشار إلى أن أحمد سيد زيزو قد توج بلقب هداف الدوري المصري 2021-2022. برصيد 19 هدفاً مع نادي الزمالك، إلى جانب تتويجه مع الفريق بالدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي وكأس مصر.

المصدروطن + الوطن المصرية + كورة بلس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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