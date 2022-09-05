أعلى راتب في مصر .. الحارس أبو جبل يُوقع مع البنك الأهلي

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن – وقع الحارس محمد أبو جبل 33 عاماً، مع نادي البنك الأهلي، قادماً من نادي الزمالك بطل الدوري المصري للموسم المنصرم، بعد انتهاء عقده معه وفشل انتقاله إلى صفوف نادي النصر السعودي هذا الصيف.

وأعلن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي في تصريح صحفي نشرته وسائل الإعلام المصرية، عن ضم الحارس محمد أبو جبل حارس المنتخب المصري، لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة انتقال حر بالمجان.

"مكسب كبير وهيرجع المنتخب من بوابه البنك".. أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي يكشف كواليس التعاقد مع محمد أبو جبل #البريمو – #TeNTV @farouk_nano pic.twitter.com/8DVAxDtbnw — TeN TV (@TeNTVEG) September 4, 2022

البنك الأهلي والتوقيع مع الحارس أبو جبل

وأضاف رئيس البنك الأهلي نصار، ” التعاقد مع الحارس محمد أبو جيل، كان بناءً عن رغبة المدرب خالد جلال المدير الفني للفريق”.

"بيفكر غلط".. محمد فاروق يهاجم محمد أبو جبل بعد قرار انضمامه لنادي البنك الأهلي 👇🗣️#البريمو – #TeNTV @farouk_nano pic.twitter.com/kfrfePni1j — TeN TV (@TeNTVEG) September 4, 2022

- Advertisement -

وكان قد فشل الحارس أبو جبل في الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي. مع نهاية الموسم المنصرم، بعد فسخ الأخير التعاقد معه، والتوقيع مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا القادم من نادي نابولي الإيطالي.

أعلى راتب حارس في مصر

من جهته كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي في منشور له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، قائلاً: ” رسمياً البنك الأهلي يوقع مع الحارس محمد أبو جبل، أعلى راتب حارس في مصر”.

- Advertisement -

كما وتعد صفقة الحارس أبو جبل، هي ثاني صفقات نادي الأهلي في سوق الانتقالات. بعد انتهاء الموسم مع نهاية الشهر الماضي، بعد التعاقد مع اللاعب أحمد توفيق القادم من صفوف فريق بيراميدز المصري.

فيما لم يكشف عن الراتب الذي سيتقاضاه الحارس أبو جبل. مع فريقه الجديد البنك الأهلي، خلال الموسم ال3 القادمة.

العودة إلى الزمالك

ونفى الحارس أبو جبل في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بشأن الأنباء المتداولة على لسان المسؤولين في نادي الزمالك بشأن العودة، قائلاً: ” لم ولن أعرض على أي مسؤول في نادي الزمالك الرجوع إلى بيتي، وكل كما يقال لا أساس له من الصحة”.

لم ولن اعرض علي اي مسؤل في نادي الزمالك الرجوع الي بيتي وكل مايقال من المسؤلين لا اساس له من الصحة 👍 — Mohamed Abo Gabal (@mohmedabogabal) August 15, 2022

يشار إلى الحارس أبو جبل لاعب البنك الأهلي الجديد، استبعد من تشكيلة منتخب مصر المقبلة. تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، من أجل الانضمام للمعسكر التدريبي في شهر سبتمبر/ أيلول القادم.