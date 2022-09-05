“آية البوسعيدية” عمانية استبدلت قلبها بآخر وكُتب لها عمر جديد (فيديو)

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وطن – بعد وصولها لمرحلة اليأس من حياتها بسبب معاناتها من الفشل الكلي في عضلة القلب وتعذر أيادي الأطباء في سلطنة عُمان لعدم توفر العضو. عادت الطالبة العُمانية “آية البوسعيدية” لحياتها الطبيعية بعد التبرع لها بقلب إنسان آخر متوفى دماغيا.

ونجحت العملية الدقيقة التي أجريت في أحد المشافي الفرنسية على نفقة سلطان البلاد هيثم بن طارق، بعد أن عانت من فشلٍ كلي بعضلة القلب مما جعلها تصل إلى مرحلة اليأس.

عادت إلى مقاعد الدراسة

وقال تقرير لتلفزيون “عمان”، إن آية عادات إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع لفصل دراسي كامل بسبب المرض.

وهي مقيدة في الصف الحادي عشر بمدرسة “الجموس بنت النعمان الأنصارية” للتعليم الأساسي، وتلبس زيها المدرسي من جديد وهي تحمل آمالا وطموحاً مع زملائها لبناء غد مشرف بالنجاحات.

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وقالت الطالبة آية وهي من نيابة “سمد الشأن” بولاية المضيبي للقناة، إنها شعرت بشعور مختلف بعد العملية، وخاصة بعد أن رأت أهلها وفرحت لأنها كانت تظن أنها لن تراهم مرة أخرى ولم تصدق بعد زراعة القلب الجديد بأنها عادت للحياة من جديد.

بقلب جديد وبروح متوقدة تعود آية البوسعيدية لمدرستها وتستكمل مسيرتها التعليمية بكل جد واجتهاد.#العام_الدراسي_الجديد @DrHamedkalbani pic.twitter.com/e55Bw0NcPg — منصة عمان السلام🕊🇴🇲 (@Oman_assalam) September 5, 2022

بحالة صحية جيدة

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ونسبت آية الفضل لله تعالى أولا، وللفتة الإنسانية للسلطان هيثم بن طارق، شاكرة أيضاً من قاموا بالتبرع بالقلب الذي استوطن جسدها.

فيما قال والد الطفلة آية إن عمليتها تكللت بالنجاح وعادت ابنته لسلطنة عمان وهي بحالة صحية طبيعية، واليوم أول يوم دراسي لها بعد انقطاع تقريبًا 9 أشهر، مضيفا: “والحمد لله حياتها طبيعية”.

بعد وصولها لمرحلة اليأس من حياتها بسبب معاناتها من الفشل الكلي في عضلة القلب وتعذر أيادي الأطباء في #السلطنة لعدم توفر العضو، عادت الطفلة العُمانية آية البوسعيدية لحياتها الطبيعية بعد التبرع لها بقلب إنسان آخر متوفى دماغيا. pic.twitter.com/xsKlEPZRYa — Reem AlHarthi (@77reemalharthi) September 5, 2022

التطبيق الإلكتروني التثقيفي لزراعة الأعضاء

وتابع التقرير المذكور أن آية تحمل حقيبتها المدرسية وبداخلها مستقبل عمان وعلى طريق العلم تخطو بأمان لتبدأ باسم الله وترفع العلم.

وأشارت “وكالة الأنباء العمانية” إلى أن المستشفى السلطاني مُمثلا في قسم زراعة الأعضاء أطلق التطبيق الإلكتروني التثقيفي لزراعة الأعضاء عطاؤك حياة “8” في شهر مارس من هذا العام. والذي يهدف إلى تقديم كافة المعلومات المُتعلقة بزراعة الأعضاء.

وجاءت تسمية التطبيق للإشارة إلى أن التبرع بالأعضاء للشخص الواحد ينقذ حياة 8 أشخاص.

وجاء تطبيق عطاؤك حياة “8” امتدادًا للحملة التي أطلقتها آية البوسعيدية لتوعية المجتمع، وحثه على التبرّع بالأعضاء، وأثمرت عن زيادة أعداد المسجلين في تطبيق وزارة الصحة “شفاء” للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة منذ تدشينه في ديسمبر 2021.

وتعرّف عملية زراعة الأعضاء بنقل عضو من جسم إلى آخر، أو نقل جزء من جسد المريض إلى الجزء المصاب في الجسد نفسه، بهدف استبدال العضو التالف أو الناقص في جسد المتلقي.