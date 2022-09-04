الأحد, سبتمبر 4, 2022
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حياتنا

هذا المشروب قد يصيبك بجلطة قلبية بعد ساعة فقط من تناوله

كتب ايمان الباجي
هذا المشروب قد يصيبك بجلطة قلبية بعد ساعة فقط من تناوله watanserb.com
تطلق مشروبات الطاقة آليات يمكن أن تؤدي إلى تكوين جلطات الدم
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وطنفي كثير من الأحيان، يُعرف تجلط الدم بأنه حالة خطيرة يمكن أن تقتل إذا تركت دون علاج. لذا من الضروري تقليل مخاطر الإصابة بها.

تشير الأبحاث إلى أن مشروبًا غير كحوليًا شائعًا يمكن أن يبدأ في تكوين جلطات الدم في غضون 60 دقيقة من الاستهلاك، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

مشروبات الطاقة

توصلت دراسة تم نشرها في مجلة “ Journal of Surgical Research“، أن مشروبات الطاقة قد تطلق آليات يمكن أن تؤدي إلى تكوين جلطات الدم.

وأشار الباحثون إلى أن تناول هذه المشروبات لها علاقة بمجموعة من المضاعفات القلبية الوعائية، مثل عدم انتظام ضربات القلب، واحتشاء عضلة القلب، وحتى “الموت القلبي المفاجئ”.

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وقد افترض الباحثون أن استهلاك مشروب الطاقة قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق زيادة تراكم الصفائح الدموية، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بتجلط الدم في الوريد.

وشارك في هذه الدراسة 32 متطوعًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا. تم إعطاؤهم 16 أونصة من المياه المعبأة أو مشروب طاقة قياسي خالٍ من السكر في مناسبتين منفصلتين، كل أسبوع على حدة.

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وتوصلت الدراسة بعد قياس عوامل التخثر ووظيفة الصفائح الدموية قبل وبعد 60 دقيقة من استهلاك مشروبات الطاقة، إلى أن استهلاك مشروب الطاقة أدى إلى زيادة كبيرة في تراكم الصفائح الدموية ونشاطها ما قد يوفر آلية تزيد من خلالها مشروبات الطاقة من مخاطر الأحداث القلبية الوعائية السلبية.

نصائح عامة لتقليل المخاطر

– اتباع أسلوب حياة صحي

– شرب الكثير من الماء

– المشي بصفة منتظمة

حاول إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن

– تجنب شرب الكثير من الكحول

أعراض الجلطة الدموية

– خفقان أو تشنج ألم وتورم واحمرار ودفء في الساق أو الذراع

– ضيق التنفس المفاجئ وألم حاد في الصدر (قد يزداد سوءا عند الشهيق أو السعال المصحوب بدم)

المصدرإكسبرس البريطانيةـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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