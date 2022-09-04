الأحد, سبتمبر 4, 2022
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سقوط طائرة شراعية في دبي والسلطات تكشف عن الخسائر

كتب باسل النجار
سكاي دايف دبي watanserb.com
سكاي دايف دبي
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وطن- كشفت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، عن سقوط طائرة شراعية في دبي ومقتل قائدها.

وبحسب بيان الوكالة الذي رصدته (وطن)، فإن الحادث وقع تحديدا في منطقة نادي “سكاي دايف” في مرغم بإمارة دبي.

وفي هذا السياق كشف قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني بالإمارة الخليجية، عن سقوط طائرة شراعية للهواة ذات محرك “Paramotor” في المنطقة المذكورة.

وتابع البيان أن الحادث أسفر عن وفاة الطيار وكشف عن جنسيته وأنه من جنوب إفريقيا.

وقد باشر قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران المدني التحقيق في الحادث.

حادثة مشابهة قبل أيام

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ويشار إلى أنه قبل أيام قليلة وفي أواخر أغسطس الماضي، وقع حادث مشابه لطائرة شراعية أيضا ولكن هذه المرة في إمارة أبوظبي.

ووقتها وبحسب ما رصدت (وطن)، فقد أعلنت شرطة أبوظبي أن عناصرها وفرق الدفاع المدني تعاملوا مع حادثة سقوط طائرة شراعية في المواقف الإضافية لمسجد الشيخ زايد، مشيرة إلى أن الحادثة ـ التي وقعت تحديدا يوم 31 أغسطس ـ أسفرت عن تعرض شخص لإصابة بسيطة.

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وقالت الشرطة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حادث سقوط طائرة شراعية في المواقف الخارجية الإضافيه بمسجد الشيخ زايد، أدى إلى إصابة شخص بإصابة بسيطة”.

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الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أفادت وقتها بأن الحادث وقع نتيجة عطل فني.

وأكدت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحدث نتج عن عطل فني أثناء توجهها للهبوط في مطار البطين الخاص، وقد سقطت الطائرة في منطقة خالية من الأفراد.

الحادث المشار إليه نتج عنه إصابة قائد الطائرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة الحالة الصحية.

باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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