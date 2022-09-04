سقوط طائرة شراعية في دبي والسلطات تكشف عن الخسائر

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وطن- كشفت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، عن سقوط طائرة شراعية في دبي ومقتل قائدها.

وبحسب بيان الوكالة الذي رصدته (وطن)، فإن الحادث وقع تحديدا في منطقة نادي “سكاي دايف” في مرغم بإمارة دبي.

وفي هذا السياق كشف قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني بالإمارة الخليجية، عن سقوط طائرة شراعية للهواة ذات محرك “Paramotor” في المنطقة المذكورة.

وتابع البيان أن الحادث أسفر عن وفاة الطيار وكشف عن جنسيته وأنه من جنوب إفريقيا.

وقد باشر قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران المدني التحقيق في الحادث.

حادثة مشابهة قبل أيام

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ويشار إلى أنه قبل أيام قليلة وفي أواخر أغسطس الماضي، وقع حادث مشابه لطائرة شراعية أيضا ولكن هذه المرة في إمارة أبوظبي.

ووقتها وبحسب ما رصدت (وطن)، فقد أعلنت شرطة أبوظبي أن عناصرها وفرق الدفاع المدني تعاملوا مع حادثة سقوط طائرة شراعية في المواقف الإضافية لمسجد الشيخ زايد، مشيرة إلى أن الحادثة ـ التي وقعت تحديدا يوم 31 أغسطس ـ أسفرت عن تعرض شخص لإصابة بسيطة.

#عاجل | فرق شرطة أبوظبي وهيئة ابوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حادث سقوط طائرة شراعية وقع مساء اليوم في المواقف الخارجيه الاضافيه بمسجد الشيخ زايد ،ادى إلى اصابة شخص بإصابة بسيطة وتؤكد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) August 31, 2022

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وقالت الشرطة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حادث سقوط طائرة شراعية في المواقف الخارجية الإضافيه بمسجد الشيخ زايد، أدى إلى إصابة شخص بإصابة بسيطة”.

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أفادت وقتها بأن الحادث وقع نتيجة عطل فني.

وأكدت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحدث نتج عن عطل فني أثناء توجهها للهبوط في مطار البطين الخاص، وقد سقطت الطائرة في منطقة خالية من الأفراد.

الحادث المشار إليه نتج عنه إصابة قائد الطائرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة الحالة الصحية.