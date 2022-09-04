ديانة الأميرة مريم البلغارية زوجة الأمير غازي ومفاجأة بشأن عمرها

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن- تضج مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن منذ الأمس، بنبأ زواج الأمير غازي بن محمد، ابن عم ملك الأردن عبدالله الثاني، من الأميرة مريم البلغارية، أميرة “ترنوفو”.

زواج الأمير غازي من الأميرة مريم البلغارية

وأعلن هذا الخبر الديوان الملكي الأردني عبر موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية، وأفاد أن الملك عبدالله الثاني، حضر عقد قران الأمير غازي بن محمد، أمس السبت، على صاحبة السمو الملكي الأميرة مريم، أميرة ترنوفو.

كما حضر حفل عقد القران أيضا الأمير طلال بن محمد.

ورفع الديوان إلى ملك الأردن “أسمى آيات التهنئة والتبريك، سائلا الله للأمير غازي والأميرة مريم غازي التوفيق وأن يكلأهما برعايته.”

وعبر محركات بحث جوجل كثرت أسئلة النشطاء عن هوية الأميرة مريم وحياتها الخاصة.

- Advertisement -

حيث تساءل الكثيرون عن ديانة الأميرة البلغارية زوجة الأمير غازي الجديدة، وكذلك عمرها ومجال عملها.

عمر الأميرة مريم زوجة الامير غازي

وبالبحث يتضح مفاجأة وهي أن الأميرة مريم البلغارية، تكبر الأمير غازي في العمر حيث أنها من مواليد العام 1963، بينما الأمير الأردني من مواليد عام 1966.

- Advertisement -

أي أن الأميرة مريم صاحبة الـ(59 عاما)، تكبر الأمير غازي بن محمد البالغ من العمر الآن (56 عاما) بثلاث سنوات.

ويشار إلى أن زوجة الأمير غازي الجديدة، عالمة أحجار كريمة ومصممة مجوهرات، وهي عضو بالعائلة المالكة البلغارية.

وسبق أن شغلت الأميرة مريم غازي، منصب مديرة المجوهرات الراقية للعلامة التجارية الإسبانية (Carrera y Carrera)، وشكلت لاحقًا علامتها التجارية الخاصة (MdeU وذلك عام 2014 تحديدا.

كما أنها حاصلة على شهادة بالتاريخ والجغرافيا من جامعة “كومبلوتنسي” في مدريد، وتخصصها هو “تاريخ الفن”.

كما درست عمليات صناعة المجوهرات وترصيعها بأحدث التقنيات والأساليب في المركز الأوروبي للأحجار الكريمة والمجوهرات.

زوجها السابق هو الابن الأكبر لملك بلغاريا

جدير بالذكر أيضا أن زوج الأميرة مريم السابق هو الابن الأكبر لملك بلغاريا، وأنجبت منه طفلا.

لكن هذا الزواج انتهى الاتنفصال، وبعد ذلك قررت الزواج من الأمير غازي.

ديانة الأميرة مريم زوجة الامير غازي

وكان سؤال “ما هو ديانة الأميرة مريم؟” ضمن أكثر الأسئلة التي طرحت على جوجل، عقب إعلان عقد قران الأمير غازي.

وببحث دقيق من قبل (وطن) بشأن ديانة الأميرة البلغارية فلم يتم التوصل لأي معلومات دقيقة، غير أن اسمها الحقيقي هو مريام ـ كما ذكر بعض النشطاء ـ وتم تغييره إلى مريم.

ويبدو أنها كانت تعتنق الديانة المسيحية وربما تغيير اسمها إلى مريم يدل على أنها تحولت إلى الإسلام، لكن ذلك يظل غير مؤكد خاصة وأنه يجوز أن يتزوج الرجل المسلم بمسيحية.

لكن في حالة “جميل ألكساندر” خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله ابنة ملك الأردن، كان الوضع مختلفا بالنسبة لخطيب الأميرة الذي كان يعتنق المسيحية، حيث أشهر إسلامه لأجل الزواج من الأميرة الهاشمية، لأن الشريعة الإسلامية لا تسمح بزواج المسلمية من المسيحي، على عكس الحكم للرجل المسلم والتي تبيح له الزواج من أهل الكتاب.

من هو الأمير غازي بن محمد؟

ويشار إلى أن الأمير غازي الذي أعلن خبر زواجه اليوم من الأميرة مريم البلغارية، والبالغ من العمر 56 عاما هو أحد أفراد العائلة الهاشمية المالكة، وابن عم ملك الأردن الملك عبد الله الثاني.

وشغل الأمير غازي عدة مناصب عليا في الأردن، وكان أبرزها مستشار شؤون العشائر الأردنية، والمبعوث الشخصي للملك.

وهو الابن الثاني للأمير محمد شقيق ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، ويأتي ترتيبه الـ17 في خط خلافة العرش الأردني.

والأمير الأردني الذي يحظى بشعبية واسعة حاصل على الدكتوراه في مجال أصول الدين من الجامعة الأزهرية، ويعمل حاليا في وظيفة مستشار ديني وعشائري للملك.

التحق بجامعة “برنستون” الأمريكية ونال شهادته بتقدير عام “امتياز”. كما حصل عام 1992 على شهادة الدكتوراه بجامعة كامبردج في الفلسفة والآداب بتقدير امتياز أيضا.

كما عمل الأمير غازي بن محمد، أستاذاً وباحثاً في عدد من الجامعات الأردنية، عضواً في مجلس التربية والتعليم منذ العام 1994، وحتى 2003.

وهو كذلك رئيس مجلس أمناء مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، ورئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية.