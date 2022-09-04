الأحد, سبتمبر 4, 2022
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حياتنا

دنيا بطمة تصدم محمد الترك عندما جاء للاعتذار حاملا الورود (فيديو)

كتب باسل النجار
محمد الترك ودنيا بطمة watanserb.com
محمد الترك ودنيا بطمة
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وطن– كشف مقطع فيديو متداول من الحفل الأخير للفنانة المغربية دنيا بطمة، عن موقف محرج وصادم لطليقها المنتج البحريني، والذي جاء للحفل للاعتذار منها وطلب الصلح.

طرد محمد الترك من حفل دنيا بطمة

وكان محمد الترك قد خرج قبل أيام في تسجيل مصور له، أكد فيه انفصاله عن دنيا بطمة، متهّماً أشخاصاً مقربين منهما بالتسبّب بهذا الأمر.

دنيا بطمة

ويظهر المقطع الحديث المتداول والذي رصدته (وطن) “الترك” وهو يحمل باقة ورود وكان يحاول الدخول إلى حفل “بطمة”، لكن حرسها الشخصي رفض ذلك وتم منعه.

وخرجت بعدها دنيا بطمة من الحفل وركبت سيارتها للمغادرة دون أن تعيره أي اهتمام، وكان هناك ازدحاما كبيرا حول الفنانة المغربية من جمهورها.

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المنتج البحريني ظهر في المقطع المتداول رفقة شاب يحمل في يديه باقة ورود كبيرة، ولكن الحرس الخاص تصدي له على الباب ولم يتمكن من الولوج، وباءت كل محاولاته بالفشل رغم مجادلته الحرس لفترة طويلة.

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هذا المقطع الذي قلب مواقع التواصل فتح الباب أمام التكهنات أمام المتابعين، ولفت البعض إلى أن الورد كانت محاولة من محمد الترك لإهدائه إلى دنيا بطمة للاعتذار وإنهاء الخلاف بينهما.

فيما رأى آخرون أن طريقة منع الحراس للمنتج البحريني من الدخول، تدل على صدور أمر مباشر وقاطع من دنيا بطمة بذلك.

طلاق دنيا بطمة ومحمد الترك حدث بسبب هؤلاء الأشخاص!

محمد الترك يكشف سبب طلاقه من دنيا بطمة

وكان “الترك” ذكر مؤخرا أن سبب طلاقه من “بطمة” بعد زواج دام 10 سنوات، يقف ورائه أشخاص مقربين جداً.

دنيا بطمة ومحمد الترك

وأشار محمد الترك في تسجيل صوتي نشرته مواقع فنية، إلى أنه ودنيا بطمة، تجاوزا خلال سنوات زواجهما العديد من العقبات والمشاكل بمساندة بعضهما دون الالتفات إلى أي أحد يريد الوقيعة بينهما.

وأردف: “لكن هذه المرة كانت الأمور معقدة لأن الوقيعة جاءت من أشخاص مقربين جدا” بحسب وصفه.

وشدّد والد الفنانة الشابة حلا الترك، أن انفصاله ودنيا بطمة، لم يكن بسبب خيانته لها، كما ادّعى البعض.

وشدّد والد الفنانة الشابة حلا الترك، أن انفصاله ودنيا بطمة، لم يكن بسبب خيانته لها، كما ادّعى البعض.

وتابع: “لم ولن أقوم بمثل هذا الفعل لأني أضع مخافة الله نصب عيني، وأخشاه في كل أفعالي. وأخاف الوقوع في المعصية، لذلك فالخيانة ليست موجودة في قاموسي”.

خطوبة إيمان بطمة

وتأكدت أنباء طلاق دنيا بطمة ومحمد الترك، بعدما احتفلت الفنانة بخطوبة شقيقتها الصغرى إيمان بطمة، دون تواجد والد ابنتيها.

إيمان بطمة الشقيقة الصغرى لدنيا بطمة تحتفل بخطوبتها
إيمان بطمة الشقيقة الصغرى لدنيا بطمة تحتفل بخطوبتها

وسيطرت الأجواء المغربية على حفل خطوبة إيمان بطمة. وحرصت شقيقتها دنيا على توجيه رسالة لها حين نشرت صوراً على حسابها عبر “انستجرام” من الحفل.

دنيا بطمة تحتفل بـ خطوبة شقيقتها الصغرى إيمان
دنيا بطمة تحتفل بـ خطوبة شقيقتها الصغرى إيمان

وكان محمد الترك قد حاول مصالحة دنيا بطمة قبل أيام أيضا، ونشر رسالة اعتذار لها، عبر خاصية الستوري في حسابه على “انستجرام” وتغزل خلالها فيها بشكل كبير، إلا أن الفنانة المغربية تجاهلتها أيضا ولم تعلق.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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