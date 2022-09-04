الأحد, سبتمبر 4, 2022
الرئيسيةالهدهدداخلية غزة تعدم "متخابرين وقتلة" في القطاع
الهدهد

داخلية غزة تعدم “متخابرين وقتلة” في القطاع

كتب خالد السعدي
تنفيذ حكم الإعدام watanserb.com
تنفيذ حكم الإعدام بـ 5 مسجونين في غزة بينهم 2 متهمان بالتخابر مع الاحتلال و 3 آخرين مدانين بالقتل
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن – أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، أنها نفّذت أحكام إعدام لـ5 مسجونين، بينهم 2 متهمان بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، و 3 آخرين مدانين بالقتل.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: “استنادا إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقا لحق الوطن والمواطن، وتحقيقا للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم، حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية”.

وأضاف البيان أن تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مواطنين جاء بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وفق ما نقلت وكالة “صفا” الفلسطينية.

وأشارت الداخلية، إلى أن الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي.

- Advertisement -

ونفذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ن، أ)، مواليد عام 1978م من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 30 أكتوبر 2009، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سندا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

وهذا الشخص ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين.

- Advertisement -

في الوقت نفسه، أعدم شنقاً بحق المدان (خ، س)، مواليد عام 1968 من سكان خانيونس، وموقوف بتاريخ 15 فبراير 2015، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من القانون نفسه.

وارتبط هذا المدان، بمخابرات الاحتلال عام 1991، وزودها بكل ما طلب منه من معلومات عن رجال المقاومة، وأماكن سكنهم، والعديد من أعمالهم، وأماكن إطلاق صواريخ وورش حدادة، ونتج عن ذلك استهداف عدة أماكن وارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

وشمل التنفيذ أيضا، إعدام المدان (إ، ع) مواليد عام 1979م من سكان مدينة غزة، بتهمة خطف وقتل مواطنة، ثم هروب من السجن وارتكاب جريمة قتل أخرى لأحد المواطنين، مقترنة بجناية الخطف والسلب عام 2009.

وتم تنفيذ الإعدام شنقاً بحق المدان (م، ز) مواليد عام 1992، من سكان شمال غزة، بتهمة القتل قصداً بدافع السلب بحق أحد المواطنين، والإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ج، ق) من سكان شمال غزة، بتهمة قتل مواطن وطفلة قصداً، وإصابة 11 آخرين.

وأشارت داخلية غزة، إلى أنه تم تنفيذ الأحكام بحضور جميع الجهات المختصة، ووفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن تنفيذ حكم الإعدام بحق مُدانَين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي وارتكاب جرائم قتل في قطاع غزة، قوبل بإشادة مجتمعية واسعة من سياسيين وكتاب ورجال دين.

المصدروكالة صفا
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

لحظة وفاة مسنٍّ فلسطيني في المسجد قبل صلاة الفجر

الهدهد

“صفوة الحفّاظ”.. (581) حافظاً يسردون القرآن “غيباً” في جلسة واحدة بغزة (شاهد)

تقارير

موسى أبو مرزوق: قرار المشاركة في الحرب مع “إسرائيل” يعود للمقاومين في الميدان

الهدهد

نائب ببرلمان إيطاليا يُحرج المطبعين وقال ما عجز عنه كل نواب العرب

الهدهد

بعد مناشدتها له.. “أردوغان” يأمر باستقبال الطفلة الفلسطينية رهف سلمان للعلاج (شاهد)

الهدهد

ما دور قطر في إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة؟

الهدهد

استشهاد خالد منصور.. جيش الاحتلال ينشر فيديو لكيفية قتل القيادي البارز في سرايا القدس

الهدهد

فيديو.. صواريخ المقاومة تصل سماء القدس ردا على اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

الهدهد

رسالة مرسي لغزة.. ماذا لو ظل رئيسا لمصر ولم ينقلب السيسي عليه؟ (فيديو)

الهدهد

فيديو يفطر القلب من غزة .. مسن يخرج حياً من تحت ركام منزله بعد تدميره على رأسه

الهدهد

فيديو مؤثر للمعلق العُماني خليل البلوشي تضامناً مع غزة في افتتاح الدوري الإنجليزي

تقارير

بالفيديو والصور.. الاحتلال يطلق عملية “الفجر الصادق” ضد غزة ويغتال قائد سرايا القدس تيسير الجعبري

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بامبا ديانغ .. الصفقة الأغرب في ميركاتو صيف 2022

اسكب صودا الخبز على سريرك.. حيلة مذهلة تحل مشكلة يعاني منها الجميع

قطر لن تحصد ثمار استضافة المونديال وحدها.. مكاسب بالجملة تنتظر دول الخليج

لتقليص تكاليف فواتير الكهرباء المرتفعة ضع ملعقة واحدة من هذا المنتج في الغسالة

تصريح وزيرة إسبانية سابقة عن “مغربية سبتة ومليلة” يضعها مرمى النيران

مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت

الأغوار: 6 إصابات بإطلاق نار على حافلة للجنود .. مركبة المنفذين احترقت أثناء انسحابهم (شاهد)

اعتقال ضابطي شرطة في مالاوي بتهمة الاتجار بالبشر إلى سلطنة عمان.. ما القصة؟!

تعرَّف على أول سيارة خالية من الكربون في العالم (صور)

من هو النمساوي آدي هوتر القريب من تدريب الأهلي المصري؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC