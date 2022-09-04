داخلية غزة تعدم “متخابرين وقتلة” في القطاع

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وطن – أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، أنها نفّذت أحكام إعدام لـ5 مسجونين، بينهم 2 متهمان بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، و 3 آخرين مدانين بالقتل.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: “استنادا إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقا لحق الوطن والمواطن، وتحقيقا للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم، حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية”.

وأضاف البيان أن تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مواطنين جاء بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وفق ما نقلت وكالة “صفا” الفلسطينية.

وأشارت الداخلية، إلى أن الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي.

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ونفذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ن، أ)، مواليد عام 1978م من سكان مدينة غزة، وموقوف بتاريخ 30 أكتوبر 2009، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سندا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

وهذا الشخص ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2001، وزودها بمعلومات أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين.

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في الوقت نفسه، أعدم شنقاً بحق المدان (خ، س)، مواليد عام 1968 من سكان خانيونس، وموقوف بتاريخ 15 فبراير 2015، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية سنداً لنص المادة (131) من القانون نفسه.

وارتبط هذا المدان، بمخابرات الاحتلال عام 1991، وزودها بكل ما طلب منه من معلومات عن رجال المقاومة، وأماكن سكنهم، والعديد من أعمالهم، وأماكن إطلاق صواريخ وورش حدادة، ونتج عن ذلك استهداف عدة أماكن وارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

وشمل التنفيذ أيضا، إعدام المدان (إ، ع) مواليد عام 1979م من سكان مدينة غزة، بتهمة خطف وقتل مواطنة، ثم هروب من السجن وارتكاب جريمة قتل أخرى لأحد المواطنين، مقترنة بجناية الخطف والسلب عام 2009.

وتم تنفيذ الإعدام شنقاً بحق المدان (م، ز) مواليد عام 1992، من سكان شمال غزة، بتهمة القتل قصداً بدافع السلب بحق أحد المواطنين، والإعدام رمياً بالرصاص بحق المدان (ج، ق) من سكان شمال غزة، بتهمة قتل مواطن وطفلة قصداً، وإصابة 11 آخرين.

وأشارت داخلية غزة، إلى أنه تم تنفيذ الأحكام بحضور جميع الجهات المختصة، ووفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن تنفيذ حكم الإعدام بحق مُدانَين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي وارتكاب جرائم قتل في قطاع غزة، قوبل بإشادة مجتمعية واسعة من سياسيين وكتاب ورجال دين.