داخلية غزة تعدم “متخابرين وقتلة” في القطاع

وطن – أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، أنها نفّذت أحكام إعدام لـ5 مسجونين، بينهم 2 متهمان بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، و 3 آخرين مدانين بالقتل.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية: “استنادا إلى نصوص القانون الفلسطيني، وإحقاقا لحق الوطن والمواطن، وتحقيقا للردع العام بما يحقق الأمن المجتمعي، نفذت وزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم، حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية”.

وأضاف البيان أن تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مواطنين جاء بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وفق ما نقلت وكالة “صفا” الفلسطينية.

#Palestinians #Israel #Gaza : #Hamas has executed two men accused of spying for Israel in first such executions to be carried out in #Gaza in 5 years #غَزَّةَ #حماس pic.twitter.com/l0hNPbXyEy

— sebastian usher (@sebusher) September 4, 2022