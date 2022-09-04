الأحد, سبتمبر 4, 2022
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رياضة

بامبا ديانغ .. الصفقة الأغرب في ميركاتو صيف 2022

كتب فارس أبو شيحة
السنغالي بامبا ديانغ الصفقة الأغرب في ميركاتو 2022 watanserb.com
السنغالي بامبا ديانغ الصفقة الأغرب في ميركاتو 2022
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وطن – تُعد صفقة التعاقد مع النجم الدولي السنغالي بامبا ديانغ 22 عاماً، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، من أغرب الصفقات على الإطلاق في سوق انتقالات ميركاتو صيف 2022.

وذكر موقع جوول الرياضي، بأن السنغالي ديانغ لاعب أولمبيك مارسيليا، بعدما توصل إلى الاتفاق مع نادي ليدز يونايتد الإنجليزي للانتقال إلى صفوفه في الانتقالات الصيفية لعام 2022. حصل ما لم يتوقعه اللاعب.

السنغالي بامبا ديانغ

وأضاف الموقع، ” وكيل اللاعب اجتمع بمندوب نادي نيس الفرنسي في مطار ليدز، من أجل انتقال ديانغ إلى نيس بدلاً من الذهاب إلى ليدز يونايتد، وبالفعل ما حدث. حيث لم يحضر اللاعب الكشف الطبي للفريق الإنجليزي”.

فشل في الاختبار الطبي

كما وأردف، ” مسؤولوا فريق ليدز يونايتد عبروا عن استيائهم الشديد من التصرف الذي أقدم عليه اللاعب ووكيله، على الرغم من وجود اتفاق مسبق مع إدارة أولمبيك مارسيليا، فقد انسحبوا من الصفقة على الفور”.

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وتابع، ” لكن ما حدث مع السنغالي بامبا ديانغ هي المفاجأة والأغرب في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي 2022، هو فشل اللاعب في اجتياز الاختبار الطبي لنادي نيس”.

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فشل الصفقة

وبالفعل فشل صفقة انتقال النجم السنغالي ديانغ إلى صفوف نادي نيس، الذي فضله على الذهاب إلى فريق ليدز يونايتد، ليعود اللاعب من جديد إلى نادي أولمبيك مارسيليا.

ولعب السنغالي بامبا ديانغ مع نادي ديامبارز السنغالي، الذي بدأ مشواره الكروي معه في عام 2014، وبعدها ذهب للاحتراف في الدوري الفرنسي من بواية نادي أولمبيك مارسيليا عام 2020، كما أن الأخير حاول بيعه هذا الصيف. لكن الصفقة فشلت بسبب تصرف اللاعب ووكيله.

ويحتل فريق أولمبيك مارسيليا في وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم. برصيد 16 نقطة، متساوياً بعدد النقاط مع حامل اللقب المتصدر باريس سان جيرمان حتى يومنا هذا.

المصدروطن + موقع جوول + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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