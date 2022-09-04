بامبا ديانغ .. الصفقة الأغرب في ميركاتو صيف 2022

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وطن – تُعد صفقة التعاقد مع النجم الدولي السنغالي بامبا ديانغ 22 عاماً، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، من أغرب الصفقات على الإطلاق في سوق انتقالات ميركاتو صيف 2022.

وذكر موقع جوول الرياضي، بأن السنغالي ديانغ لاعب أولمبيك مارسيليا، بعدما توصل إلى الاتفاق مع نادي ليدز يونايتد الإنجليزي للانتقال إلى صفوفه في الانتقالات الصيفية لعام 2022. حصل ما لم يتوقعه اللاعب.

لهذه الأسباب نحب الساعات الأخيرة في الميركاتو 🤣 بامبا ديانج لاعب مارسيليا بعد أن أتم الاتفاق مع ليدز وكيل اللاعب اجتمع بمندوب نيس في مطار ليدز وبالفعل السنغالي سينضم للفريق الفرنسي 😅 هناك غضب شديد من مسؤولي ليدز من تصرفات اللاعب ومارسيليا وانسحبوا من الصفقة 😡 pic.twitter.com/WyLGbiQzGv — GOAL Arabia (@GoalAR) September 1, 2022

السنغالي بامبا ديانغ

وأضاف الموقع، ” وكيل اللاعب اجتمع بمندوب نادي نيس الفرنسي في مطار ليدز، من أجل انتقال ديانغ إلى نيس بدلاً من الذهاب إلى ليدز يونايتد، وبالفعل ما حدث. حيث لم يحضر اللاعب الكشف الطبي للفريق الإنجليزي”.

فشل في الاختبار الطبي

كما وأردف، ” مسؤولوا فريق ليدز يونايتد عبروا عن استيائهم الشديد من التصرف الذي أقدم عليه اللاعب ووكيله، على الرغم من وجود اتفاق مسبق مع إدارة أولمبيك مارسيليا، فقد انسحبوا من الصفقة على الفور”.

Surrealista lo de Bamba Dieng. RMC confirma la información de @Nice_Matin. El delantero no fichará por el Nice tras no haber pasado satisfactoriamente el reconocimiento médico. El Nice lo había fichado en el aeropuerto cuando se disponía a viajar a Leeds. Increíble. pic.twitter.com/tQukK3YyJg — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) September 1, 2022

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وتابع، ” لكن ما حدث مع السنغالي بامبا ديانغ هي المفاجأة والأغرب في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي 2022، هو فشل اللاعب في اجتياز الاختبار الطبي لنادي نيس”.

أكبر إخفاق في الانتقالات.. 🤦🏻 ليدز يونايتد اتفق مع مهاجم مرسيليا بامبا ديانغ.. 🤝 نيس دخل وخطف الصفقة ..🥷 قبل قليل تأكد .. فشل اللاعب بالفحص الطبي معهم ❌ pic.twitter.com/LBYjqG53Sg — محمد عواد (@mohammedawaad) September 1, 2022

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فشل الصفقة

وبالفعل فشل صفقة انتقال النجم السنغالي ديانغ إلى صفوف نادي نيس، الذي فضله على الذهاب إلى فريق ليدز يونايتد، ليعود اللاعب من جديد إلى نادي أولمبيك مارسيليا.

ولعب السنغالي بامبا ديانغ مع نادي ديامبارز السنغالي، الذي بدأ مشواره الكروي معه في عام 2014، وبعدها ذهب للاحتراف في الدوري الفرنسي من بواية نادي أولمبيك مارسيليا عام 2020، كما أن الأخير حاول بيعه هذا الصيف. لكن الصفقة فشلت بسبب تصرف اللاعب ووكيله.

حيرة آخر أيام سوق الانتقالات😖 بامبا #ديانغ لاعب #مارسيليا يجلس في محطة للطيارات الخاصة في فرنسا بطائرة في وضع الاستعداد منذ ساعات. اللاعب لا يزال يفكر هل ينتقل إلى #ليدز في إنجلترا أم يبقى في فرنسا وينتقل لـ #رين.#العربية_رياضة pic.twitter.com/Fm89dtjElZ — العربية رياضة (@AlArabiya_spt) September 1, 2022

ويحتل فريق أولمبيك مارسيليا في وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم. برصيد 16 نقطة، متساوياً بعدد النقاط مع حامل اللقب المتصدر باريس سان جيرمان حتى يومنا هذا.