مرتضى منصور يُهدد بالاستقالة في حال تعاقد الأهلي مع هذا اللاعب

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وطن – ذكرت تقارير صحفية مصرية، بأن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بترك منصبه، في حال تعاقد غريمه التقليدي الأهلي مع اللاعب الشاب محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر في سوق انتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع ( الأهلي نيوز)، بأن رئيس الزمالك منصور هدد بالاستقالة من منصبه، والرحيل عن مجلس إدارة الفارس الأبيض بطل الدوري المصري، خلال الفترة الماضية، بسبب قرب نجاح الأهلي مع نظيره فيوتشر في ضم محمد بوبو. الذي يقاتل عليه الأخير في سوق الميركاتو الحالي.

مرتضي منصور يهدد بالاستقالة

وبين الموقع، بأن مرتضى منصور رئيس الزمالك، أبدى غضبه الجديد لتصرف عدد من المسؤولين في نادي فيوتشر في مساعدة نادي الأهلي في التعاقد مع نجمه محمد رضا بوبو على حسابه وإتمام تلك الصفقة بنجاح.

كما أردف الموقع، ” رئيس الزمالك منصور تحدث مع أعضاء مجلس إدارة النادي بشأن التعاقد مع اللاعب محمد بوبو، وتهديده بالاستقالة، وسط رفض الإدارة بهذا الأمر، في ظل نجاح الفريق بالتعاقد مع المغربي زكريا الوردي لاعب الرجاء الرياضي وإبراهيما نداي“.

مرتضى منصور يتحدى الكل بأن "بوبو" لاعب فيوتشر لن ينتقل للنادي الاهلي 🗣 pic.twitter.com/1LSZ7qbxs1 — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) September 1, 2022

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اتفاق الأهلي مع شادي حسين

وفي سياق آخر، توصل نادي الأهلي ( المارد الأحمر)، إلى اتفاق مع اللاعب شادي حسين. مقابل الموافقة على انتقال أحمد ياسر ريان نجم الأهلي، في صفقة تبادلية مع نادي سيراميكا كليو باترا.

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وكان أحمد ياسر ريان، قد أعاره نادي الأهلي الموسم المنصرم، إلى صفوف نادي التاي إزمير التركي. قبل عودته مع نهاية الموسم.

الدوري المصري

كما وخاض اللاعب شادي حسين مع نادي سيراميكا كليو باترا، 32 مباراة في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، استطاع من خلالها تسجيل 10 أهداف. كما وصناعة هدف وحيد

📣خبر في الجول سيراميكا كليوباترا يحدد اسمي أحمد ياسر ريان وصلاح محسن للحصول عليهما بشكل نهائي بجانب استعارة لاعبين آخرين مقابل بيع شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" إلى الأهلي🔴 pic.twitter.com/wEBeHTPeyW — FilGoal (@FilGoal) September 1, 2022

وأنهى فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، الموسم في ثالث جدول الترتيب. برصيد 70 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف بيراميدز، و7 نقاط عن بطل الدوري الممتاز وغريمه الأزلي الزمالك برصيد 77 نقطة لأول مرة منذ 40 عاماً في تاريخ البطولة المحلية.