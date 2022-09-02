الجمعة, سبتمبر 2, 2022
الرئيسيةالهدهدبمقابل مادي .. تويتر يسمح بتعديل التغريدات
الهدهد

بمقابل مادي .. تويتر يسمح بتعديل التغريدات

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
بمقابل مادي..تويتر يسمح بتعديل التغريدات watanserb.com
ألمحت الشركة إلى أنه سيتم طرح ميزة التحرير في النهاية لجميع المستخدمين
- Advertisement -
- Advertisement -

وطنأطلقت شركة تويتر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم، بعد سنوات من النقاش على الصعيدين الداخلي والخارجي حول ما إذا كانت هذه الميزة فكرة جيدة لشركة معروفة بنشر المعلومات بسرعة.

تويتر يسمح بعملية تعديل التغريدات بمقابل مادي

وستتوفر ميزة التعديل قريباً للمستخدمين الذين يدفعون 4.99 دولارات شهرياً للاشتراك في تويتر بلو (Twitter Blue). وهي خدمة متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، حسب موقع “newstimes“.

وستسمح للمستخدمين بإجراء تغييرات على تغريداتهم لمدة تصل إلى 30 دقيقة بعد نشرها. كما سيتمكن المستخدمون من النقر لرؤية الإصدارات السابقة من التغريدة.

وقالت الشركة أنها تختبر ميزة التعديل مع مجموعة صغيرة من المستخدمين حتى تتمكن من تحديد المشكلات المحتملة وحلها. سيتم بعد ذلك طرح زر التعديل لمستخدمي Twitter Blue في الأسابيع القادمة.

- Advertisement -

وألمحت الشركة إلى أنه سيتم طرح ميزة التحرير في النهاية لجميع المستخدمين.

وأضافت الشركة في بيانها “الحد الزمني للتعديل، وإمكانية الاطلاع على أرشيف الإصدارات المعدلة، يلعبان دورًا مهمًا، إذ يساعدان في حماية نزاهة المحادثة، وإنشاء سجل متاح للجمهور لكل ما تم ذكره في التغريدة.”

- Advertisement -

وناقشت تويتر إيجابيات وسلبيات زر التعديل لسنوات، مع قلق البعض من إساءة استخدامه من قبل الأشخاص الذين يأملون في الانتشار فقط لتغيير محتوى الرسالة بعد إعادة تغريدها.

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـ”تويتر”

وقال الرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي مؤخراً في يناير 2020 إن زر التحرير غير مرجح إلى حد كبير. ولكن كان مطلوباً على نطاق واسع أن الشركة لم تقم أبداً بإجراء مكالمة نهائية بشأن ما إذا كانت ستطلق شيئاً ما.

وتصاعد هذا الجدل في وقت سابق من هذا العام عندما استحوذ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على حصة ملكية كبيرة في الشركة. ثم أجرى استطلاعاً لآراء متابعيه حول ما إذا كانوا يريدون ميزة التعديل.

وصوت غالبية متابعيه بنعم. وأكد تويتر بسرعة أنه كان يختبر الميزة داخلياً بالفعل، وفي محاولة واضحة لإبعاد المشروع عن تأثير ماسك، أوضحت الشركة أنه بدأ العمل على زر تعديل قبل استطلاع ماسك بالفعل.

المصدرموقع "newstimes"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
الهدهد

يواجه حكما بالسجن 20 عاما.. إدانة موظف تويتر أحمد أبو عمو بالتجسس لصالح السعودية

الهدهد

مقابل ساعة فاخرة.. نيويورك تايمز تكشف تفاصيل تجسس أحد موظفي تويتر لصالح السعودية

حياتنا

حذف أكثر من مليون حساب على تويتر يوميا.. لماذا؟

الهدهد

الذباب الإلكتروني.. إيلون ماسك يفجر مفاجأة عن عدد الحسابات الوهمية على تويتر

الهدهد

إيلون ماسك يثير جدلاً بصورة على تويتر .. ماذا قصد!؟

الهدهد

ما سرّ حذف تركي آل الشيخ جميع تغريداته؟!

الهدهد

رسالة صادمة من الرئيس التنفيذي لـ”تويتر” للموظفين

الهدهد

“ترامب يعود إلى تويتر” .. إيلون ماسك يقول إنّه سيلغي حظر الرئيس السابق

الهدهد

إيلون ماسك يرد رداً غير متوقع على مسؤول سعودي قال له: “لن تموت قبل يومك”

الهدهد

بعد استحواذ إيلون ماسك عليه.. هل سيتم نقل “تويتر” من دبي إلى قطر؟

الهدهد

قطر والوليد بن طلال ضمنهم.. إيلون ماسك ينشر أسماء ممولي صفقته لشراء تويتر

الهدهد

بيل غيتس يهاجم إيلون ماسك بعد استحواذه على “تويتر” ويحذر من الأسوأ

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“الإفلاس المسار الأقل كلفة”.. دراسة مخيفة تكشف أسباب انهيار الاقتصاد المصري

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022

سيارة تدهس عاملا أثناء افتراشه الأرض في السعودية.. ومفاجأة مذهلة حول مصيره (فيديو)

شروط حصول المقيمين في دول الخليج على تأشيرة سياحية لدخول السعودية

المغرب يرفع الحد الأدنى للأجور بـ 3 قطاعات بداية من سبتمبر

محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين من المسافة صفر (فيديو)

طليقة جورج الراسي “متهمة” بقتله وتلجأ للسفارة الأمريكية .. تطوّر خطير! (شاهد)

تعرف معنا على أفضل مشروب لخفض مستويات السكر في الدم

أيتام خميس مشيط .. “مجتهد” يكشف 3 توجيهات لولي العهد السعودي بشأن الواقعة

اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل خريطة السيطرة (تحليل)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC