بمقابل مادي .. تويتر يسمح بتعديل التغريدات

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وطن– أطلقت شركة تويتر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم، بعد سنوات من النقاش على الصعيدين الداخلي والخارجي حول ما إذا كانت هذه الميزة فكرة جيدة لشركة معروفة بنشر المعلومات بسرعة.

تويتر يسمح بعملية تعديل التغريدات بمقابل مادي

وستتوفر ميزة التعديل قريباً للمستخدمين الذين يدفعون 4.99 دولارات شهرياً للاشتراك في تويتر بلو (Twitter Blue). وهي خدمة متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، حسب موقع “newstimes“.

وستسمح للمستخدمين بإجراء تغييرات على تغريداتهم لمدة تصل إلى 30 دقيقة بعد نشرها. كما سيتمكن المستخدمون من النقر لرؤية الإصدارات السابقة من التغريدة.

وقالت الشركة أنها تختبر ميزة التعديل مع مجموعة صغيرة من المستخدمين حتى تتمكن من تحديد المشكلات المحتملة وحلها. سيتم بعد ذلك طرح زر التعديل لمستخدمي Twitter Blue في الأسابيع القادمة.

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وألمحت الشركة إلى أنه سيتم طرح ميزة التحرير في النهاية لجميع المستخدمين.



وأضافت الشركة في بيانها “الحد الزمني للتعديل، وإمكانية الاطلاع على أرشيف الإصدارات المعدلة، يلعبان دورًا مهمًا، إذ يساعدان في حماية نزاهة المحادثة، وإنشاء سجل متاح للجمهور لكل ما تم ذكره في التغريدة.”

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وناقشت تويتر إيجابيات وسلبيات زر التعديل لسنوات، مع قلق البعض من إساءة استخدامه من قبل الأشخاص الذين يأملون في الانتشار فقط لتغيير محتوى الرسالة بعد إعادة تغريدها.

وقال الرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي مؤخراً في يناير 2020 إن زر التحرير غير مرجح إلى حد كبير. ولكن كان مطلوباً على نطاق واسع أن الشركة لم تقم أبداً بإجراء مكالمة نهائية بشأن ما إذا كانت ستطلق شيئاً ما.

وتصاعد هذا الجدل في وقت سابق من هذا العام عندما استحوذ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على حصة ملكية كبيرة في الشركة. ثم أجرى استطلاعاً لآراء متابعيه حول ما إذا كانوا يريدون ميزة التعديل.

وصوت غالبية متابعيه بنعم. وأكد تويتر بسرعة أنه كان يختبر الميزة داخلياً بالفعل، وفي محاولة واضحة لإبعاد المشروع عن تأثير ماسك، أوضحت الشركة أنه بدأ العمل على زر تعديل قبل استطلاع ماسك بالفعل.