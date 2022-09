الخطوط القطرية تطلق حملتها الترويجية لكأس العالم وتعد الجماهير بتجربة لا تُنسى!

- Advertisement -

وطن- مع بدء العد التنازلي لانطلاق مونديال قطر 2022 في نوفمبر/تشرين أول المقبل أطلقت الخطوط الجوية القطرية حملة كأس العالم FIFA قطر 2022 الترويجية الجديدة.

وفي بيان صادر عن الخطوط القطرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر إن “الإعلان الجديد يعكس تزايد الحماس والترقب لانطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، كما يجسد حماسنا وحبنا الكبير للرياضة”.

وشدد “الباكر” على استعداد الشركة كليا لنقل المشجعين من أي مكان في العالم لحضور المباريات في قطر، وعدا الجماهير بتجربة سفر لن تنسى.

كما أكد على التزم الشركة “بدعم الجماهير وجلب العالم إلى قطر لنقدم لهم تجربة لا تُنسى، سواءً من خلال رحلات السفر أو الرياضة أو الموسيقى أو الابتكار”.

وكشفت الشركة عن أحدث حملات الخطوط الجوية القطرية حول إعلان تلفزيوني مبتكر مثير للحماس والترقب يحتفل بأبرز المحطات والمسيرات التي مرت بها قطر استعداداً لبطولة كأس العالم تضمن أغنية “We Will Rock You” المشهورة عالمياً والتي تُغنى بشغف في كل حدث وملعب.

وقالت إن هذ الإعلان يعكس إيمان الناقلة الوطنية القطرية الراسخ بأهمية الرياضة كلغة عالمية تجمع الشعوب من حول العالم تحت رايةٍ واحدة تتجاوز الحواجز الثقافية واللغوية.

يشار إلى أنه في أغسطس/آب الماضي، احتفلت الخطوط الجوية القطرية بتبقي 100 يوم على انطلاق البطولة من خلال إطلاق رحلة الحافلة في لندن – المملكة المتحدة، والتي تواصل جولتها في 13 مدينة أوروبية وتقدم للمشجعين مجموعة من التجارب التفاعلية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات مونيال قطر2022 في الـ20 من نوفمبر/تشرين أول المقبل، بعد أن كانت مقررة في الـ21 منه.

وأصدر “الفيفا” بيانا جاء فيه “ستلعب قطر الدولة المضيفة ضد الاكوادور (مباراة الافتتاح) في 20 نوفمبر”.

وأضاف “تم تقديم المباراة الافتتاحية وحفل نهائيات كأس العالم على ملعب البيت، يوم واحدا بعد قرار بالإجماع اتخذه مجلس فيفا”.

Bureau of the FIFA Council confirms #WorldCup 2⃣0⃣2⃣2⃣ opening ceremony and match 🇶🇦 v. 🇪🇨 brought forward one day as stand-alone event to 20 November, at 19.00. 🇸🇳 v. 🇳🇱 rescheduled from 13.00 to 19.00 on 21 November. pic.twitter.com/GsktwYNYCl

— FIFA Media (@fifamedia) August 11, 2022