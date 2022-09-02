الجمعة, سبتمبر 2, 2022
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الهدهد

الخطوط القطرية تطلق حملتها الترويجية لكأس العالم وتعد الجماهير بتجربة لا تُنسى!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الخطوط القطرية وكأس العالم watanserb.com
الخطوط القطرية وكأس العالم
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وطن- مع بدء العد التنازلي لانطلاق مونديال قطر 2022 في نوفمبر/تشرين أول المقبل أطلقت الخطوط الجوية القطرية حملة كأس العالم FIFA قطر 2022 الترويجية الجديدة.

وفي بيان صادر عن الخطوط القطرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر إن “الإعلان الجديد يعكس تزايد الحماس والترقب لانطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، كما يجسد حماسنا وحبنا الكبير للرياضة”.

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أكبر الباكر يعد المشجعين بتجربة لا تنسى

وشدد “الباكر” على استعداد الشركة كليا لنقل المشجعين من أي مكان في العالم لحضور المباريات في قطر، وعدا الجماهير بتجربة سفر لن تنسى.

كما أكد على التزم الشركة “بدعم الجماهير وجلب العالم إلى قطر لنقدم لهم تجربة لا تُنسى، سواءً من خلال رحلات السفر أو الرياضة أو الموسيقى أو الابتكار”.

إعلان تلفزيوني مثير للحماس

وكشفت الشركة عن أحدث حملات الخطوط الجوية القطرية حول إعلان تلفزيوني مبتكر مثير للحماس والترقب يحتفل بأبرز المحطات والمسيرات التي مرت بها قطر استعداداً لبطولة كأس العالم تضمن أغنية “We Will Rock You” المشهورة عالمياً والتي تُغنى بشغف في كل حدث وملعب.

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وقالت إن هذ الإعلان يعكس إيمان الناقلة الوطنية القطرية الراسخ بأهمية الرياضة كلغة عالمية تجمع الشعوب من حول العالم تحت رايةٍ واحدة تتجاوز الحواجز الثقافية واللغوية.

يشار إلى أنه في أغسطس/آب الماضي، احتفلت الخطوط الجوية القطرية بتبقي 100 يوم على انطلاق البطولة من خلال إطلاق رحلة الحافلة في لندن – المملكة المتحدة، والتي تواصل جولتها في 13 مدينة أوروبية وتقدم للمشجعين مجموعة من التجارب التفاعلية.

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ومن المقرر أن تنطلق منافسات مونيال قطر2022 في الـ20 من نوفمبر/تشرين أول المقبل، بعد أن كانت مقررة في الـ21 منه.
وأصدر “الفيفا” بيانا جاء فيه “ستلعب قطر الدولة المضيفة ضد الاكوادور (مباراة الافتتاح) في 20 نوفمبر”.
وأضاف “تم تقديم المباراة الافتتاحية وحفل نهائيات كأس العالم على ملعب البيت، يوم واحدا بعد قرار بالإجماع اتخذه مجلس فيفا”.

تقديم موعد انطلاق مونديال قطر

وأعلن “الفيفا” أن هذا التغيير يأتي ليحافظ على التقليد المتبع في كأس العالم، بتنظيم حفل الافتتاح قبيل المباراة الافتتاحية التي يكون أحد طرفيها، فريق الدولة صاحبة الضيافة أو المنتخب حامل اللقب.
وجرى أيضا تغيير توقيت إقامة مباراة السنغال وهولندا، في 21 نوفمبر، من الواحدة ظهرا إلى السابعة مساء بالتوقيت المحلي.
وكان يفترض أن تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في 21 نوفمبر، لكنها لم تكن أولى مباريات ذلك اليوم.

 

 

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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