ينام 5 مرات في اليوم .. تعرف على طريقة نوم رونالدو الغريبة

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وطن- تعد طريقة نوم كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الغريبة، أحد أسباب تفوقه في عالم كرة القدم (المستديرة) إلى يومنا هذا، وفق ما كشفت عنه صحيفة إندبندنت البريطانية.

ويعتبر صاروخ ماديرا رونالدو، أحد أكثر نجوم كرة القدم في أرجاء المعمورة، اهتماماً بلياقته البدنية وصحته على الدوام، إلى جانب تناوله الغذاء الصحي للحفاظ على وزنه.

طريقة نوم رونالدو الغريبة

وقالت صحيفة (إندبندت) البريطانية، في تقرير نشرته، في حوار لها مع أخصائي النوم نك ليتلهيلز، الذي عمل مع الدون رونالدو، خلال الفترة التي قضاها اللاعب مع نادي ريال مدريد الإسباني، عن أسلوب الأخير بشكل يومي.

وأوضح الأخصائي ليتلهيلز، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو اللاعب الوحيد. الذي مُنح حقّ الحصول على حجرة نوم خاصة في مركز تدريب الملكي الأبيض؛ نظراً لأهمية فترة القيلولة لدون.

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كما وأضاف، “طريقة نوم رونالدو الغريبة، تتمثل بالنوم 5 مرات في اليوم، على شكل قيلولة صغيرة 5 مرات في اليوم. لا تتجاوز 90 دقيقة، وهي من أهم أسباب لياقته العالية وحفاظه على صحته”.

النوم على وضعية الجنين

وتابع ليتلهيلز، “رونالدو يتوقف عن التحديق على الشاشات الإلكترونية. قبل 90 دقيقة كاملة من النوم كل مساء، كما أن اللاعب يصر على النوم على ملاءات جديد في وضعية الجنين”.

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وكانت أبحاث علمية قد تحدثت بأن الضوء الأزرق المنبعث من شاشة الهاتف (الذكي)، يحافظ على يقظة دماغ الشخص أثناء النوم عن طريق هرموم النوم. الذي يدعى ب (الميلاتونين).

كما وختم الأخصائي حديثه عن طريقة نوم رونالدو الغريبة، “كريستيانو رونالدو يحاول المشاركة في أي نقاش صحي وعلمي يدور بين الأخصائي وطاقم التدريب عليه، لأنه يريد معرفة كل شيء بهذا الأمر”.

“A genética carrega o revólver, o estilo de vida puxa o gatilho” MLR pic.twitter.com/XWl6UOrEjC — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 26, 2022

يذكر بأن عقد رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، ينتهي في صيف 2023، في ظل الغموض الذي يحيط مستقبله مع الفريق قبيل أيام قليلة على إغلاق سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.