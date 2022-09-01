“وفاة عفاف شعيب” تصل النيابة العامة في مصر!

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وطن– تقدم نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، ببلاغ ضد مروج شائعة وفاة الفنانة المصرية عفاف شعيب.

وقال محامي ومستشار نقابة المهن التمثيلية، شعبان سعيد: إن نيابة شمال الجيزة بدأت التحقيق في البلاغ المقدم من جانبه وكيلًا عن أشرف زكي، ضد مروج شائعة وفاة عفاف شعيب.

أضرار نفسية

وبحسب صحيفة “المصري اليوم”، فقد تقدّم نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام، بطلب التحقيق مع صاحب الصفحة التي نشرت شائعة وفاة عفاف شعيب، وضبط مرتكبها وتقديمه للمحاكمة الجنائية، وذلك لما تسبّب من أضرار نفسية بالغة على الفنانة وذويها.

وقالت المهن التمثيلية في بلاغها، إن ما نشرته الصفحة التي روجت لشائعة كاذبة، كان لجمع المشاهدات وزيادة التفاعلات بغرض الربح المادي.

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وأشارت المهن إلى أن الشائعة تسببت في إزعاج الفنانة عفاف، وألحق بها ضرراً نفسياً ومعنوياً لها ولذويها.

وختمت النقابة في بلاغها: “طبقًا لما ينص عليه قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نلتمس التحقيق في هذه الواقعة وتقديم مرتكبها للمحاكمة الجنائية”.

قلة أدب

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هذا وقد أعربت عفاف شعيب عن استيائها الشديد، من انتشار شائعة وفاتها على بعض المواقع الإخبارية، واصفةً الأمر بـ “قلة أدب”.

وقالت الفنانة المصرية خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مصر جديدة”. والذي تقدّمه الإعلامية إنجي أنور على قناة Etc: “شائعة وفاتي سخيفة”.

وأشارت شعيب إلى أنها تلقت العديد من الرسائل والمكالمات الهاتفية من جميع أنحاء الوطن العربي، للتأكد من صحة المعلومة.

وتابعت: “ليه إشاعة زي دي، وليه بتوجعوا قلوب الناس، كلنا هنموت وكلنا مستنيين دورنا، لكن محدش يكتب إننا متنا ويزعلوا الناس. ومن فترة برضو كانت إشاعة وفاة ميرفت أمين وخالد زكي”.

مَن هي عفاف شعيب؟

الجدير بالذكر أن عفاف شعيب (73 عاماً)، ولدت في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وفي عام 1972، جاءت شعيب إلى العاصمة القاهرة، ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية.

و لفتت الفنانة المصرية إليها الأنظار في العديد من المسلسلات التي عملت بها. ومنها (مرّت الأيام، أفواة وأرانب، قيس ولبنى، اليتيم والحب، دعاء الكروان، الشهد والدموع، رأفت الهجان).

وفي أوائل التسعينيات، ارتدت عفاف الحجاب واعتزلت التمثيل. ثم عادت لتعمل بالحجاب في التلفزيون منذ عام 1998.