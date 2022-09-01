محي الدين يحياوي بطل جزائري مُهدد بالشلل.. هل يُنقذ قبل فوات الأوان؟

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وطن- تداول نشطاء في الجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، النداء الذي وجهته عائلة البطل الجزائري في رياضة رفع الأثقال محي الدين يحياوي، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل من أجل علاج ابنهم.

بطل جزائري مُهدد بالشلل

يشار إلى أن محي الدين يحياوي هو بطل جزائري أصيب قبل أيام في تدريباته مع المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال، أثناء الاستعدادات لبطولة إفريقيا للناشئين والشباب التي ستُجرى بالمغرب.

نداء إلى الرئيس الجمهورية تبون للتكفل بحالة البطل الجزائري محي الدين يحياوي https://t.co/RtOpeAwDIN — أخبار بلا حدود (@unlimited_new) August 31, 2022

وعن تفاصيل الحادثة، فقد وقعت عشرات الكيلوغرامات على ظهر الشاب الجزائري البالغ من العمر 17 سنة.

أجرى على إثرها عملية جراحية عاجلة على مستوى العمود الفقري لتثبيت أربع فقرات تعرضت لأضرار.

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لكن الأسوأ، نقلا عن الصحفي الجزائري نجم الدين سيدي عثمان، أن النخاع الشوكي تأثر جراء الثقل الكبير الذي وقع على ظهر الرياضي الشاب (أكثر من 120 كلغ).

محي الدين يحياوي اليوم، نقلا عن عديد المواقع الإخبارية الجزائرية، بحاجة إلى تكفل علاجي عاجل في الخارج.

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يستوجب بالضرورة علاج حركي فعال وسريع، كي لا يقضي حياته مشلولا كما يظهر عليه في الصورة المرفقة بالمنشور.

حالة طبية حرجة

ويشار أيضاً إلى أن الشاب محي الدين، هو ابن البطل الجزائري في رياضة رفع الأثقال عبد المنعم يحياوي الجزائري، الأكثر تتويجا في ألعاب البحر الأبيض المتوسط والأكثر تحطيما للأرقام القياسية الوطنية والأفريقية في رياضيته.

وقد عُرف والده بأخلاقه العالية وعزة نفسه، وهو في حالة صدمة منذ وقوع هذا الحادث الأليم.

حتى أنه وبحسب ما أفادت بعض الصفحات على موقع فيسبوك “لم يذق طعم النوم منذ بلغه نبأ المصيبة، ولم يعد له من أمل في هذه الحياة سوى أن يقف إبنه على ساقيه.”

فهل يتم الاستجابة لهذه المناشدات ويتم إنقاذ محي الدين يحياوي قبل فوات الأوان؟