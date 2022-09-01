الجمعة, سبتمبر 2, 2022
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رياضة

رونالدو يُهدر هدف خيالي بطريقة غريبة للغاية (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إهدار هدف عالمي لكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي watanserb.com
إهدار هدف عالمي لكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي
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وطن – أهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الهدف العالمي والخيالي لصالح الفريق، خلال مواجهة نظيره ليستر سيتي في ختام الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتداول النشطاء مقطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إهدار الدون رونالدو لهدف محقق وعالمي على مستوى منافسات الدوري الإنجليزي بغرابة شديدة وسط حسرة اللاعب.

إهدار هدف خيالي لرونالدو

ويظهر في مقطع الفيديو، استقبال البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكرة عرضية من زميله من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، حيث كان اللاعب قريب من شباك مرمى الخصم ليستر سيتي (الثعالب)، ليسددها اللاعب بطريقة الشهيرة ( دبل كيك)، لكن الكرة مرت بجانب المرمى بغرابة شديدة.

وما يزال مستقبل كريستيانو رونالدو، غامضاً مع نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، لهذا الموسم، الذي يرغب في الذهاب إلى فريق أوروبي آخر من أجل المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023. المهدد بالغياب عنها.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

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ونجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز الصعب على منافسه ليستر سيتي، بهدف نظيف دون رد.

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كما وسجل هدف الفوز في المباراة لصالح مانشستر يونايتد، اللاعب جيدون سانشو في الدقيقة ال23 من عمر زمن المباراة.

وشهدت المباراة الإثارة والمنافسة القوية بين كلا الفريقين، حيث وصلت عدد تسديدات ليستر سيتي. صاحب الأرض إلى 10 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

كما ووصل عددد تسديدات الفريق المنافس مانشستر يونايتد إلى 9 تسديدات فقط، وكذلك نسبة استحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 46%.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 9 نقاط. في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما وتجمد فريق الخصم الخاسر ليستر سيتي عند نقطة واحدة في أدنى جدول الترتيب لهذا الموسم.

المصدروطن + مواقع التواصل الاجتماعي + صفحة مانشستر يونايتد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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