رونالدو يُهدر هدف خيالي بطريقة غريبة للغاية (فيديو)

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وطن – أهدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد الهدف العالمي والخيالي لصالح الفريق، خلال مواجهة نظيره ليستر سيتي في ختام الأسبوع الخامس من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتداول النشطاء مقطع فيديو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إهدار الدون رونالدو لهدف محقق وعالمي على مستوى منافسات الدوري الإنجليزي بغرابة شديدة وسط حسرة اللاعب.

إهدار هدف خيالي لرونالدو

ويظهر في مقطع الفيديو، استقبال البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكرة عرضية من زميله من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، حيث كان اللاعب قريب من شباك مرمى الخصم ليستر سيتي (الثعالب)، ليسددها اللاعب بطريقة الشهيرة ( دبل كيك)، لكن الكرة مرت بجانب المرمى بغرابة شديدة.

كاد ان يكون هدف الموسم يا رونالدو لاكن الحظ ما حالفه ومعوض خير يالدون pic.twitter.com/t96b6LYcZI — Abdullah (@xcvn79) September 1, 2022

وما يزال مستقبل كريستيانو رونالدو، غامضاً مع نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، لهذا الموسم، الذي يرغب في الذهاب إلى فريق أوروبي آخر من أجل المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2023. المهدد بالغياب عنها.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي

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ونجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز الصعب على منافسه ليستر سيتي، بهدف نظيف دون رد.

ليلة القبض على الثعالب! 🦊 استمتعوا بأفضل اللقطات من #ليستر_يونايتد 📺 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) September 1, 2022

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كما وسجل هدف الفوز في المباراة لصالح مانشستر يونايتد، اللاعب جيدون سانشو في الدقيقة ال23 من عمر زمن المباراة.

وشهدت المباراة الإثارة والمنافسة القوية بين كلا الفريقين، حيث وصلت عدد تسديدات ليستر سيتي. صاحب الأرض إلى 10 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

كما ووصل عددد تسديدات الفريق المنافس مانشستر يونايتد إلى 9 تسديدات فقط، وكذلك نسبة استحواذ على الكرة داخل أرضية الملعب بنسبة 46%.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده من النقاط إلى 9 نقاط. في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما وتجمد فريق الخصم الخاسر ليستر سيتي عند نقطة واحدة في أدنى جدول الترتيب لهذا الموسم.