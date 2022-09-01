الخميس, سبتمبر 1, 2022
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القبض على سوري بجواز سفر إسرائيلي مزور.. وإسرائيل تصفها بأغبى عملية تزوير (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تزوير جواز سفر اسرائيلي watanserb.com
القبض على مواطن سوري زور جواز سفر إسرائيلي لدخول ألمانيا
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وطن– كشف موقع “i24news” الإسرائيلي عن واقعة قبض السلطات في جزيرة “باربادوس” -إحدى جزر الكاريبي الواقعة شمال المحيط الأطلسي- على مواطن سوري حاول الدخول إلى ألمانيا بجواز سفر إسرائيلي مزوّر.

وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن عملية الكشف عن تزوير جواز السفر الإسرائيلي كانت سهلة للغاية، لامتلائه بالأخطاء، خاصة وأن الطباعة “جاءت مقلوبة وفي الاتجاه المعاكس، مما سهل على مفتشي الهجرة كشف زيفه”.

ولفت الموقع إلى جواز السفر الإسرائيلي المزوّر كتب عليه أنه صادر من مدينة “ستريكترام” غير الموجودة أصلاً، مشيراً إلى أنه نسخ مشوّه لاسم مدينة القدس باللغة العبرية.

مواطن سوري يزور جواز سفر إسرائيلي

الجواز تم تزويره في دولة سيشل

وأوضح الموقع إلى أن الجواز المزوّر تمّ تزويرها في دولة “سيشل“، منوّها إلى أن كتابة كلمة “إسرائيل” بشكل خاطئ في أعلى جواز السفر كشفت ذلك.

وبحسب الموقع، فقد وصفت السلطات الإسرائيلية العملية بأنها “أغبى عملية تزوير على الإطلاق”، مشيراً إلى أن وثيقة السفر المزورة حملت ختم مراقبة الحدود الصادر في إسرائيل، على الرغم من حقيقة أن إسرائيل أقلعت عن استخدام طوابع جوازات السفر منذ عدة سنوات.

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ونقل الموقع عن نائب رئيس إدارة مراقبة الحدود في سلطة السكان والهجرة، عيران زهافي، قولَه، تعليقاً على ما حدث: “الأمر الرئيسي عند حل هذه القضايا وتعلم دروس جيدة منها يكمن في علاقات العمل المثمرة بين السلطات من مختلف دول العالم”.

وأضاف: “كل حالة من هذا القبيل تُرفع إلينا، إنما تعزّز المعرفة لدينا بأن جواز السفر الإسرائيلي هو جواز سفر مطلوب وقوي في العالم”.

حالة سابقة مماثلة

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ولفت الموقع إلى حادثة أخرى تمت في عام 2018، عندما تم القبض على زوجين إيرانيين مسافرين بجوازات سفر إسرائيلية مزورة في بوينس آيرس، الأرجنتين.

ولفت الموقع إلى أن تلك الواقعة أيضاً شهدت اكتشاف أخطاء مطبعية عبرية مماثلة على جوازات سفرهم، بما في ذلك الخطأ الإملائي لكلمة “إسرائيل”.

المصدرI24NEWS
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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