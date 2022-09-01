الخميس, سبتمبر 1, 2022
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الهدهد

أول ظهور لعائشة الماجدي وهذا ما حدث معها في السجن (شاهد)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
عائشة الماجدي watanserb.com
عائشة الماجدي
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وطن– في أول تعليق لها بعد الإفراج عنها كتبت الصحفية السودانية “عائشة الماجدي“، منشوراً أبدت فيه صلابتها وقوتها متوعدة من حاولوا الإساءة لها بجولات قادمة من المواجهة.

أول ظهور لعائشة الماجدي

وكتبت “الماجدي” على حسابها الشخصي في “فيسبوك ” فوق صورة لها من داخل مكتب داخل السجن قائلة:”يشهد الله وأنا في السجن سمحة وقيافة وقوية.”

مضيفة:”المهم من بكرة استعدوا لسلسلة مقالات أيام في سجن النساء.”

وتابعت بنبرة ساخرة: “ليستعد المرجفون لزولة تاني الإ يوقفها سيل مطر لكن حاجة تاني كوو ما بتفرمل قدامها.”

وفي أول تصريح لها شكرت الماجدي عبر موقع “الريكة نيوز” كل من وقف معها. ووصفت السجن بالسودان المصغر.

إطلاق سراح عائشة الماجدي التي اتهمت مستشار حمدوك باغتصاب عاملة نظافة

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وأضافت سوف أعود بنفس القوة، والسجن زادني صمود وقوة.

إطلاق سراح الصحفية “عائشة الماجدي”

الإفراج عن عائشة الماجدي

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وأفرجت السلطات السودانية أمس عن الصحفية السودانية “عائشة الماجدي”، بعد أن أمرت محكمة الاستئناف بإخلاء سبيلها والاكتفاء بالمدة التي قضتها في السجن.

وأكد محاميها “علي الشائب ابو دقن” لوسائل إعلام سودانية بأن محكمة الاستئناف قبلت مذكرة محامي الدفاع وقررت الاكتفاء بالمدة التي قضتها الماجدي بالسجن وإطلاق سراحها.

سجن النساء في أم درمان

جاء ذلك بعد صدور قرار قضائي بالسجن بحقها لمدة شهر في 18 آب/أغسطس الجاري، وترحيلها لسجن النساء بام درمان وإسقاط التعويض الذي طالب به الشاكي وهو 15 مليار جنيه في قضية اتهامها العقيد معاش النجومي، المستشار الأمني لرئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، باغتصاب عاملة نظافة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم.

حقيقة التحرش

ووفق تقرير سابق لـ “وطن” “لم تسلم الماجدي من الاتهامات حتى وهي وراء القضبان إّذ أثارت منصات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف السودانية شائعة التحرش بها من قبل مسؤول حكومي.

وردت حينها الماجدي في منشور لها على صفحتها بـ ”فيسبوك“: ”ربما سيوفي الناعمة طعنت محل الوجعة وطبقت الكيّة فاتجهوا إلى حرب الشائعات وحملة الاغتيالات الشخصية“.

وأضافت: ”أعرف أنهم بلا أخلاق وبلا شرف، وهم لا يعرفون أني ماجدة حرة وبنت رجال، فغثاؤهم لا يزيدني إلا قوة وصلابة، وكل ما تم بهتاني به هو كذب وضلال ولم يحدث“.

وتتواصل الاحتجاجات الحاشدة التي تطالب الجيش بترك السياسة على مدى أكثر من سبعة أشهر منذ الانقلاب الذي أنهى ترتيبا لاقتسام السلطة بين الجيش والمدنيين بدأ العمل به بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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