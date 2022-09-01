الخميس, سبتمبر 1, 2022
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أسامة الأزهري مستشار “السيسي” يصف جوجل بأنه سلفي الهوى وإخواني المزاج (شاهد)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
أسامة الأزهري watanserb.com
المستشار الديني للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أسامة الأزهري
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وطن– أثار أسامة الأزهري، المستشار الديني للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موجة سخرية عارمة على مواقع التواصل، بعد وصفه لمحرك البحث “جوجل” بأنه “سلفي الهوى وإخواني المزاج”.

وخلال مشاركته في برنامج “مساء dmc” المذاع على قناة “dmc” ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، قال “الأزهري” في حديثه عن كيفية التأكد من صحة الفتاوى المنتشرة على محرك البحث “جوجل”: إن “من يترك نفسه لأخذ أحكام الشريعة من جوجل سيجد أنه يلقيه مباشرة في الفكر السلفي والإخواني”.

وأضاف أن “المواقع السلفية والإخوانية منذ زمن طويل تعمل على أسلوب معين للترويج للصفحات والمواقع الخاصة بهم، يجعل تلك المواقع صديقة لمحرك البحث بحيث تتبادر في الظهور في النتيجة رقم واحد للبحث”.

وتابع “الأزهري”، “عند البحث عن أي مسألة، نكتب عنوان البحث ونعطي أمر البحث لجوجل، فيظهر في أول صفحة 10 نتائج، وفي ثاني صفحة 10 نتائج، وفي ثالث صفحة 10 نتائج، وكل الصفحات الأولى غالباً ما تكون سلفية”.

وأشار إلى أن “الأحكام الموجودة بهذه الصفحات غالباً ما تكون أحكاماً صارخة وصادمة وتمثل أزمة كبيرة جداً”.

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سخرية وهجوم على أسامة الأزهري

حديث “الازهري” ووصفه لمحرك البحث “جوجل” بهذا الوصف، أثار موجة سخرية عارمة منه على “تويتر”، في حين هاجم آخرون مستشار السيسي، متهمين إياه وغيره ببيع أنفسهم من أجل مكاسب رخيصة، على حد وصفهم.

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وفي هذا السياق، قال الناشط الحقوقي المصري هيثم أبو خليل: “أسامة الأزهري زعلان إن عند البحث عن فتوى في أي مسألة شرعية على جوجل تخرج نتائج البحث من مواقع سلفية وإخوانية، لأنهم ناجحين في الترويج”.

وأضاف قائلاً: “بعيداً عن هذا الهبد من الذي أفقد العامة الثقة كثيراً في مؤسسة الأزهر؟ أليسوا علماء السوء الذين باعوا أنفسهم للسلطة من أجل مكاسب رخصية؟”.

وقال المغرد أمين صالح معلّقاً على حديث “الأزهري”: “هو لازم نضع الاخوان في جمله طب لو تركنا نفسنا لامثالك لرئيتنا الان نتوسل بفلان المقبور ونطلب منه المدد او ننحنى لكي نسلم على الكلاب وبعدين كويس ان السلفيين ليهم دور فعال على النت لنشر الدين بدل نشر خرفات الصوفيه التى ابتدأت اتباع وانتهت ابتداع”.

المغرد محمود إبراهيم، فهاجم “الأزهري” بالقول: “المعرض ده باع دينه عشان يرضى العسكر وقبل يكون بيادة في أقدامهم. أسامة الأزهري ده لا يقل إجراماً عن العسكر .”

وسخر المغرد ياسر شلبي من حديث “الأزهري” بالقول: “أسامة الأزهري: محرّك البحث جوجل صار سلفي الهوى وإخواني المزاج .. *و تعريصي الأداء”.

شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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