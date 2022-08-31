ميغان ماركل تتحدث عن محنتها مع العائلة المالكة وهذا ما قالته

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وطن– شنت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، هجومََا جديدا على العائلة المالكة، حيث قائلة إنها كانت “سعيدة” بمغادرة بريطانيا.



“أنا وهاري سعيدان بمغادرة بريطانيا”

في مقابلة مع مجلة “The Cut” الأمريكية، اعترفت ماركل، البالغة من العمر 41 عامًا، أنها والأمير هاري سعيدان للغاية بعد أن غادرا المملكة المتحدة، حيث قالت “وجودنا وحده أربك “ديناميكية التسلسل الهرمي” للعائلة الملكية.

وأشارت إلى أن البروتوكول الملكي أجبرها على مشاركة صورة إبنها آرتشي عندما كان حديث الولادة، قائلة “لماذا أعطي الأشخاص الذين ينادون أطفالي بعنصرية، صورة لطفلي قبل أن أتمكن من مشاركتها مع الأشخاص الذين يحبون طفلي؟”.

مضيفة: “وإذا كنت ترغب في نشر صور لطفلك، بصفتك أحد أفراد الأسرة، عليك أولاً منحها إلى فريق رويال روتا للحصول على موافقة ونشرها”.

ولم تحدد تعليقاتها ما إذا كانت تتهم الصحافة أو الجمهور أو المسؤولين الجدد في العائلة المالكة بارتكاب مثل هذه الإهانات العنصرية.

كما أشارت أيضََا إلى أن البروتوكول الملكي “منعها من استخدام تطبيق انستجرام بـ حرية”.

وقالت في المقابلة إنها تفكر في الواقع في العودة إلى انستغرام. ويأتى ذلك بعد أن أغلقت جميع حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعى قبل زفافها من الأمير هارى فى عام 2018.

“مازالت تتعافى”

كما اعترفت ماركل بأن قرارهما مغادرة الحياة الملكية و اتخاذ إجراءات قانونية ضد والدها المنفصل – قد تسبب في تمزيق الروابط داخل العائلة .

وكشفت إلى أنها تبذل جهدا كبيرا لتسامح كل من أهلها وأفراد عائلتها، لافنة إلى أنها منذ أن تخلت عن واجبتها الملكية لم تضطر أبدًا إلى التوقيع على أي شيء يمنعنها من الحديث، لكنها مازالت تتعافى من المنحة.

كما تحدثت عن علاقتها بالأمير هاري، وقالت إن علاقتهما مثل الفلفل والملح، لأنهما يتحركان دائما معََا، حسب صحيفة نيويورك بوست.