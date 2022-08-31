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حياتنا

ميغان ماركل تتحدث عن محنتها مع العائلة المالكة وهذا ما قالته

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
ميغان ماركل تتحدث عن محنتها مع العائلة المالكة وهذا ما قالته watanserb.com
ميغان ماركل
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وطن– شنت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، هجومََا جديدا على العائلة المالكة، حيث قائلة إنها كانت “سعيدة” بمغادرة بريطانيا.

“أنا وهاري سعيدان بمغادرة بريطانيا”

في مقابلة مع مجلة “The Cut” الأمريكية، اعترفت ماركل، البالغة من العمر 41 عامًا، أنها والأمير هاري سعيدان للغاية بعد أن غادرا المملكة المتحدة، حيث قالت “وجودنا وحده أربك “ديناميكية التسلسل الهرمي” للعائلة الملكية.

وأشارت إلى أن البروتوكول الملكي أجبرها على مشاركة صورة إبنها آرتشي عندما كان حديث الولادة، قائلة “لماذا أعطي الأشخاص الذين ينادون أطفالي بعنصرية، صورة لطفلي قبل أن أتمكن من مشاركتها مع الأشخاص الذين يحبون طفلي؟”.

مضيفة: “وإذا كنت ترغب في نشر صور لطفلك، بصفتك أحد أفراد الأسرة، عليك أولاً منحها إلى فريق رويال روتا للحصول على موافقة ونشرها”.

اعترفت ماركل أنها والأمير هاري سعيدان للغاية بعد أن غادرا المملكة المتحدة

ولم تحدد تعليقاتها ما إذا كانت تتهم الصحافة أو الجمهور أو المسؤولين الجدد في العائلة المالكة بارتكاب مثل هذه الإهانات العنصرية.

كما أشارت أيضََا إلى أن البروتوكول الملكي “منعها من استخدام تطبيق انستجرام بـ حرية”.

وقالت في المقابلة إنها تفكر في الواقع في العودة إلى انستغرام. ويأتى ذلك بعد أن أغلقت جميع حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعى قبل زفافها من الأمير هارى فى عام 2018.

“مازالت تتعافى”

كما اعترفت ماركل بأن قرارهما مغادرة الحياة الملكية و اتخاذ إجراءات قانونية ضد والدها المنفصل – قد تسبب في تمزيق الروابط داخل العائلة.

 

الأمير هاري وميغان ماركل

وكشفت إلى أنها تبذل جهدا كبيرا لتسامح كل من أهلها وأفراد عائلتها، لافنة إلى أنها منذ أن تخلت عن واجبتها الملكية لم تضطر أبدًا إلى التوقيع على أي شيء يمنعنها من الحديث، لكنها مازالت تتعافى من المنحة.

كما تحدثت عن علاقتها بالأمير هاري، وقالت إن علاقتهما مثل الفلفل والملح، لأنهما يتحركان دائما معََا، حسب صحيفة نيويورك بوست.

هذا ما تفعله ميغان ماركل لتقليل علامات الشيخوخة

المصدرنيويورك بوست، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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