مفاجأة جديدة.. بيكيه يخون شاكيرا منذ 6 سنوات!

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وطن– كشف الصحفي الإسباني جوردي مارتن، أن مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، لم يكن مخلصاً لحبيبته السابقة شاكيرا منذ 2016.

تم تحذيرها

وقال جوردي مارتن في حديث لبرنامج RCN Mundo الإذاعي وفقًا لمجلة ”ماركا“، إنه تم تحذير شاكيرا من خيانة بيكيه في ذلك الوقت.

وادعى مارتن أنه يعرف عن علاقة شاكيرا وبيكيه منذ أن بدآ في المواعدة في عام 2010.

وأضاف: “لقد تخصصت دائما في كل ما يتعلق الأمر بهما”.

وحول خيانة بيكيه المزعومة، قال مارتن: “لقد حذرت شاكيرا من قبل أثناء مشاركتها في برنامج تلفزيوني. وطلبت منها أن تنتبه لبيكيه لأنه كان يخونها”.

تلقيت تحذيراً

وأضاف: “صحيح أنني عندما قلت ذلك على التلفزيون، تلقيت تحذيرا جادا لأنني ساندت شاكيرا”.

وكشف مارتن سر عداءه مع بيكيه قائلاً: ” لقد عرفت دائمًا أنشطة بيكيه في برشلونة، لأنه في النهاية كانت مدينة صغيرة حيث نعرف جميعًا بعضنا بعضا. تلقيت الكثير من الأشياء من جيرارد، لكنني لم أكن الشخص الذي ذهب للتحدث مع شاكيرا.”

وأردف المصور الشهير: “شاكيرا هي الضحية في هذه الحالة، لقد تم خداعها. إنها شخصية رائعة، عليك أن تتذكر أنها تركت حياتها في الولايات المتحدة وانتقلت إلى إسبانيا من أجله”.

محطمة عاطفياً

وأكد مارتن أن المطربة الكولومبية، لم تكن لديها علاقات أو أصدقاء في إسبانيا. أو حتى مشاريع مهنية. معقباً: “لقد أعطت كل شيء لبيكيه لأطفالهما”.

وأشار مارتن إلى أن الانفصال كان “مؤلماً للغاية”، على شاكيرا، وتركها محطمة عاطفياً.

وكانت قد انتشرت صور، أشعلت قلب شاكيــرا، ظهر فيها بيكيه وهو يقبّل “حبه الجديد” كلارا شيا مارتي طالبة العلاقات العامة، خلال مهرجان Summerfest Cerdanya في كتالونيا.

عشيقة بيكيه

ونشرت مجلة “هولا” صور بيكيه وعشيقته، أثناء حضورهما حفل زفاف أحد أفضل أصدقاء بيكيه، “ألبرت بيدريت”، حيث بدت “كلارا” مبتسمةً، فيما لا يخفي بيكيه أنه واقع في حبّها.

ووصل بيكيه وعشيقته إلى الحفل، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض، ويتشاركان الابتسامات.

في البداية كان يُعتقد أنّ الاثنين يعرفان بعضهما البعض؛ لأن شيا تعمل في شركة كوزموس لكرة القدم.

ومع ذلك، فقد كشف موقع Vanitatis كيف التقى جيرارد بيكيه بصديقته الجديدة كلارا شيا مارتي.

بحسب الموقع فقد “كانت كلارا نادلة في أحد الأندية، حيث ذهب بيكيه للاحتفال مع ريكي بويج (لاعب وسط لوس أنجلوس جالاكسي، المنتقل من صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الجارية) وغيره من زملائه في الفريق. في ذلك الوقت، كانت شائعات الانفصال عن المغنية الكولومبية شاكيرا قوية بالفعل. ما لم نكن نعرفه هو أن العلاقة قد انقطعت بالفعل، وأنهما يعيشان منفصلَين”.

وفقًا للمصدر، يبدو أن “بويج” له علاقة بارتباط بيكيه وتشيا معًا.