محمد رمضان يتحدى إشاعة شذوذه الجنسي بما فعله في الشارع (فيديو)

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وطن – فيما وصفه ناشطون بأنه رد متعمد من الفنان محمد رمضان، على الشائعات المغرضة التي طالته الأيام الماضية واتهمته بالشذوذ الجنسي، تعمد “نمبر وان” كما يطلق على نفسه، إثبات شعبيته الجارفة بين العامة وأنها لم تتأثر بهذه الإشاعات التي توعد مروجيها بالملاحقة القانونية.

مـحمد رمضان يبرهن على شعبيته وعدم تأثرها بالإشاعات

وظهر محمـد رمضان في مقطع فيديو بثه على حسابه الرسمي بانستغرام من منطقة “بولاق أبو العلا” الشعبية في مصر، وحوله تجمهر كبير من أهالي المنطقة.

وحرص “رمضان” على التقاط الصور والفيديوهات لتجمهر الناس حوله في الشارع، وبثها على حساباته بمواقع التواصل ليبرهن عن أن شعبيته لم تتأثر بمثل هذه الإشاعات.

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والتف عدد كبير من المواطنين في المنطقة الشعبية حول الفنان المصري، وسمع صوت العديد منهم وهم ينادوه باسم أحد مسلسلاته الشهيرة “الأسطورة”.

فيلم محمد رمضان الجديد “ع الزيرو”

وكانت هناك عناصر أمنية تؤمن تواجد محمد رمضان بسبب الزحام الشديد حوله، حيث كان يصور بهذه المنطقة بعض مشاهد فيلمه الجديد “ع الزيرو”.

وعلق “نمبر وان” على المقطع الذي نشره على حسابه الرسمي بانستغرام بقوله: “شكرا أهالي بولاق أبو العلا على تعاونكم و حسن استقبالكم لنا النهاردة اثناء تصوير فيلم ع الزيرو.”

لافتا إلى أن إنتاج هذا الفيلم يعود لجمال العدل، وهو من إخراج ماندو العدل، وسيطرح قريبا بجميع دور العرض.

والفيلم بحسب المعلومات المتداولة عنه هو من نوعية أفلام الأكشن، ويدور حول قصة مافيا تتاجر بالأعضاء البشرية، ويجمع الفيلم “رمضان” بالفنانة نيللي كريم لأول مرة.

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كما يشارك محمد رمضان في “ع الزيرو”، الفنان شريف الدسوقي والطفل منذر مهران.

ويوم، الجمعة، الماضي اختتم الفنان المصري حفلاته لفصل الصيف بحفل جماهيري ضخم في الساحل الشمالي، حيث قدم رقصات استعراضية كثيرة مع باقة من أغانيه الشهيرة.

وكان محمد رمضان ظهر في حفله الأخير بمدينة العلمين الجديدة، بدون تيشرت، واكتفى بوضع شماغ باللونين الأحمر والأبيض، مخالفا بذلك تعهده الذي قام بتوقيعه بعدم ظهوره عارياً في حفلاته.

وسجلت نقابة المهن الموسيقية، ما فعله رمضان كمخالفة تنبئ بوجود تحقيق جديد معه، أو معاقبته بعدم منحه تصريح عمل مجدداً إلى حين اتخاذ الإجراء المناسب بحقّه.