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رياضة

ليس ريال مدريد .. المرشح الأول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الجديد

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نتائج استطلاعات تكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا 2022-2023 watanserb.com
نتائج استطلاعات تكشف عن المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا 2022-2023
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وطن- كشفت قناة (TNT Sports) الأرجنتينية، عن نتائج نسب أبرز الفرق الأوروبية المرشحة بقوة، للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2022-2022 للموسم الجديد.

ووفق النسب التي نشرتها قناة (TNT Sports)، فإن فريق بايرن ميونخ (البافاري) الألماني سيكون الأوفر حظاً، وفق النتائج للفوز مرة أخرى بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد. كما ويليه في الوصافة فريق مانشستر سيتي (السماوي الأزرق) الإنجليزي.

المرشحون للفوز بدوري أبطال أوروبا 2022-2023

وبحسب النتائج التي أظهرتها القناة الأرجنتينية، فإن ريال مدريد الإسباني بطل النسخة الماضية للمرة ال14 في تاريخه، وهو أكثر الأندية في أوروبا تتويجاً بهذه البطولة القارية.

ونرفق لكم متابعي (وطن) نسب أبرز الفرق الأوروبية المرشحة لنيل دوري أبطال أوروبا لعام 2020-2023، كما يلي:

(1) بايرن ميونخ (ألمانيا) 21%.

(2) مانشستر سيتي (إنجلترا) 18%.

(3) باريس سان جيرمان ( فرنسا) 14%.

(4) ليفربول ( إنجلترا) 9%.

(5) ريال مدريد (إسبانيا) 7%.

بايرن ميونخ المرشح الأول لنيل لقب دوري أبطال أوروبا 2022-2023
بايرن ميونخ المرشح الأول لنيل لقب دوري أبطال أوروبا 2022-2023

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2022 المجموعات

كما ستنطلق مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا (UEFA Champions League)، في نسختها ال68 في تاريخها، من دور المجموعات، الثلاثاء، ال9 من شهر سبتمبر/أيلول، وحتى اليوم ال2 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء المرحلة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على النحو الآتي:

تشيلسي (إنجلترا) x دينامو زغرب (كرواتيا).

بوروسيا دورتموند ( ألمانيا) x كوبنهاغن (الدنمارك).

بنفيكا (البرتغال) x مكابي حيفا ( الاحتلال الإسرائيلي).

مانشستر سيتي (إنجلترا) x إشبيلية ( إسبانيا).

ميلان (إيطاليا) x ريد بول سالزبورغ ( النمسا).

ريال مدريد ( إسبانيا) x سيلتك الأسكتلندي.

أر بي لايبريغ ( ألمانيا) x شختار ( تركيا).

باريس سان جيرمان ( فرنسا) x يوفنتوس ( إيطاليا).

أياكس ( هولندا) x رينجرز الأسكتلندي.

آينتراخت فرانكفورت ( ألمانيا) x سبورتينغ لشبونة ( البرتغال).

إنتر ميلان (إيطاليا) x بايرن ميونخ ( ألمانيا).

برشلونة ( إسبانيا) x فيكتوريا بلزن ( التشكيك).

نابولي ( إيطاليا) x ليفربول ( إنجلترا).

أتلتيكو مدريد ( إسبانيا) x بورتو ( البرتغال).

توتنهام ( إنجلترا) x أولمبيك مارسيليا (فرنسا).

كلوب بروج ( بلجيكا) x ليفركوزن ( ألمانيا).

ومن المقرّر أن تقام مباراة الجولة الأولى من دور منافسات المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-2023، يومي الثلاثاء والأربعاء، خلال ال6-7 من شهر سبتمبر/أيلول القادم.

المصدروطن + TNT Sports + صفحة دوري أبطال أوروبا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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