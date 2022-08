ليس ريال مدريد .. المرشح الأول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الجديد

وطن- كشفت قناة (TNT Sports) الأرجنتينية، عن نتائج نسب أبرز الفرق الأوروبية المرشحة بقوة، للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2022-2022 للموسم الجديد.

ووفق النسب التي نشرتها قناة (TNT Sports)، فإن فريق بايرن ميونخ (البافاري) الألماني سيكون الأوفر حظاً، وفق النتائج للفوز مرة أخرى بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد. كما ويليه في الوصافة فريق مانشستر سيتي (السماوي الأزرق) الإنجليزي.

وبحسب النتائج التي أظهرتها القناة الأرجنتينية، فإن ريال مدريد الإسباني بطل النسخة الماضية للمرة ال14 في تاريخه، وهو أكثر الأندية في أوروبا تتويجاً بهذه البطولة القارية.

ونرفق لكم متابعي (وطن) نسب أبرز الفرق الأوروبية المرشحة لنيل دوري أبطال أوروبا لعام 2020-2023، كما يلي:

(1) بايرن ميونخ (ألمانيا) 21%.

(2) مانشستر سيتي (إنجلترا) 18%.

(3) باريس سان جيرمان ( فرنسا) 14%.

(4) ليفربول ( إنجلترا) 9%.

(5) ريال مدريد (إسبانيا) 7%.

كما ستنطلق مباريات مسابقة دوري أبطال أوروبا (UEFA Champions League)، في نسختها ال68 في تاريخها، من دور المجموعات، الثلاثاء، ال9 من شهر سبتمبر/أيلول، وحتى اليوم ال2 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء المرحلة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على النحو الآتي:

تشيلسي (إنجلترا) x دينامو زغرب (كرواتيا).

بوروسيا دورتموند ( ألمانيا) x كوبنهاغن (الدنمارك).

بنفيكا (البرتغال) x مكابي حيفا ( الاحتلال الإسرائيلي).

مانشستر سيتي (إنجلترا) x إشبيلية ( إسبانيا).

⌛️ We're back in seven days!#UCL pic.twitter.com/FezRjpfFuT

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2022