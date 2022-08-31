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لبلبة تضع وزير التعليم المصري في مرمى النار.. ما القصة؟

وطن
كتب وطن
لبلبة ووزير التعليم المصري watanserb.com
لبلبة ووزير التعليم المصري
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وطن- تعرض وزير التعليم في مصر رضا حجازي، لموجة حادة من الانتقاد، بعد تكريمه الفنانة لبلبة.

البداية كانت مع تكريم لبلبة ضمن فعاليات مهرجان الفنون المسرحية في دورته الرابعة لطلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك فى قاعة سيد درويش عن دورها في مسلسل “دايما عامر” وقدمت فيه دور ناظرة مدرسة.

وقالت لبلبة إن تكريمها جاء على دورها بمسلسل “دايما عامر” الذي قدمته فى موسم دراما رمضان الماضى، وتضمن تقديم رسالة اجتماعية.

وأضافت أن أكثر ما أسعدها أيضا بجانب التكريم هو تفاعل الناس مع المسلسل، لافتة إلى أن تأثير دورها يؤكد أن للفن رسالة سامية لا بد أن يحافظ عليها الجميع.

وانتشرت صور عديدة للوزير وهو يكرم الفنانة لبلبة مع أثار انتقادات حادة ضده، كونه تر المعلمات الحقيقيات وكرم ممثلة جسدت شخصيتهن.

إزاء حالة الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم، إن المهرجان الذي شهد تكريم الفنانة لبلبة هو مهرجان دائم ينظم كل عام لربط التعليم بالفن والثقافة واكتشاف المواهب من الطلاب.

وأضافت المصادر أن هذا العام شهد منح الفنانة لبلبة درع المهرجان هذا العام، فيما حصل عليه الفنان مصطفى خاطر العام الماضي، وقبله الفنان محمد صبحي، وقبلهم الفنانة صفاء أبوالسعود، وفق موقع “الدستور”..

أثار تكريم لبلبة من قبل وزير التعليم المصري غضبا بين السياسيين والكتاب، فقال الكاتب سليم عزوز: “وزير التعليم يكرم الفنانة لبلبة.. بدلا من أن يكرم قامة بحجم د. سعيد اسماعيل علي!.. عالم قلة، وزير أو رؤساء جامعات، ولأنهم قلة فانهم يستغلون وظائفهم للتصوير مع الممثلات!.. ناس فاضية من داخلها.. بداخلها خواء!.. شوفتوني مع الفنانة لبلبة؟!.. جيل عاش مراهقته مع غلاف مجلة الشبكة”.

وكتبت الأديبة أميرة أبو الفتوح: “وزير التعليم يستهل عهده بتكريم الممثلة لبلبة، إبشروا باصلاح التعليم فى عهده!”.

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وصرح الناشط هيثم أبو خليل: “وزير التعليم الجديد بدل ما يكرم شيوخ التعليم …يكرم لبلبة لدورها في تمثيل دور مديرة مدرسة…!!! عاهات…كل تطلعاتهم إنهم يتصورا مع ممثلين”.

وقال السياسي البارز عمرو الشوبكي: “وزير التعليم الجديد يكرم فنانة (لبلبة) لأنها أحسنت القيام بدور ناظرة مدرسة في مسلسل تليفزيوني ( دايما عامر) أقدر دائما دور الفن والفنانين، ووارد تكريمهم في خارج المهرجانات الفنية”.

وأضاف: “ما هي الرسالة التي يقدمها وزير جديد في وزارة تعاني من مشاكل جمه بهذا التكريم الذي جاء في غير محلة ووقته. ألم يلفت نظر الوزير الجديد ناظرة في الأقاليم تميزت وأخلصت وكان لها بصمة على مدرستها رغم الظروف الصعبة المحيطة بها فكرمها؟، ولا توجد أخري تغلبت بنزاهة علي ضعف الإمكانيات، وثالثة كانت نتيجة مدرستها مبهرة بفضل مهنيتها وإخلاصها؟ا”.

وتابع: “هناك مئات وربما آلاف من هؤلاء ومثلهم من المعلمين والمعلمات الذين يعملون في ظروف شديدة الصعوبة ورواتبهم “ملاليم” ومع ذلك تمسكوا بقيم مهنتهم وولم يصبحوا من حيتان الدروس الخصوصية”.

وأكمل: “لو كنا حريصين على دعم هذه النماذج ولو معنويا برسالة رمزية لكنا كرمناهم، ولكن تكريم فنانة مثلت دور ناظرة كويسة أفضل من حيث اللقطة والشو من تكريم ناظرة حقيقية كويسة”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
وطن
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