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في ذكرى رحيلها.. جولة في تاريخ أفلام ومسلسلات تناولت حياة الأميرة ديانا

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
في ذكرى رحيلها.. جولة في تاريخ أفلام ومسلسلات تناولت حياة الأميرة ديانا watanserb.com
توفيت الأميرة ديانا في 31 أغسطس/آب 1997
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وطن– يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الأميرة ديانا، التي رحلت عن عالمنا في الـ23 من أغسطس من عام 1997.

وفي الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لوفاتها، اخترنا لكم بعض أفضل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي قد تعرفنا أكثر على حياة الأميرة ديانا، وفقاً لصحيفة ميترو البريطانية.

The Crwon (التاج)

قامت كل من إيما كورين وإليزابيث ديبيكي بدور الأميرة ديانا في مسلسل The Crown الشهير، على منصة Netflix.

The Crown' Star Emma Corrin Reveals Her Connection to Princess Diana (VIDEO)
صورة من المسلسل

وتمت الإشادة بالممثلة إيما لتصويرها للأميرة في سنوات شبابها. وتولّت الممثلة إليزابيث الدور في السلسلة الخامسة من المسلسل، حيث لعبت دور ديانا الأكبر سناً قليلاً، متزوجة من تشارلز ولديها ولدان صغيران.

الممثلة إيما كورين التي جسدت الاميرة ديانا في فيلم “The crown”
إليزابيث ديبيكي في دور الأميرة ديانا

علاوة على ذلك، المسلسل الذي يعرض نسخة الأميرة إليزابيث لم يتمَّ بثه بعد، لكن التوقعات كبيرة للغاية.

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Spence (سبنسر)

في عام 2021، بعدما يقرب من 25 عامًا من مأساة باريس، تولت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت دور الأميرة ديانا.

كريستين ستيورات في فيلم سبينسر

يجسّد هذا المسلسل الدرامي قصة الأميرة ديانا على مدار عطلة عيد الميلاد في عام 1991، التي قضتها في ساندرينجهام مع بقية أفراد العائلة المالكة، وسْط انهيار زواجها من الأمير تشارلز.

وأشاد الجمهور والنقاد بدور الممثلة، حيث تمّ ترشيحها لجائزة الأوسكار عن عملها في هذا الفيلم.

Diana (ديانا)

وفقََا لموقع Rotten Tomatoes وهو من أهم المواقع التي يتابعها جمهور السينما لمعرفة تقييمات الأفلام والمسلسلات، حصل مسلسل ديانا الذي أُصدر سنة 2013 على نسبة ضعيفة للغاية تبلغ 7٪.

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لكن الشيء الجيد في هذا المسلسل هو قدرة الممثلة الأسترالية نعومي واتس على لعب دور الأميرة بطريقة جيدة جدًا.

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المصدرصحيفة ميترو البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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