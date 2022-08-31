في ذكرى رحيلها.. جولة في تاريخ أفلام ومسلسلات تناولت حياة الأميرة ديانا

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وطن– يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الأميرة ديانا، التي رحلت عن عالمنا في الـ23 من أغسطس من عام 1997.

وفي الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لوفاتها، اخترنا لكم بعض أفضل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي قد تعرفنا أكثر على حياة الأميرة ديانا، وفقاً لصحيفة ميترو البريطانية.



The Crwon (التاج)

قامت كل من إيما كورين وإليزابيث ديبيكي بدور الأميرة ديانا في مسلسل The Crown الشهير، على منصة Netflix.

وتمت الإشادة بالممثلة إيما لتصويرها للأميرة في سنوات شبابها. وتولّت الممثلة إليزابيث الدور في السلسلة الخامسة من المسلسل، حيث لعبت دور ديانا الأكبر سناً قليلاً، متزوجة من تشارلز ولديها ولدان صغيران.

علاوة على ذلك، المسلسل الذي يعرض نسخة الأميرة إليزابيث لم يتمَّ بثه بعد، لكن التوقعات كبيرة للغاية.

Spence (سبنسر)

في عام 2021، بعدما يقرب من 25 عامًا من مأساة باريس، تولت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت دور الأميرة ديانا.

يجسّد هذا المسلسل الدرامي قصة الأميرة ديانا على مدار عطلة عيد الميلاد في عام 1991، التي قضتها في ساندرينجهام مع بقية أفراد العائلة المالكة، وسْط انهيار زواجها من الأمير تشارلز.

وأشاد الجمهور والنقاد بدور الممثلة، حيث تمّ ترشيحها لجائزة الأوسكار عن عملها في هذا الفيلم.

Diana (ديانا)

وفقََا لموقع Rotten Tomatoes وهو من أهم المواقع التي يتابعها جمهور السينما لمعرفة تقييمات الأفلام والمسلسلات، حصل مسلسل ديانا الذي أُصدر سنة 2013 على نسبة ضعيفة للغاية تبلغ 7٪.

لكن الشيء الجيد في هذا المسلسل هو قدرة الممثلة الأسترالية نعومي واتس على لعب دور الأميرة بطريقة جيدة جدًا.