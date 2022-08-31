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رياضة

رونالدو ينهار من البُكاء بسبب والده (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
انهيار كريستيانو رونالدو بالبكاء عند الحديث عن والده watanserb.com
انهيار كريستيانو رونالدو بالبكاء عند الحديث عن والده
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وطن – انهار البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، من البكاء بحرقة وسط دهشة عشاقه محبيه في كافة أرجاء المعمورة، خلال مقابلة تلفزيونية معه خاصة نشرت في وقت سابق، حينما نشر المذيع مقطع فيديو نادر لوالد صاروخ ماديرا.

ولم يتمالك الدون رونالدو بالبكاء، حينما تحدث المذيع خلال المقابلة مع اللاعب نفسه، حينما تحدث عن والده المتوفي بسبب إدمان الكحول، ونشر لمقطع فيديو نادر لم يشاهده كريستيانو رونالدو من قبل، لحديث والده عنه.

بكاء رونالدو بسبب والده

وبدأ مقطع من المقابلة بين المذيع وكريستيانو رونالدو، بحديث المذيع عن والد اللاعب، قائلاً: ” والدك دينيس مات بسبب إدمان الكحول، وكلما تعمقت أكثر في قصته كلما زاد تعاطفي معه، لأنه ذهب بصفته رجل يافع جداً إلى الحرب للدفاع عن البرتغال”.

وأضاف المذيع في حديثه مع الدون رونالدو، ” لقد ذهب والدك للدفاع عن البرتغال في موزبيق وأنغولا، كما أن هذه التجربة كان لها الأثر السلبي عليه، كباقي الرجال البرتغاليين الذين ذهبوا إلى الحرب”.

كما وتساءل المذيع للبرتغالي رونالدو، ” عندما علمت أكثر عما مرّ به والدك. هل بات لديك تفهم أكبر عن السبب الذي جعله يصبح الرجل الذي كان عليه؟!”.

ليرد رونالد عليه، ” لا أعلم، عندما أتحدث عن والدي لا أجد تحديداً الكلمات لأعبر بشكل صحيح، عما كان عليه والدي”.

والد كريستيانو رونالدو

لكن المذيع قاطعه، قائلاً: ” لقد وجدنا شيئاً ربما لا أعتقد أنك رأيته من قبل، حيث كانت مقابلة مع والدك مع التلفزيون النرويجي أمام منزله. وهو المنزل الذي اشترته له أنت في عام 2004، العام الذي سبق وفاته”.

كما واستكمل المذيع، ” دعنا نشاهد المقطع إذا كنت لا تمانع ذلك”، ليرد عليه رونالدو: “بالطبع”. أي لا يمانع مشاهد مقطع الفيديو النادر عن والده.

وقال والد رونالدو دينيس في ذلك المقطع النادر معه، بشأن نجله كريستيانو، ” تعتقد العائلة والأصدقاء والجميع أنه أمر رائع، وهذا فخور برؤية ابني في هذا المكان. كان بإمكاني الذهاب إلى لشبونة لمشاهد النهائي، لكنني قلق ولا يمكنني ذلك”.

كما وتحدث والده المتوفي دينيس في تلك المقابلة أمام منزله في البرتغال، ” والدته لا غنى له، هي من تقدم له كل الرعاية، هي بمثابة حارسته الشخصية ويحظى باهتمام خمس نجوم”.

وحينها لم يتمالك رونالدو نفسه بالبكاء عن ذلك الفيديو النادر. مع والده خلال مشاهدته له، ليقول المذيع للدون رونالدو، ” هذا عاطفي جداً بالنسبة لك”.

ليرد رونالدو: ” لم أشاهد هذا الفيديو من قبل، هذا أمر لا يصدق، ربما يكون الفيديو مضحك. لكنني لم أتوقع البكاء، يجب أن أحصل على هذا الفيديو لأريه لعائلتي”.

حزن رونالدو

كما واسترسل كريستيانو في حديثه، ” لكنني لم أعلم والدي بنسبة 100%، حيث أنني لم أقم بأي محادثة طبيعية معه قط .. كان الأمر صعباً”.

ليقاطعه المذيع، ” هل كان والدك فخور بما تعمله؟!”، ليرد عليه اللاعب: ” نعم، كان يعرف أنني سأصبح لاعب كرة قدم، ولكن يحزنني أنه لم يشاهدني. وأنا أتلقى أي من الجوائز كأفضل النجوم في كرة القدم”.

يشار بأن البرتغالي رونالدو، مستقبله في البقاء مع مانشستر يونايتد الإنجليزي يحيطه الغموض، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي قبيل ساعات أخيرة تفصلنا عن إغلاق سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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