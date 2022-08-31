رجاء بلمير في معبد هندوسي وتؤدي طقوسا بوذية (شاهد)

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وطن – أثار ظهور الفنانة المغربية “رجاء بلمير” في صور وفيديوهات، شاركتها على صفحتها الرسمية بانستغرام، وهي تؤدي طقوس الديانة البوذية، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

رجاء بلمير تثير الجدل

ونشرت رجاء بلمير مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على منصة “أنستغرام”، يوثق لحظة قيامها ببعض الطقوس التي يتميز بها الهنود داخل معابدهم، كما وضعت اللون الأحمر على جبينها.

View this post on Instagram A post shared by Rajaa Belmir (@rajaabelmir)

إلى ذلك، فقد عبرت رجاء عن مدى استمتاعها بالرحلة الاستكشافية التي قامت بها بين معابد الهند، وعلقت على صورها بـ” لقد استمتعت كثيرًا باكتشاف ثقافة جديدة”.

وكانت الفنانة المغربية شاركت تفاصيل رحلتها إلى الهند، عبر ما تقوم بنشره من صور وفيديوهات بصفحتها الرسمية على “أنستغرام”.

معربة في كل مرة عن استغرابها من بعض الثقافات والديانات المختلفة التي يتميز بها البلد.

بين الجدّ والمُزاح

بطريقة ساخرة تحدثّت “بلمير” عن أشياء يعتبرها سكان الهند ” الإله المقدس” وكيف تتم عبادتها مثل بعض الحيوانات كالأبقار والفيلة والأصنام، حيث قامت بزيارة معظم المعابد المتواجدة بالهند.

وقد تعرضت رجاء بلمير على إثر هذه الصور، لانتقادات لاذعة من المتابعين، حيث اتهمها البعض ب “الشرك بالله”، واعتبر آخرون تصرفها غير صائب.

في المقابل، دافع آخرون عن تصرفات رجاء بلمير، معتبرين أن المسألة لا تحتاج كل هذه الضجة، وأن الانفتاح على ثقافات أخرى لا صلة له بالشرك بالله، وبرر البعض صورها التي كانت قد شاركتها مع متابعيها، أنها فقط كانت ” تمزح “.

إلى ذلك، لم ترد رجاء بلمير على كل الانتقادات التي وُجهت لها، ولا تزال تستمتع برحلتها و قضاء عطلتها الصيفية، مُشاركة ذلك مع متابعيها عبر مختلف حساباتها على منصات السوشيال ميديا.